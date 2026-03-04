Díaz se reúne este jueves con los líderes patronales y sindicales para diseñar un escudo social ante la escalada bélica

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado este jueves a los agentes sociales para abordar posibles medidas de protección para trabajadores y empresas ante la escalada bélica en Oriente Próximo. Al encuentro han sido invitados los líderes de los sindicatos CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, y de las patronales CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Ángela de Miguel.

Díaz anunciaba a primera hora de este miércoles que se disponía a llamar a los interlocutores sociales para abordar el despliegue de las iniciativas necesarias ante las eventuales consecuencias económicas y sociales derivadas de “los ataques ilegales de [Donald] Trump a Irán”, según ha indicado. Así, como sucedió con la pandemia o la guerra de Ucrania, el Ejecutivo y, en particular, Trabajo “protegerán a la ciudadanía ante los eventuales efectos que pueda acarrear esta situación”, ha añadido la vicepresidenta durante la inauguración de unas jornadas sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral.

La ministra, que ha concertado el encuentro de este jueves personalmente con los líderes patronales y sindicales, ha asegurado que el Ejecutivo está dispuesto a “tomar medidas con carácter inmediato” para proteger a la gente trabajadora con iniciativas que tendrán que ver con “el tejido productivo, la cesta de la compra o la energía”. Fuentes conocedoras del contenido de la reunión de este jueves apuntan que las medidas de carácter energético serán probablemente las más urgentes a adoptar, aunque se abordarán todos los posibles impactos en la economía y la sociedad de la actual situación.

El secretario de Acción Sindical de CC OO, Javier Pacheco, ha destacado que en la reunión de este jueves se intentará diseñar un escudo social, para el que tienen ya dos modelos: el adoptado en la pandemia y el puesto en marcha con la guerra de Ucrania. Mientras que el vicesecretario de Acción Sindical de UGT, Fernando Luján, ha indicado que los sindicatos acudirán a escuchar y a acordar las medidas que sean necesarias, como han hecho en anteriores crisis.

Desde los sindicatos se han puesto, con carácter de urgencia, a recabar de sus organizaciones los posibles impactos negativos en las empresas y los sectores de la actual situación de escalada bélica creciente en Oriente Próximo, así como del conflicto abierto frontalmente este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el Gobierno Español tras la negativa a usar las bases en España en la operación.

Precisamente, Díaz ha respondido a los últimos ataques a España de Trump recordándole que “España es un país soberano y es un país de paz. Y tiene la legitimidad de decidir sobre las vidas de sus ciudadanos y sus derechos”. Por ello, ha advertido que España “no acepta chantajes ni lecciones de nadie”. También ha emplazado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a que se posicione y diga “si se sitúa en el lado de España o en el de los intereses de Trump”.