Sánchez aparca los Presupuestos por la guerra: “Nadie la preveía. Es grave. Es lo urgente”

Nuevo giro de discurso en el Gobierno. Después de nueve meses prometiendo que presentarían los Presupuestos aunque fuera para perderlos, Pedro Sánchez asegura que la guerra en Irán ha cambiado todo y los retrasa indefinidamente, de manera que en el mundo político se instala la idea de que el presidente acabará su mandato sin siquiera presentar un solo Presupuesto. María Jesús Montero, que también prometió muchas veces que los presentaría este trimestre, apunta que tal vez se puedan recuperar en unas semanas, si la guerra acaba rápido, pero ya no lo haría ella y cada vez parece más improbable. La guerra, explica Sánchez desde Bruselas, ha cambiado todo el escenario y ahora no hay más prioridad que hacerle frente a sus consecuencia. “Nadie podía prever esta guerra. Los ciudadanos deben ser conscientes de la gravedad de la situación”, argumenta ahora Sánchez.

Las Cuentas, dicen en La Moncloa, tendrán que esperar porque, además, el panorama económico incierto las hace inútiles porque están hechas con unos números que tal vez no valgan. El martes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decía que los efectos eran limitados, nada que ver con la guerra de Ucrania, y la portavoz, Elma Saiz, garantizaba que los Presupuestos se presentarían este mes, pero el discurso ha girado completamente en pocas horas y ahora las Cuentas se retrasan sine die.

“Estamos centrados en el real decreto ley [de ayudas para afrontar el golpe de la subida de carburantes]”, ha señalado cuando se le ha preguntado por la presentación de los presupuestos generales para 2026, “posteriormente podremos hablar de los presupuestos”.

El presidente ha subrayado que “hay que trasladar a los ciudadanos la gravedad del momento”. “No es una guerra cualquiera. Es un sumatorio de guerra que va a más, no a menos. Y está teniendo impacto en los combustibles, en los fertilizantes, y más en los países del sur global”, ha continuado, destacando que “España cuenta con salvaguardas” por la inversión en energía renovables.

La respuesta a la crisis y también el modelo energético europeo es lo que debaten este jueves los líderes de la UE en Bruselas. En principio, la cita era para hablar de los precios de la energía y la competitividad de la economía. Y aunque, en teoría, lo que sucede en Irán no cambia el asunto en el orden del día, sí que introduce una urgencia no prevista: la respuesta inmediata pasa a un primer plano y la cuestión estructural, en la que España se encuentra mucho más cómoda por esa apuesta continuada por las renovables desde hace décadas, pierde algo de protagonismo. “En España, el pasado sábado se pagaba 14 euros por megavatio hora; en Italia, 100 euros”, contraponía el presidente. Sánchez busca así varias cosas: confrontar con la primera ministra italiana que defiende una reforma profunda del sistema de derechos de emisiones de carbono, algo que Madrid rechaza por ser “la piedra angular” de las políticas climáticas; y poner en valor la inversión española en renovables. “Lo que estamos haciendo es política energética nos está salvando. Esta es la lección que quiero compartir con líderes europeos. Los hechos demuestran que esto es autonomía estratégica. Y por eso vamos a seguir profundizando este modelo en el decreto de este viernes”, remata Sánchez.