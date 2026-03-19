Más de 25.000 víctimas de violencia machista han sido alertadas desde 2023 de que su agresor era reincidente

En los últimos cuatro años, 25.037 mujeres víctimas de violencia machista han sido avisadas por distintos cuerpos policiales de que su maltratador ya había agredido a otras mujeres, según datos facilitados a EFE por el Ministerio del Interior. Son 5.378 mujeres más desde el pasado 24 de noviembre, cuando Interior cifraba en 19.659 las que habían sido alertadas de que su agresor presentaba un perfil con un mayor nivel de riesgo asociado tanto para ella como para sus hijos. Además, Interior tiene registrados a 83.987 agresores con más de una víctima, los llamados plurivictimizadores, según estos datos actualizados.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, firmó una instrucción en febrero de 2023 para que las fuerzas policiales avisaran a las mujeres víctimas de violencia machista cuando su agresor tenía antecedentes por haber maltratado antes a otras parejas. Se hacía ya antes, desde 2007, cuando el sistema VioGén se puso en marcha, aunque era algo que quedaba bajo el criterio del agente encargado de cada caso. Entre 2007 y hasta 2023 se hicieron 6.959 de estas comunicaciones; desde la instrucción de Interior hasta ahora, 25.037. En total, 31.996.

Una labor que se lleva a cabo de forma individualizada tras evaluar que esta realidad suponga “un factor de riesgo especial” tanto para ellas como para los menores a su cargo, si los tienen; y cuando sea “proporcional y necesario” hacerlo. En tal caso, la comunicación se limitará a transmitir que el agresor tiene antecedentes por violencia de género y que eso conlleva un riesgo especial.

Los cuerpos policiales en ningún caso dan información adicional de la naturaleza de los hechos en los que el maltratador ha estado implicado previamente. Esta medida se adoptó después de constatar que la peligrosidad de estos agresores es superior y que son responsables de un importante número de feminicidios. Suelen quebrantar más medidas de protección y en cada nueva relación recurren a la violencia antes y con una mayor lesividad.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.