Zapatero regresa a Caracas para acompañar la aplicación de la ley de Amnistía

Este martes, el ex jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha reunido en el Parlamento venezolano para hacer seguimiento a la implementación de la ley de amnistía, en vigor desde el pasado 20 de febrero. Zapatero regresa al país poco más de un mes después de su último viaje, cuando en una visita de apenas 40 horas participó en la ronda de consultas que precedieron a la aprobación de la norma y visitó a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a la que elogió públicamente.

En el encuentro de esta tarde con la comisión parlamentaria de seguimiento, Zapatero se sentó al lado de Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional.

Rodríguez Zapatero se ha involucrado desde hace varios años en la liberación de los presos políticos venezolanos. En su última vista, el exmandatario aseguró que la ley de amnistía suponía “un antes y un después” y que su aspiración es que la medida sea “lo más amplia y rápida posible”. Dos semanas después de su viaje, la ley finalmente se aprobó y según los balances del presidente de la comisión parlamentaria, Jorge Arreaza, ha permitido que más de 7.000 personas reciban libertades plenas. La aprobación de la norma movilizó más de 12.000 solicitudes, no todas válidas.

Cuando está a punto de cumplirse un mes de su aprobación, algunos defensores han comenzado a señalar el carácter discrecional con el que se ha aplicado la ley y también la falta de transparencia en el proceso. Lo denunció el lunes el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, y recibió la condena del canciller venezolano Yvan Gil, quien le acusó de tener un “sesgo inmoral”.

La ley es medular para las autoridades venezolanas que han quedado al mando luego de la intervención militar de Estados Unidos. Es clave en el intento del chavismo de abrir un clima de entendimiento después de años de represión y persecución a los opositores.