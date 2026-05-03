El camino a las elecciones presidenciales de Colombia 2026, en vivo | Iván Cepeda triunfaría en la primera vuelta y derrotaría a cualquier candidato en la segunda, según la encuesta del CNC
Sergio Fajardo: “La Constitución no puede ser un arma de guerra electoral” | Cepeda promueve “el tiempo de poder ser constituyente”
El candidato oficialista, Iván Cepeda, saldría triunfador tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicada por la revista Cambio este domingo con fecha del 30 abril. Según los resultados, el senador del Pacto Histórico vencería en la primera vuelta de las elecciones, con un 37% de los votos. Detrás de él se ubicarían el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella (20,4%), la candidata uribista, Paloma Valencia (15,6%) y, muy rezagados, los candidatos centristas Sergio Fajardo (2,7%) y Claudia López (1,5%). En la segunda vuelta, Cepeda ganaría con un 46,4% a De la Espriella (37,9%) y con un 44,0% a Valencia (40,0%). Igual ocurriría con Fajardo (46,2% contra 31,5%) y López (46,5% contra (24,9%).
La encuesta se da a conocer dos días después del discurso del Día del Traajador del presidente Gustavo Petro en Medellín, en el que reivindicó las políticas de su Gobierno y habló nuevamente sobre su idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El jefe del Estado criticó a los opositores que han demandado varias de las reformas insignia de su Administración, y a los medios de comunicación televisivos que, según él, dicen que en Colombia hay caos en la salud. Además, oficializó su campaña por una Asamblea Constituyente, aunque aseguró que no desea reformar la actual Carta Magna, sino agregarle un par de capítulos.
“Soy defensor de derechos humanos, sobreviviente del genocidio político, hijo de un senador de la Unión Patriótica asesinado por su compromiso con los derechos de la gente”. Esas fueron las palabras que escogió el senador Iván Cepeda para presentarse cuando lanzó desde Pasto, en agosto del año pasado, su entonces improbable aspiración presidencial. Atendía el llamado de diversas organizaciones sociales que le pedían postularse. Apenas ocho meses después, el candidato de la izquierda encabeza todas las encuestas para la primera vuelta del próximo 31 de mayo. “Iván Cepeda lleva en su corazón el dolor de las víctimas. Esa ha sido la motivación principal de su vida pública”, escribe el analista y escritor León Valencia en Iván Cepeda, una vida contra el olvido (Aguilar), el libro con el que se propone arrojar luces sobre las inquietudes que aún rodean a uno de los favoritos para suceder a Gustavo Petro.
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Iván Cepeda triunfaría en la primera vuelta y derrotaría a cualquier candidato en la segunda, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría
El candidato oficialista a la Presidencia, Iván Cepeda, ganaría las elecciones tanto en primera como en segunda vuelta en cualquiera de los escenarios, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, publicada este domingo con fecha del 30 de abril pasado. Según los resultados obtenidos por la encuestadora, el senador del Pacto Histórico vencería en la primera vuelta de las elecciones, el 31 de mayo próximo, con un 37% de los votos. Detrás de él se ubicaría el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella con el 20,4%. En la tercera posición, quedaría la candidata uribista, Paloma Valencia con un 15,6%. Muy rezagados de los punteros se ubicarían los candidatos centristas Sergio Fajardo (2,7%) y Claudia López (1,5%).
De acuerdo con el sondeo, Cepeda se impondría también en cualquier escenario en el que tuviera que medirse en la segunda vuelta. Si tuviera que enfrentar a De la Espriella, obtendría un 46,4% de los votos, contra el 37,9% del abogado populista. Y en caso de que llegara a esa instancia con Paloma Valencia, ganaría con un 44,0% de los votos, por un 40,0% de la senadora uribista. Vencería con un 46,2% a Fajardo (31,5%), y con un 46,5% a Claudia López 24,9%.
Los resultados de la encuesta muestran un aumento en la intención de voto a favor de Cepeda de casi tres puntos porcentuales con respecto al sondeo de marzo, cuando registró un 34,5%. Sin embargo, pese a los escenarios de triunfo para el candidato del oficialismo, el CNC indica también que él es el candidato que más resistencia causa entre los encuestados: el 32,7% de ellos afirmó que nunca votaría por él a la Presidencia. En ese ítem lo siguen Abelardo de la Espriella (16,0%), Paloma Valencia (15,1%), Claudia López (4,5%) y Sergio Fajardo (2,7%).
Las cifras publicadas por el CNC no muestran mayor variación con respecto a las encuestas de otras firmas, en las que Cepeda ha mantenido un liderazgo sólido desde hace varios meses. Sí muestra, no obstante, un cambio entre los candidatos de la derecha: Valencia, que tuvo un repunte después de su éxito en la consulta interpartidista del 8 de marzo y llegó a marcar un 22,2% en la intención de voto a finales de ese mes, descendió al 15,6% de abril, mientras que De la Espriella, que en marzo marcó 15,4%, ganó terreno y subió al 20,4% en abril.
Los resultados del CNC se basan en las opiniones recolectadas en 2.157 encuestas hechas en 56 poblaciones de todo el país. En ellas participaron hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los estratos socioeconómicos. La recolección de datos ocurrió entre el 23 y el 30 de abril pasados, y el margen de error para esta encuesta es del 3,0%.
Sergio Fajardo: "La Constitución no puede ser un arma de guerra electoral"
El candidato presidencial centrista Sergio Fajardo ha reaccionado este viernes al anuncio del presidente Gustavo Petro, en un discurso en Medellín, en que afirmó que el próximo 20 de julio presentará el texto de su propuesta constituyente con al menos cinco millones de firmas. “Gravísimo anuncio del presidente sobre una posible Asamblea Constituyente”, ha escrito Fajardo en sus redes sociales. Además, ha vaticinado: “Si gana la oposición, esta es la cuota inicial de una confrontación social nunca antes vista”. A comienzos de abril, Fajardo había anunciado su intención de reunir firmas, pero para defender la actual Carta Magna. Según dijo Petro, no tiene intención de cambiar la Constitución de 1991, sino añadirle dos capítulos.
Petro afirma que no quiere sino sumar dos capítulos a la Constitución, no reformarla
El presidente pide una Asamblea Constituyente pero, dice, no para cambiarla del todo, sino para añadirle dos capítulos.
“No cambiando la constitución de 1991, no es necesario cambiarla”, dijo. “Lo que queremos es cambiarle dos capítulos: uno de los actos legislativos que hagan realidad los derechos de Colombia; y otro con la reforma del sistema político,que arrincone definitivamente la corrupción en Colombia”
Petro apuesta a cinco millones de firmas para el 20 de julio
El mandatario dice que estas firmas a favor de la Asamblea Constituyente se entregarán al nuevo legislativo después de las elecciones presidenciales, que se celebran en mayo y junio.
Petro oficializa su campaña por una Asamblea Nacional Constituyente
El presidente vuelve a pedir que los ciudadanos voten por quien defenda sus reformas sociales, que en este momento son enarboladas por su amigo, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda. “La campaña nuestra también tiene que levantar la idea de que no solamente se elija un mandatario sino que se ponga enfrente el mandato del pueblo”, dice el presidente. “Aquí quiero empezar otra campaña, la mía, la de quienes nos acompañan desde el gobierno, desde la sociedad colombiana”, añadió. “Solo hay una manera: se llama Asamblea Nacional Constituyente”
Petro “Tenemos que lograr que el Banco de la República de nuevo compre todo el oro de Colombia a precio internacional”
En la pelea que viene trayendo el presidente Gustavo Petro con el Banco Nacional, especialmente porque la institución no ha bajado las tasas de interés para controlar la inflación, el presidente mencionó una reforma que promovería si llegara a darse una Asamblea Constituyente: “Tenemos que lograr que el Banco de la República de nuevo compre todo el oro de Colombia a precio internacional”. Esto, dice, para desincentivar la minería ilegal que busca vender de forma ilícita el oro para el mercado informal internacional.
Petro le pide a Daniel Quintero demandar a quienes se han robado los recursos de la salud
El presidente le hace el pedido a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín bien conocido ante el público enfrente suyo. Quintero fue nombrado esta semana como el nuevo Superintendente de Salud, y el presidente le pide especialmente que busque a los corruptos en el Fomag, el fondo que maneja los recursos públicos de la salud.
Petro: “La televisión de los oligarcas dicen que en Colombia hay un caos de salud”
El presidente minimiza la crisis en la salud reportada por lo que ha llamado los medios de “los oligarcas”. “Aún si uno mira bien las cuentas, pero no las ven, porque el sectarismo los enceguese, el mayor generador de puestos de trabajo en el último año se llama la salud”, aseguró. “Un ejército de la fuerza de la salud. Tenemos una paradója. Mientras las EPS privadas quiebran, porque se han robado el dinero público de colombia, 360 mil trabajadores del sector de la salud han entrado a trabajar para cuidar la salud de Colombia que las EPS no cuidan”, añadió, sobre las empresas que funcionan como entidades que administran la salud.
Petro tira críticas a Paloma Valencia por demandar su reforma pensional
“No se ha aprobado esa reforma pensional completa”, dijo el presidente. “La demandó creo que Paloma (Valencia), otros tantos, no voy a meterme en política. La congresista demandó la reforma, los banqueros aplaudieron, y un magistrado amigo de ella decidió guardarla en su escritorio”.
La reforma pensional está suspendida mientras pasa el proceso de revisión en la Corte Constitucional.
Petro: "Si las condiciones económicas se deterioran, el gobierno nacional vuelve a aumentar el salario"
El presidente pasa una larga lista de balance de su gobierno, en los que se enfoca sobre todo en reformas sociales que impulsó: el salario mínimo vital, que aumentó el mínimo en un 23%; y los apoyos a la población mayor. “Logros hay para contar, pasaríamos la noche entera”, quien también se atribuye logros en una baja en la mortalidad infantil. “Si las condiciones económicas se deterioran, y hay quienes quieren hacerlas deteriorar, el gobierno nacional vuelve a aumentar el salario, para mantener el poder adquisitivo del pueblo trabajador”, prometió.
Gustavo Petro: "Espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia"
El presidente arranca su discurso recordando que hace un año llevó a la plaza central de Bogotá, la Plaza de Bolívar, la bandera del libertador para defender la reforma laboral y la consulta popular que entonces promovió. Sin mencionar al senador Iván Cepeda, su amigo y candidato presidencial que lidera las encuestas, envió la señal de que espera su elección. “Espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia”, dijo el presidente. “Que no nos devuelvan al espanto, que no nos devuelvan a la Escombrera”, añadió, sobre un lugar donde fueron encontrados cuerpos desaparecidos en el departamento donde habla, Antioquia.
La comitiva de Petro defiende la reforma laboral y la Asamblea Constituyente
Antes de dar su discurso, algunos líderes políticos dijeron unas palabras junto al jefe de Estado. Armando Custodio Wouriyú Valbuena, gerente del comité promotor para una Asamblea Constituyente, le entregó al presidente una camiseta que promueve la Asamblea Constituyente. También habló brevemente el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien promovió una de las reformas sociales más populares del Gobierno, la laboral. “El proceso constituyente no arranca hoy, señor presidente; el proceso constituyente empezó el primer día de su gobierno”, dijo Sanguino, recordando la promovida reforma laboral y la posible consulta popular que impulsó Petro cuando esta se hundió en el legislativo.
Gustavo Petro arranca último discurso como presidente un primero de mayo
El presidente ha llegado puntual a la capital antioqueña, Medellín, donde el hombre más poderoso desde el 2002 ha sido su archienemigo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A su lado, en la tarima, uno de los presentes ondea una bandera de la guerrilla a la que perteneció, M-19. El público ondea algunas banderas blancas que llaman a una Asamblea Constituyente, y otros una pancarta que dice ‘No más 7.837’, en referencia a la última cifra oficial que se conoce sobre el número de 'falsos positivos, o ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública.
Petro comparte en sus redes el formulario de firmas para exigir una Asamblea Constituyente
Aunque el presidente Gustavo Petro insiste en momentos que la idea de una Asamblea Constituyente es de origen popular, nadie la promueve tanto como él desde el Gobierno. Antes de viajar a Medellín para pronunciar su discurso del primero de mayo, compartió en redes sociales un enlace para que los ciudadanos descarguen el formulario que les permite recoger firmas a favor de una constituyente. “Las firmas deben ser válidas, no se deben sobreponer, dejé un renglón de por medio entre las firmas”, dijo en un trino en X. “Le solicito que haga copias y entregué a sus amigos y amigas, compañeros de trabajo y estudio”, añadió.
Al principio de la semana, el presidente también compartió en sus redes el número de una cuenta de banco a la que se pueden hacer giros “hasta de diez millones” para apoyar la convocatoria de firmas.
Cepeda: "El 7 de agosto daremos un abrazo de gratitud a nuestro compañero Gustavo Petro"
El discurso de Iván Cepeda fue un homenaje al presidente Gustavo Petro, líder de la izquierda y cuya popular catapultó a Cepeda a tener el primer puesto de intención de voto en las encuestas. Cepeda elogió su reforma laboral, pensional, su aumento del salario mínimo. Reformas que beneficiaron especialmente a los sindicatos que marchan este primero de mayo, y a todos los trabajadores formales. No se detuvo en políticas más polémicas del presidente, como la Paz Total, una fracasada iniciativa para negociar con los armados de la que Cepeda fue arquitecto. Con optimismo, repitió que cree que con el apoyo de los ciudadanos ganarán en primera vuelta. “Hoy estamos en todas partes y somos la gran fuerza política de la transformación en Colombia”
Iván Cepeda: "hoy completamos 100 actos multitudinarios alrededor del país"
Cepeda dice que ya ha hablado en plaza público ante medio millón de personas. “Con orgullo puedo decir que este es mi discurso número 100, el papelito número 100”, añadió quien siempre se dirige al público con un discurso escrito. “Con orgullo y con convención puedo decirles que el próximo 31 de mayo triunfaremos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales”, aseguró con optimismo de no tener que ir a una segunda vuelta en junio contra Abelardo de La Espriella o Paloma Valencia.
Iván Cepeda: “que lo oiga la señora Valencia: vamos a defender la reforma pensional”
El candidato de la izquierda no se ha referido por nombre al candidato de la ultra derecha, Abelardo de La Espriella, pero sí a la de la derecha uribista, Paloma Valencia, también senadora como él, y con quienes se han enfrentado en el legislativo frente a las reformas del gobierno Petro.
“Que lo oiga la señora valencia: vamos a defender la reforma pensional”, dijo ante una de las reformas de Petro que la senadora demandó ante las altas cortes.
Cepeda también dijo que seguirá protegiendo el ‘salario vital’, un concepto que Petro trajo por primera vez en enero cuando decidió aumentar el salario mínimo con un 23%, muy por encima de lo que pedían los sindicatos.
Iván Cepeda cita al 'poder constituyente' y a Bob Marley en su discurso del primero de mayo
“Ha llegado el tiempo de ser poder constituyente, que es al mismo tiempo transformador y vigilante”, dijo el candidato oficialista de la izquierda, el senador Iván Cepeda, ante un enorme público en el centro de Bogotá. Es un guiño a una polémica bandera del presidente Gustavo Petro, quien ha ido impulsando una Asamblea Constituyente, pero que Cepeda en el pasado ha dicho que no es su prioridad.
El candidato de la izquierda también habló de la elección como una entre el petrismo y el uribismo: “De un lado está la extrema derecha uribista, y de este lado las fuerzas progresistas, populares y democráticas”. “La extrema derecha, su jefe Álvaro Uribe Velez, su candidato y su candidata presidenciales, representan la continuidad del modelo neoliberal. El modelo de la opulencia para una estrecha élite”, añadió.
Unas palabras fueron también para Bob Marley y su canción Redemption Song, que el senador citó por llamar a liberarse de la “esclavitud mental”. “Nuestro pueblo ha adquirido plena conciencia de que no podemos seguir tolerando los niveles de desigualdad y pobreza que nos han impuesto históricamente. Somos conscientes que ha llegado el tiempo histórico de la transformación social, cuya base ya hemos puesto en estos cuatro años de gobierno”, afirma el candidato.
El CNE abre una indagación contra Cepeda por presuntas irregularidades en su campaña de la consulta del Pacto Histórico
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha abierto una indagación preliminar contra el candidato petrista, Iván Cepeda, por presuntas irregularidades en su campaña para la consulta interpartidista del Pacto Histórico en octubre de 2025.
De acuerdo con las denuncias que llegaron al ente administrativo, Cepeda habría superado el 10% de tope de financiación privada que podía recibir en esta campaña por los aportes que hizo la empresa Samat Publicidad, por valor de 609 millones de pesos, y que hizo el representante legal de la misma compañía, por valor de 116 millones.
Cepeda y otros siete candidatos han sido cuestionados por no revelar sus ingresos y gastos en Cuentas Claras, la plataforma oficial del CNE. Es el único de los punteros en las encuestas que mantiene las finanzas de su campaña en secreto.
Petro se prepara para dar su último discurso del Primero de Mayo
El presidente Gustavo Petro se prepara para dar este viernes su último discurso de Primero de Mayo como mandatario. Esta es una fecha especial para el izquierdista, que durante los últimos tres años ha usado como plataforma para defender sus ideas y contraatacar a sus rivales. En esta ocasión estará en Medellín, en donde ya anunció que convocará la Asamblea Nacional Constituyente, el paso previo para reformar la Constitución de 1991. La idea, que ha sido ampliamente criticada, busca modificar, en sus palabras, el “sistema político” colombiano y aprobar las reformas sociales “que no dejaron hacer en el Congreso”.
La campaña de Abelardo de la Espriella se desmarca del excomandante Eduardo Zapateiro, imputado por acoso sexual
El excomandante Eduardo Zapateiro dejará de asesorar la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, en la que participaba como coordinador de la reserva del Ejército. A través de un comunicado, Defensores por la patria, como se llama el movimiento de De la Espriella, aseguró que la decisión fue toma por mutuo acuerdo: “Consideramos que lo correcto es que el general Zapateiro concentre plenamente sus esfuerzos en su defensa y en demostrar su inocencia ante la justicia colombiana”.
El candidato se desmarca de Zapateiio luego de la Fiscalía radicara una solicitud de audiencia de imputación en su contra por el presunto delito de acoso sexual, por hechos que habrían ocurrido cuando era comandante del Ejército Nacional. Aunque reconoce la trayectoria y aportes que hizo a la campaña, el movimiento fue enfático en reiterar que defiende a las mujeres: “Las mujeres que sirven a la patria, especialmente aquellas que hacen parte de las Fuerzas Militares, merecen entornos seguros, libres de cualquier forma de acosa o intimidación. Este principio no admite excepciones ni matices”.
El sistema de medios públicos acuerda realizar tres debates con candidatos presidenciales antes de la primera vuelta
El sistema de medios públicos de Colombia ha acordado este jueves realizar una serie de tres debates presidenciales con candidatos antes de la primera vuelta. El anuncio, firmado por el gerente de RTVC, se dio después de que Claudia López, Sergio Fajardo, Luis Guilberto Murillo y otros aspiranes a la presidencia solicitaran los encuentros televisados. Aún faltan por definir los moderadores y la metodología.
Padre del asesinado Miguel Uribe Turbay critica al uribismo por señalar al Gobernador de Nariño en el caso judicial
Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado el año pasado, criticó a quien fue un aliado por años de su hijo: el expresidente Álvaro Uribe. Lo critica puesto que el uribismo ha sugerido desde ayer, al públicar en redes una carta anónima, que el Gobernador de Nariño, Luis Escobar, está detrás del crimen. Es una acusación que no ha hecho la Fiscalía, que ha señalado a la Segunda Marquetalía como los autores del crimen. “Lo que ha circulado desde el entorno de Álvaro Uribe Vélez es irresponsable y profundamente irrespetuoso”, dice el padre del exsenador. “No se puede jugar con la reputación y el buen nombre de nadie, como se hizo con el mío. Los señalamientos contra el Gobernador @LuisAlfonsoEsc basados en un anónimo, son infundados”. Uribe Londoño también criticó que el fundador del partido uribista y su candidata presidencial, Álvaro Uribe y Paloma Valencia, digan representar las banderas del asesinado senador. “Y algo más, es un abuso del Centro Democrático, de su jefe y de su candidata utilizar el nombre de mi hijo Miguel en su campaña. Las banderas las llevo yo”, añadió.
Miguel Uribe Londoño, quien es candidato a la presidencia, se divorció en diciembre del Centro Democrático. Álvaro Uribe lo expulsó del partido al considerar que el padre de quien era su senador estrella quería irse a apoyar al candidato de la ultra derecha, Abelardo de La Espriella. Decidió irse solo a competir por la presidencia, pero por ahora no llega al 1% en intención de voto.
Álvaro Uribe: “La constituyente marchita al sector privado”
El expresidente Álvaro Uribe se ha referido este jueves al plan del petrismo de convocar una Asamblea Constituyente para reformar la carta de 1991. “La constituyente que impulsan Petro y Cepeda marchita al sector privado, como se ve en el programa de gobierno de Cepeda”, ha señalado en un tuit.
El líder del Centro Democrático ha considerado que la propuesta de Petro exige puros monopolios estatales, como la salud: “Anulan lo privado, utilizan los hospitales públicos para corrupción y financiar campañas, quiebran el Cancerológico y pretenden que todos los ciudadanos quedemos esclavos de la salud exclusiva, ineficiente y ladrona del Gobierno”.
Por otro lado, Uribe se ha desmarcado de la idea de su candidata, Paloma Valencia, de convertirse en ministro de Defensa si ella gana la Presidencia. “Ya estoy muy viejo. Paloma es una mujer tan capaz que se puede llevar el Ministerio de Defensa para la Presidencia y ejercerlo ella misma”.
Cepeda triunfa en primera vuelta, pero pierde en segunda contra Valencia, según la nueva encuesta de Guarumo
El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, tiene la mayor intención de voto para la primera vuelta de las elecciones del próximo 31 de mayo, según la más reciente encuesta de Guarumo, publicada este jueves. Sin embargo, contrario a la tendencia que ha habido en varios sondeos, en la segunda vuelta caería derrotado por la aspirante uribista, Paloma Valencia, y quedaría en un empate técnico con el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con las cifras de la firma, en la primera vuelta Cepeda obtendría el 38% de los votos. Le sigue De la Espriella, con el 23%, y, más atrás, Valencia, muy cerca, con el 22.8%. Muy rezagados aparecen Sergio Fajardo (2,5%) y Claudia López (2,4%). Todos los demás candidatos tienen menos del 2%. El voto en blanco obtendría el 7,2%. Ya para la segunda vuelta, Guarumo indica que Valencia obtendría el 44,6% de los votos, por encima del 40,1% del respaldo a Cepeda. Y en un eventual escenario que enfrente a Cepeda con De la Espriella, el senador obtendría el 40,6%, mientras que el abogado lograría un muy cercano 40,4%.
El sondeo de Guarumo coincide con todos los demás que ha habido en los últimos meses, que dan a Cepeda como líder y ganador en la primera vuelta. Sin embargo, difiere del grueso de ellos en los escenarios de la segunda vuelta, instancia en la que también otorgan el triunfo al senador oficialista. Las más recientes de ellas fueron publicadas por Invamer y GAD3, el domingo y lunes pasados.
La encuesta de Guarumo tiene como materia prima entrevistas con 4.680 adultos con intención de participar en las elecciones, en 74 ciudades y municipios de todo el país, en entornos rurales y urbanos. La distribución regional de las encuestas fue la siguiente: Bogotá, 17,7%; Caribe, 18,6%; Eje cafetero, 17,9%; Pacífico, 16,2% y Suroriente, 29,6%.
Hollman Morris invita a los candidatos a precisar los detalles para un eventual debate moderado por RTVC
El gerente del sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Hollman Morris, ha hecho pública una carta en la que invita a los candidatos presidenciales a que asistan a una reunión este jueves para definir los detalles de un eventual debate. El llamado se hace luego de que siete candidatos solicitaran oficialmente al sistema de medios que organizara los debates contemplados en la Ley de Garantías electorales. Sergio Fajardo, Claudia López, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Roy Barreras y Sondra Macollins pidieron que se garantizaran los tres espacios televisados, de hasta sesenta minutos cada uno, que exige la ley.
Entre los solicitantes no está ninguno de los punteros de las encuestas. El senador Iván Cepeda ha evadido los debates y los ha reemplazado por la plaza pública, argumentando la desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales, que ha calificado como parte del establecimiento. Por su parte, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se han mostrado dispuestos a discutir, pero tampoco han acudido a dichos espacios, aludiendo a la ausencia de Cepeda. Por ahora, esta sigue siendo una campaña sin debates. La propuesta de RTVC abre una puerta para que los principales candidatos debatan entre ellos frente a las cámaras y le presenten a la ciudadanía sus propuestas.