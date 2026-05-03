El camino a las elecciones presidenciales de Colombia 2026, en vivo | Iván Cepeda triunfaría en la primera vuelta y derrotaría a cualquier candidato en la segunda, según la encuesta del CNC

Iván Cepeda triunfaría en la primera vuelta y derrotaría a cualquier candidato en la segunda, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría

El candidato oficialista a la Presidencia, Iván Cepeda, ganaría las elecciones tanto en primera como en segunda vuelta en cualquiera de los escenarios, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, publicada este domingo con fecha del 30 de abril pasado. Según los resultados obtenidos por la encuestadora, el senador del Pacto Histórico vencería en la primera vuelta de las elecciones, el 31 de mayo próximo, con un 37% de los votos. Detrás de él se ubicaría el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella con el 20,4%. En la tercera posición, quedaría la candidata uribista, Paloma Valencia con un 15,6%. Muy rezagados de los punteros se ubicarían los candidatos centristas Sergio Fajardo (2,7%) y Claudia López (1,5%).

De acuerdo con el sondeo, Cepeda se impondría también en cualquier escenario en el que tuviera que medirse en la segunda vuelta. Si tuviera que enfrentar a De la Espriella, obtendría un 46,4% de los votos, contra el 37,9% del abogado populista. Y en caso de que llegara a esa instancia con Paloma Valencia, ganaría con un 44,0% de los votos, por un 40,0% de la senadora uribista. Vencería con un 46,2% a Fajardo (31,5%), y con un 46,5% a Claudia López 24,9%.

Los resultados de la encuesta muestran un aumento en la intención de voto a favor de Cepeda de casi tres puntos porcentuales con respecto al sondeo de marzo, cuando registró un 34,5%. Sin embargo, pese a los escenarios de triunfo para el candidato del oficialismo, el CNC indica también que él es el candidato que más resistencia causa entre los encuestados: el 32,7% de ellos afirmó que nunca votaría por él a la Presidencia. En ese ítem lo siguen Abelardo de la Espriella (16,0%), Paloma Valencia (15,1%), Claudia López (4,5%) y Sergio Fajardo (2,7%).

Las cifras publicadas por el CNC no muestran mayor variación con respecto a las encuestas de otras firmas, en las que Cepeda ha mantenido un liderazgo sólido desde hace varios meses. Sí muestra, no obstante, un cambio entre los candidatos de la derecha: Valencia, que tuvo un repunte después de su éxito en la consulta interpartidista del 8 de marzo y llegó a marcar un 22,2% en la intención de voto a finales de ese mes, descendió al 15,6% de abril, mientras que De la Espriella, que en marzo marcó 15,4%, ganó terreno y subió al 20,4% en abril.

Los resultados del CNC se basan en las opiniones recolectadas en 2.157 encuestas hechas en 56 poblaciones de todo el país. En ellas participaron hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los estratos socioeconómicos. La recolección de datos ocurrió entre el 23 y el 30 de abril pasados, y el margen de error para esta encuesta es del 3,0%.