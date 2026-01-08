Zapatero, Lula y Qatar, claves en la liberación de presos en Venezuela

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el actual en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Qatar han desempeñado un papel fundamental a la hora de conseguir este jueves que el chavismo libere a un importante número de presos políticos. Su labor de mediación la ha reconocido Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y hasta hace pocos días principal asesor de Nicolás Maduro, que se ha encargado este jueves de realizar el anuncio. Detrás de esta labor hay años de conversaciones secretas al más alto nivel y con las familias, a las que se les ha tratado de mantener con la esperanza de que en algún momento serían liberados.

La medida de gracia llega en un contexto político totalmente diferente al de hace apenas cinco días, cuando Maduro estaba en el poder. Su cargo lo ocupa ahora Delcy Rodríguez, hermana de Jorge, que estos primeros días está dando señales de apertura, como esta. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado que el país se encuentra en un proceso de estabilización, al que seguirá después una transición, lo que puede interpretarse como una convocatoria de elecciones. Jorge Rodríguez ha querido dejar claro que la liberación de presos no ha sido una imposición de Washington al asegurar que se ha tratado de “un gesto unilateral para afianzar la paz”.

Zapatero empezó a tener presencia en la política venezolana en 2015, cuando la oposición le invitó a realizar un trabajo de mediación con el chavismo. El socialista llegaba a un asunto tan delicado con el bagaje de haber conseguido la desarticulación después de un proceso de paz con ETA, la banda terrorista. Su principal empeño en todo este tiempo, según su entorno, ha sido el de los presos políticos. El expresidente acepta que esto le supone un desgaste público que está dispuesto a asumir. La gente que le rodea ha sido también blanco de ataques.

Jose Luis Rodriguez Zapatero en Madrid, en diciembre de 2025. Gustavo Valiente (Europa Press via Getty Images)

La derecha política española ha sido especialmente beligerante con su papel. Le ha acusado de simpatizar con el régimen. Zapatero cree que es le precio a pagar por mostrarse como un actor neutro que puede negociar de lado y lado. Su obsesión en este tiempo ha sido que el chavismo no se quedase aislado y derivara en un régimen enclaustrado, casi sin contacto con el exterior, como Cuba o Nicaragua. También creía que un mal paso podía conducir a una guerra civil.

El expresidente también ha sido muy criticado por la principal opositora y reciente Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Sus posiciones son encontradas. Ella cree en ejercer presión económica y política contra el chavismo. De hecho, que Donald Trump se haya involucrado hasta este punto ha sido un empeño suyo a través de su amigo, Marco Rubio. Zapatero es de la teoría de que es mejor construir una nueva realidad política desde el diálogo. En conversaciones con otros mandatarios internacionales, ha hablado a menudo de un periodo de transición en el que tuvieran un papel actores abiertos al diálogo.

01:09 Venezuela anuncia liberación de presos políticos Jorge Rodríguez en Caracas, este jueves. Foto: reuters (gaby Oraa) | Vídeo: reuters

Delcy y Jorge Rodríguez le escuchan. Según una ministra que trabajó con él en su Gobierno, ha pasado horas y horas en el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial venezolana, reuniéndose con Maduro y sus asesores para tratar de liberar presos. Las familias de los encarcelados saben que pueden contar con él y le escriben todo el tiempo, incluidos las de políticos muy cercanos a María Corina Machado que han sido detenidos. Zapatero también jugó un papel importante a la hora de conceder asilo político en España a Edmundo González Urrutia, el candidato al que todo apunta que ganó las últimas presidenciales a Maduro.

En la misma línea se posiciona Lula Da Silva. El brasileño trató el año pasado, junto al colombiano Gustavo Petro, que chavismo y oposición se sentaran en la misma mesa para iniciar un proceso de transición tras las elecciones. Una de las vías era que Maduro se marchase con una amnistía, un ofrecimiento que también le haría más tarde la Administración de Trump. Petro y Lula pedían que el interlocutor de la oposición fuese Edmundo González en vez de Machado, lo que generó un gran revuelo e hizo que los presidentes fuesen acusados de favorecer al chavismo.

Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia, el 8 de diciembre de 2025. Adriano Machado (REUTERS)

Junto a Zapatero y Lula, Jorge Rodríguez también ha hecho mención a Qatar. El Estado árabe lleva años ofreciéndose para mediar entre chavismo, oposición y Estados Unidos. En junio de 2023, EL PAÍS reveló que Jorge Rodríguez se reunió en Doha con Juan González, asesor de Joe Biden. En ese encuentro se sentaron las bases para organizar las elecciones presidenciales que vendrían después y que debían ser una forma de democratizar el país a través de las urnas. Si Maduro ganaba, podía demostrar ante el mundo que era un presidente legítimo que podía acudir a las multilaterales sin ser apartado. De lo contrario, Machado tomaría el poder.

Eso no ocurrió y la situación se agravó. Ha culminado con la captura en Caracas de Maduro a manos de fuerzas especiales estadounidenses que mataron a toda la guardia presidencial antes de llevárselo y presentarlo ante un tribunal en Nueva York. Cómo va a ser la nueva Venezuela todavía está por concretarse, pero se dan muestras de un cambio, como esta liberación de presos. Zapatero, Lula y Qatar han jugado un rol protagonista en ello.