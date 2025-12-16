Guadalajara - FC Barcelona en directo | El partido de Copa del Rey se aplaza a las 21:30 por motivos de seguridad

El FC Barcelona visita Guadalajara para dar comienzo a su campaña de la Copa del Rey, torneo que ganó la temporada pasada imponiéndose al Real Madrid en la final. El encuentro ha sido pospuesto media hora hasta las 21:30 por motivos de seguridad, ya que las entradas no estaban numeradas, había colas desde las 17:00 y se ha aglomerado el público para entrar al campo. Su rival, el Club Deportivo Guadalajara, milita actualmente en Primera Federación, competición en la que va decimoséptimo. Los de Flick no quieren sorpresas y, a pesar de salir con varios suplentes, el técnico alemán ha dejado en el once inicial a Lamine Yamal, Rashford y De Jong. Además, vuelve Ter Stegen a la portería del club catalán por primera vez desde mayo, tras el calvario de lesiones que sufrió la temporada pasada. El Guadalajara por su parte buscará dar la sorpresa aprovechando el factor del campo y de su afición, a pesar de que sus últimos resultados (una victoria en los últimos cinco partidos en liga) no invitan a pensar en una victoria ante el gigante azulgrana.

El colegiado César Soto Grado, perteneciente al Comité de Árbitros de la Federación Riojana de Fútbol, será el encargado de impartir justicia. El abulense afronta su novena temporada dirigiendo en la Copa del Rey desde que se estrenase en la campaña 2013/14 con un Barakaldo - Amorebieta. De los entrenadores del Barcelona con al menos cinco o más partidos dirigidos en Copa del Rey, Hansi Flick tiene el tercer porcentaje más alto de victorias (83'3% — 5/6), solamente superado por Jack Domby (100% — 8/8) y Domingo Balmanya (85'7% — 6/7). No es la primera ocasión que Pere Martí se va a enfrentar al Barcelona, sí como profesional en los banquillos. Con pasado como jugador en equipos de la talla de Elche, Villarreal, Málaga, Murcia o Castellón, se enfrentó al conjunto azulgrana como futbolista 'groguet' en la temporada 2003/04, participando en el triunfo en La Cerámica (2-1) y en el empate en el Camp Nou (0-0). Los culés han superado cada una de las seis rondas de dieciseisavos de final desde que la Copa del Rey cambió de formato. No pierde la primera eliminatoria del torneo copero desde que perdió contra el Gramanet en la edición 2004/05 con Frank Rijkaard en el banquillo. Desde que superó la ronda copera contra el Cacereño a finales del mes de octubre, el cuadro alcarreño solo ha ganado dos de los siguientes ocho compromisos oficiales entre el campeonato nacional y la Copa del Rey (2E 4D). Al conjunto azulgrana solo se le quedaban dos comunidades autónomas ante las que no se había enfrentado nunca en el torneo copero. Con el duelo frente al Dépor (Castilla-La Mancha), solo quedan rivales de La Rioja para completar la nómina de enfrentamientos. Es la primera ocasión que ambos equipos se enfrenten en competición oficial. El Deportivo Guadalajara se convierte en el primer equipo de Castilla-La Mancha que se enfrenta al Barcelona en la historia de la Copa del Rey. ¡¡¡¡¡¡HANSI FLICK ELIGE A TER STEGEN!!!!!! El técnico alemán resuelve una de las principales dudas al alinear a su compatriota por delante de Wojciech Szczęsny, poniéndose otra vez bajo palos por primera vez en partido oficial desde el mes de mayo. Paso a menos habituales como Jofre Torrents para dar descanso a Alejandro Balde o a Marc Casadó y Marc Bernal en el lugar de Pau Cubarsí o Pedri González. No arriesga con Robert Lewandowski, que llegaba entre algodones por unas molestias, pero sí mantiene en el once a Lamine Yamal. Por su parte, Hans-Dieter Flick comenzará con los siguientes once jugadores (4-2-3-1): Marc-André Ter Stegen - Eric García, Marc Bernal, Andreas Christensen, Jofre Torrents - Marc Casadó, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Fermín López, Roony Bardghji - Marcus Rashford Los culés llegan a la cita renovados tanto por dentro como por fuera, con paso firme en una Liga donde mira al resto de sus perseguidores por el retrovisor ocupando el liderato con cierta ventaja sobre el resto. Desde que perdió el 'Clásico' ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, solo Chelsea (3-0) y Brujas (3-3) en Liga de Campeones han podido evitar la derrota ante ellos, firmando la victoria en cada uno de sus últimos cinco encuentros oficiales. La defensa de la corona de campeones coperos que tiene el Barcelona tiene como primera parada la visita al Pedro Escartín. Los blaugranas arrancan su andadura en Copa del Rey ante un Primera RFEF, en el que es el primero de los dos partidos de competición oficial que le restan antes de cerrar el año, iniciar 2026 con el derbi ante el Espanyol y coger las maletas con destino hacia Arabia Saudí para competir por el título de la Supercopa de España. La carga de compromisos en el calendario y la ilusión que genera tanto para la entidad como para la ciudad el primer encuentro de su historia en dieciseisavos de Copa del Rey están pasando factura al conjunto castellano, en una situación comprometida en el campeonato nacional al ocupar los puestos de descenso en el Grupo 1 de Primera RFEF. Lo que para unos puede ser un mero trámite, un partido más, la cita de dieciseisavos de final de la Copa del Rey es una cita histórica para una entidad como el Club Deportivo Guadalajara. Tras cargarse en la Segunda Ronda a un Segunda División como es el Ceuta (1-0), manteniéndose su portería a cero para escribir un nuevo capítulo de oro en su historia, el Dépor se ha metido entre los 32 equipos del torneo copero por primera vez en sus 78 años de vida. El estadio Pedro Escartín abre sus puertas al Barcelona para visitar la casa de un Guadalajara que vivirá un acontecimiento histórico para la ciudad con el premio de avanzar de ronda en la competición copera. Por cuestiones organizativas y de seguridad, el conjunto local ha informado que el encuentro se retrasa 30 minutos sobre la hora fijada (21:00h) ¡¡Muy buenas noches a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Club Deportivo Guadalajara y el Fútbol Club Barcelona, correspondiente a la ronda de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:30h)!