Athenea del Castillo, la madridista de cuna que ha recuperado su mejor forma: “Vamos a por la primera final de la temporada”

La internacional española, clave en el triunfo ante el Atlético en la semifinal de la Supercopa, se ha ganado un puesto en el once de Pau Quesada tras un inicio de temporada gris

Pocas jugadoras tenían tantos motivos el martes por la noche para celebrar un gol del Real Madrid como lo hizo Athenea del Castillo. La futbolista cántabra, una madridista de cuna que a lo largo de sus cinco temporadas en el club ha defendido una y otra vez que no se vestiría la camiseta del Barcelona ni aunque este fuese el único equipo que quedase sobre la faz de la tierra, anotó el tanto que abrió el marcador ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa. Interceptó un envío de Jensen, dio dos toques verticales para liberarse de Alexia y Lauren Leal, se fabricó una ventana de tiro y batió a Lola Gallardo en el minuto seis. La extremo se besó después el escudo e hizo un baile de moda en TikTok tras marcar por primera vez en su carrera en un derbi madrileño.

El gol fue una suerte de confirmación de que la mejor versión de Athenea está de vuelta. “Estoy en un buen momento, ojalá siga así y pueda darle más alegrías al equipo”, dijo después en zona mixta. La internacional española sufrió en los primeros meses de la temporada, cuando no encontraba su hueco en el once de Pau Quesada, el entrenador que firmó el pasado verano para sustituir a Alberto Toril. La jugadora de Solares, de 25 años, acumuló 11 suplencias hasta diciembre, según datos de Opta.

Hubo incluso un momento en el que el nuevo técnico priorizaba a todas las extremos antes que a ella. Más allá de Linda Caicedo y Caroline Weir, los dos buques insignias del Madrid, Quesada utilizó en la primera parte de la campaña a Feller e incluso a Keukelaar por delante de Athenea, que se quedó en octubre fuera de la primera lista de la seleccionadora Sonia Bermúdez, aunque después entró por la lesión de Salma Paralluelo.

La internacional española, una futbolista eléctrica y con desborde, trabajó para regresar al once. Ya suma 14 titularidades, las últimas cinco consecutivas. En los cuatro partidos de este año lleva tres tantos y una asistencia. “No hay que centrarse en lo individual, sino en lo colectivo, que es lo que nos va a hacer ganar grandes cosas. El equipo ha estado muy bien, tanto en ataque como en defensa”, afirmó ayer tras el triunfo ante el Atlético.

Su gol frente a las rojiblancas fue el número 39 con el Real, solo por detrás de los 55 de Weir. También fue su partido 196, cuatro menos que los 200 de Misa Rodríguez, la jugadora que más veces ha vestido la camiseta blanca. Una de las cualidades de Athenea es la resiliencia. En sus primeros años en el Madrid trabajó para ampliar su repertorio. Ella siempre prefirió el extremo izquierdo, pero con Toril y su cuerpo técnico empezó a disfrutar del carril contrario y a usar la zurda para ocupar posiciones interiores, asociarse y buscar la portería. Así llegó su mejor gol en la Eurocopa del pasado verano. Fue frente a Italia, cuando arrancó desde la banda derecha hacia el centro, tiró una pared con Alexia Putellas y golpeó con la diestra a la escuadra de la portería de Giuliani para poner el 1-1.

En la Eurocopa aportó tanto desde el banquillo, cuando salía y agitaba los partidos con su desborde, que la seleccionadora Montse Tomé le dio la titularidad en la final ante Inglaterra. Esa verticalidad y ese descaro de Athenea son dos de sus mejores cualidades. Frente al Atlético selló otra jugada brillante al borde del descanso cuando dejó clavadas en el área a Luany y Júlia Bartel con un taconazo, aunque Lola salvó con una estirada su disparo.

Su capacidad para eliminar rivales con el regate ha convencido a lo largo de su carrera a todos sus entrenadores. En sus momentos grises, acudió a la psicóloga María Aguirre para aprender a regularse. Una de las técnicas que utiliza es llevar en la muñeca izquierda una cinta adhesiva en donde dibuja una letra “m” de María. Es un anclaje visual para que su cabeza recuerde durante el partido todo el trabajo mental que han hecho juntas, para que se centre y acabe con los pensamientos negativos.

En estos últimos años, esa terapia le sirvió para seguir apretando cuando tenía menos minutos en la selección o en el Madrid. Ahora que es indispensable en el once de Pau Quesada, Athenea, una madridista de pura cepa, quiere que el Real levante el sábado el primer título de su historia en la Supercopa, en donde se medirá con el ganador del duelo de hoy entre el todopoderoso Barça y el Athletic: “Este equipo está hecho para jugar este tipo de partidos, este tipo de finales, e ir cogiendo experiencia de cara al futuro. Estamos en la primera final de la temporada y vamos a ir a por ella”.