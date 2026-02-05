El Barcelona deprime al Madrid en la Copa de la Reina

Ni dos semanas después de imponerse en la Supercopa, el Barça deprimió esta noche al Madrid en el Alfredo Di Stéfano. Las azulgrana apearon de los cuartos de la Copa de la Reina al Real en un choque que estuvo competido hasta que en el segundo tiempo la falta de acierto en ambas áreas provocó el hundimiento de las blancas. Con el partido roto, el equipo de Pau Quesada, el más competitivo que se había visto hasta ahora en los seis años de vida de la sección, atrapó una goleada en el tramo final mientras el público abandonaba el estadio en señal de hartazgo y algún que otro aficionado profería gritos de “dimisión”.

RMF Real Madrid Femenino 0 Misa, María Méndez, Eva Navarro (Shei García, min. 84), Maëlle Lakrar, Yasmim, Filippa Angeldahl (Sandie Toletti, min. 67), Sara Däbritz (Irune Dorado, min. 74), Caroline Weir (Signe Bruun, min. 67), Athenea del Castillo, Naomie Feller (Alba Redondo, min. 74) y Linda Caicedo FCBF FC Barcelona Femenino 4 Cata Coll, Esmee Brugts, Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri (Aïcha Cámara, min. 16), Vicky López (Clara Serrajordi, min. 56), Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clàudia Pina (Salma Paralluelo, min. 70), Caroline Graham Hansen (Kika Nazareth, min. 70) y Ewa Pajor Goles 0-1 min. 20: Alexia Putellas. 0-2 min. 66: Ewa Pajor. 0-3 min. 72: Salma Paralluelo. 0-4 min. 80: Ewa Pajor Arbitro Lorena Del Mar Trujilano Gallardo

Tarjetas amarillas Eva Navarro (min. 35), Clàudia Pina (min. 69), Irune Dorado (min. 83)

El técnico blanco insistió con el once que había sacado en la final de la Supercopa, un 4-4-2 con Weir, Feller, Athenea y Linda intercambiado las posiciones de extremo y delantera. La colombiana, la futbolista con mayor capacidad para absorber el juego del Real, se movió con toda la libertad por el campo para tratar de lanzar los latigazos eléctricos que propuso su entrenador. En el Barça, Pere Romeu también repitió alineación con la excepción de la lesionada Mapi. Aleixandri ocupó su puesto en la zaga junto a Paredes pero fue sustituida por Aïcha en el 17 al retirarse en camilla por una lesión en la rodilla derecha que semejó muy grave.

El Madrid salió a morder la salida de balón del Barcelona, que formó con Patri, Alexia y Vicky en la medular. Las blancas saltaron de inicio como cocodrilos cada vez que su rival intentaba construir en una posición incómoda. El despliegue dio su primer fruto nada más comenzar, cuando Athenea robó una entrega de Pina a Cata, regateó a la guardameta y se quedó en una posición escorada para tirar a puerta. Con Paredes tapando el palo corto, la extremo desperdició la ocasión al dar un pase atrás.

La propuesta vertical de Quesada cortocircuitó las conexiones de las azulgrana en un comienzo explosivo en el que Brugts desvió al límite un pase de Däbtriz a Weir para que la escocesa encarara a Cata. La jugada la había prendido Linda al regatear a Ona y alumbrar la contra. Al Real se le apagó poco a poco el rock and roll cuando Patri y sobre todo Vicky le escondieron el balón a las blancas. El Barça aún no había creado una ocasión cuando Alexia, sin marca y sin saltar, anotó de cabeza en un córner botado por Graham-Hansen. El tanto a balón parado, como en la final de la Supercopa, dejó al Madrid sonado tras ver cómo su rival se adelantaba desde la estrategia y no desde el juego asociativo.

Con el gol, Vicky comenzó a mostrar su versión más expansiva. Estampó un golpeo con su pie izquierdo en el palo y condujo una contra en la que asistió a Pina para que probara a Misa. La guardameta, que se lució en la Supercopa, dejó una parada de postal ante el golpeo a la escuadra de la internacional española. El Real se espabiló en el final bronco del primer tiempo. Weir probó a Cata y el gol de Athenea fue anulado porque había arrancado la carrera unos centímetros por delante de Aïcha.

El Madrid empezó el segundo tiempo con el mismo ímpetu, pero Cata frustró el disparo de Athenea y sacó un pie fantástico para anular el intento diáfano de Weir. A las blancas primero les faltó contundencia en el área contraria y después en la propia cuando Misa, que acababa de desviar dos tiros de Pajor y Pina, se tragó otro desde la frontal de la polaca. Salma, que acaba de entrar en la rueda de cambios, mató el partido en el 73 tras una asistencia de Patri con el exterior antes de que Pajor completara la goleada. A diez puntos ya en febrero de las azulgrana en Liga y eliminadas de la Copa, al Real solo le queda la Champions para arreglar la temporada. Allí, si supera al Paris FC en el playoff, también se verá en cuartos con el Barça, el rival que lo deprime una y otra vez con una racha de 21 clásicos ganados y solo uno perdido.