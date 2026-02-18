Eva Navarro, la lateral del Real Madrid que nadie esperaba: “Hace al equipo más rico a nivel ofensivo”

A principios de temporada, nadie se imaginaba que Eva Navarro se convertiría en una pieza fundamental en el Real Madrid en una posición tan desconocida para ella como la de lateral derecho. La extremo había sufrido tanto para adaptarse durante su primera campaña en el club blanco que tan solo formó como titular en 12 partidos, perdió su lugar en la selección española y su fútbol chisposo y técnico se apagó. La murciana, que acaba de cumplir 25 años hace solo unas semanas, brilló por primera vez como defensa el 8 de octubre ante la Roma en la liguilla de la Champions tras las lesiones de Sheila García y Antônia Silva. Desde entonces se ha convertido en su nuevo puesto en una de las jugadoras más diferenciales del equipo dirigido por Pau Quesada, que este miércoles se mide en el Di Stéfano con el Paris FC (18.45; Disney+) en la vuelta del playoff que da acceso a los cuartos de final de la Liga de Campeones, en donde espera el Barcelona. El encuentro, al que el Madrid llega tras el 2-3 cosechado la semana pasada en la capital francesa, es clave para un conjunto que trata de colarse por tercera vez en su historia entre los ocho mejores de Europa y que ya está eliminado de la Copa y a 10 puntos de las azulgranas en Liga.

La irrupción de Eva Navarro como defensa ha sido tan prodigiosa que Quesada, el técnico que la visualizó en el carril derecho tras la salida de Alberto Toril el pasado junio, afirmó ayer que él ya la considera una lateral y no una extremo. El entrenador valenciano explicó que la nueva posición de la internacional española se gestó con la intención de potenciar una sociedad con Caroline Weir y el juego interior del grupo. “Vimos la posibilidad de generar esa cadena en la derecha con Eva en largo y Weir por dentro. Es una variabilidad que hace al equipo más rico a nivel ofensivo”, analizó Quesada, en referencia a la capacidad de la murciana para recorrer toda la banda y al talento de la escocesa para partir desde el carril hacia el centro, en donde mezcla con Linda Caicedo, Filippa Angeldahl y Sara Däbritz. “A nivel defensivo es una jugadora que también está muy concentrada y es rápida. Tiene que seguir igual y no bajar el pistón”, añadió.

La murciana —formó parte del grupo que en 2023 levantó el Mundial— no pisaba la Ciudad del Fútbol de Las Rozas desde que fue convocada para los Juegos Olímpicos de París 2024, pero en octubre consiguió regresar a la Roja tras perderse la Eurocopa 2025. Sonia Bermúdez, con la que coincidió dos años en la plantilla del Levante, la citó en sus primeras listas como seleccionadora y la utilizó tanto ante Suecia en las semifinales como frente a Alemania en la final de la Nations League que levantó España en diciembre. Una persona de su entorno explica que la recuperación de Eva Navarro, que acaba contrato con el Real en 2028 pero espera renovar en breve, pasó por el cambio de mentalidad que tuvo en verano: “Era sobre todo un tema mental, de confianza, de tener un chip nuevo. También trabajó por primera vez con un nutricionista personal, con un preparador físico y con un psicólogo, siempre en coordinación con el club”.

La internacional ha pasado de no jugar dos partidos consecutivos de inicio en el Madrid el curso pasado a ser la segunda futbolista con más titularidades (23), solo por detrás de Angeldahl (24), y la segunda con más asistencias (7) tras Athenea del Castillo (8), según datos de Opta. Hoy, ante el Paris FC, volverá a ser una de las referencias de un equipo que busca meterse por segundo año seguido en el top-8 continental para que la temporada no se muera ya en febrero.