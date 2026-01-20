20 años del éxito de ‘High School Musical’: ¿qué ha sido de sus protagonistas?

Zac Efron y Vanessa Hudgens han conseguido seguir en la industria tras alcanzar el estrellato en la saga de Disney Channel. Del resto del reparto se conoce menos, aunque Ashley Tisdale ha vuelto a ocupar titulares por su grupo de madres “tóxicas”

La nostalgia lo está envolviendo todo en las primeras semanas del año. Millones de usuarios de las redes sociales recuerdan aquellas tendencias, artistas y modas que protagonizaron su 2016. Pero no se trata de un hecho aislado: nos gusta rememorar aquello que nos hizo felices, marcó alguna etapa de nuestras vidas y de lo que guardamos un buen recuerdo. Y coincidiendo con este regreso al pasado, la primera película de High School Musical, que derivó en una de las sagas más exitosas de la franquicia de Disney Channel, cumple 20 años este martes 20 de enero. Estas dos décadas desde su estreno han dado para mucho: el nacimiento de estrellas entonces adolescentes, tres películas, conciertos que llenaron estadios, discos y hasta secuelas en forma de serie, donde se hizo conocida Olivia Rodrigo.

Unos jovencísimos actores, desconocidos en aquel momento, se convirtieron de un día para otro en estrellas de la industria cinematográfica con millones de seguidores en todo el mundo. La historia de amor de Troy Bolton (interpretado por Zac Efron) y Gabriella Montez (interpretada por Vanessa Hudgens) y las aventuras y desventuras de sus amigos y compañeros del ficticio instituto East High School conquistó a una generación. Pero, ¿qué ha sido de sus protagonistas 20 años después? Desde luego, no todos mantienen ese nivel de fama, aunque sí han permanecido vinculados a la industria.

Zac Efron, el protagonista que (casi) no cantaba

Aunque antes de High School Musical ya había participado en otras producciones, esta es la que aupó a Zac Efron (San Luis Obispo, California, 38 años) al estrellato. Tenía 19 años cuando se convirtió en el capitán de un equipo de baloncesto y en el galán que conquistaba los corazones. “Tuvimos un rodaje muy reducido y un tiempo de ensayo muy limitado. Kenny Ortega [el director] tenía grandes ambiciones para esta película. Pero creo que se sorprendió gratamente cuando todos los chicos estaban emocionados no solo por cumplir lo que quería, sino por llevarlo un paso más allá”, afirmó el actor en una entrevista con Vanity Fair en 2024. En la primera de las películas, y por problemas de agenda, apenas se escuchaba su voz. Las canciones eran interpretadas por Drew Seeley, quien podía aportar un mayor rango vocal, sobre la voz original de Efron. “Él [Efron] cantó todo y nosotros doblamos partes, para que tuviera mayor fuerza”, aseguró Ortega en Entertainment Weekly. A partir del segundo filme, ya se encargó de dar voz a todas las canciones. Pero no sería la única vez que Seeley saldría al rescate: sustituyó al intérprete durante la gira de conciertos de High School Musical, a la que el actor no pudo asistir por problemas de agenda [estaba rodando Hairspray, donde compartía reparto con John Travolta].

Zac Efron en 2006 y en 2024. Everett/Cordon Press/Jeffrey Mayer

Tras Hairspray (2007), llegarían otras exitosas producciones: 17 otra vez (2009), Malditos vecinos (2014), El gran showman (2017)... convirtiéndole en un actor recurrente para todo tipo de proyectos. Pero en los últimos años, sus papeles se han ido reduciendo: en tres años apenas ha participado en tres películas y una serie, aunque tiene otras tres en fase de preproducción y posproducción. Después de erigirse como ídolo de toda una generación, Efron se enfrentó a la búsqueda de un hueco en una industria que le daba la espalda por sus orígenes en Disney Channel. Todos estos episodios derivaron en una adicción al alcohol y la drogas, que le obligaron a ingresar en una clínica de rehabilitación en 2013. Calificó el consumo de sustancias como el “lubricante social” necesario para soportar la presión mediática a la que se había enfrentado.

Si por algo se habló de él fue por su relación con su coprotagonista, Vanessa Hudgens. Fue uno de los romances más sonados de la industria: se conocieron durante el rodaje de la película, donde comenzó su historia de amor. Cinco años después, en 2010, la pareja separaría sus caminos para siempre.

Vanessa Hudgens, la estudiante estrella

Vanessa Hudgens (Salinas, California, 37 años) acababa de cumplir los 18 años cuando el musical de Disney Channel llegó a la pantalla, aunque había tenido pequeños papeles desde niña. Desde ese momento, la actriz no ha abandonado el ojo público: más por su vida personal que por sus trabajos en cine y televisión. En la saga interpretaba a Gabriella Montez, la estudiante recién llegada que destaca por sus conocimientos y que comienza una relación con el chico más popular del instituto.

Vannesa Hudgens en 2006 y 2025. Fred Hayes/Doug Peters

Un año después del estreno de la película fue víctima de una filtración de fotos privadas, un capítulo que la traumatizó por completo y por el que Disney la obligó a disculparse: “Estoy avergonzada por la situación y me arrepiento por haberme hecho esas fotos”. Se llegó incluso a rumorear con una posible marcha forzada de la última de las tres películas al ser duramente juzgada por la sociedad estadounidense, incapaz de comprender cómo esta chica Disney podía dejarse fotografiar así (aunque las imágenes estaban tomadas en la intimidad de su casa).

Aunque ha continuado ligada a la industria cinematográfica, se le sigue recordando por High School Musical. En los últimos años, sus películas navideñas en Netflix también le han reportado cierto éxito, pero nada parecido a lo que vivió siendo adolescente. Fue entonces cuando también tuvo que hacer frente al señalamiento público por su relación con Efron. “Pasé por una fase en la que era realmente mala porque estaba harta. Las chicas corrían detrás de él y yo les lanzaba mirabas asesinas. Más tarde me di cuenta de que no podía seguir así”, afirmó la actriz en una entrevista con The New York Times. En 2011 conoció al también actor Austin Butler, con quien mantuvo una relación hasta el 2020. Ahora es madre de dos hijos junto al jugador de béisbol Cole Tucker.

Ashley Tisdale, la ¿villana?

Sharpays Evans, el personaje interpretado por Ashley Tisdale (Nueva Jersey, 40 años), era tan querida como odiada: había quienes la veían como la villana de la película y quienes decían que era la protagonista indiscutible. En aquel momento, ella era la actriz más conocida del joven reparto y un rostro ya habitual en la cadena gracias a su papel como Maddie en Hotel duce hotel: las aventuras de Zack y Cody. Fue la única en contar con una película propia: La fabulosa aventura de Sharpay (2011), y desde 2007 ha estado poniendo voz a Candace en la serie de dibujos Phineas y Ferb. “He madurado mucho. No sé si podré hacerle justicia y volver a ser ese personaje. Ha pasado tanto tiempo... Es casi como una vida pasada”, declaró la actriz en Teen Vogue hace unos años.

Ashley Tisdale en 2006 y 2025. Fred Hayes/Billy Bennight

En su caso, su vida sentimental no ha sido de interés público: lleva junto a su marido Christopher French desde 2012, con quien tiene dos hijos. Pero en las últimas semanas su nombre ha vuelto a ocupar titulares internacionales. Y nada tienen que ver con su carrera cinematográfica. ¿El motivo? El grupo de madres “tóxico” que compartía junto a otras celebridades estadounidenses. En un ensayo para The Cut, la actriz relató su desagradable experiencia con estrellas como Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor, entre otras. “Cuando eres la persona más egocéntrica y desconectada de la realidad el mundo”, respondió el marido de Duff, ante las acusaciones, en sus redes sociales.

Lucas Grabeel, el hermanísimo que triunfa en solitario

Lucas Grabeel (Springfield, 41 años) interpretaba a Ryan Evans, el hermano siempre a la sombra de Sharpay y que consigue triunfar en solitario pese a los obstáculos que encuentra a lo largo de las tres películas. El actor ha seguido teniendo algunos papeles en televisión, siendo el más importante el de Toby en la serie Cambiadas al nacer, y también se ha centrado en el mundo del doblaje. Años después volvió a encarnar a Ryan Evans High School Musical: El Musical: La serie. Fue aquí donde desveló que su personaje era gay, algo que se había estado rumoreando. “Lucas lloró por teléfono y dijo: ‘Esto significaría mucho para las personas que crecieron con esta película”, explicó el showrunner de la serie Tim Federle sobre dicha revelación. En esa serie también se dieron a conocer más detalles de lo que había sido la vida de Ryan después de la última película: estaba feliz con su pareja e iban a ser padres de gemelos.

Lucas Grabeel en 2006 y 2015.

Corbin Bleu, a la sombra del protagonista

Siempre a la sombra de Troy Bolton, Chad (interpretado por Corbin Bleu) intentó durante tres cintas destacar y hacerse su propio nombre. Después de High School Musical, Disney le volvió a fichar para una de sus películas del momento, ¡Salta! e incluso llegó a tener un pequeño papel en Hannah Montana. Desde entonces, Bleu (Nueva York, 36 años) pasó a un segundo plano. Ha encontrado su lugar en el teatro musical, teniendo un destacado papel en El gran Gatsby. Está casado desde hace nueve años con la también actriz Sasha Clements.

Corbin Bleu en 2006 y 2022.

Monique Coleman, la mano derecha de Gabriella

Monique Coleman (Orangeburg, Carolina del Sur, 45 años) daba vida a Taylor McKessie, la mejor amiga de Gabriella y pareja de Chad. Aunque era una de las que más tiempo acumuló en pantalla, años más tarde denunció la situación que tuvo que vivir: “Disney me rompió el corazón. Cuando llegó la tercera película la defendí. Siempre hablé de manera muy positiva. Era una niña negra que interpretaba a la niña más inteligente de la escuela, lo cual era un gran problema en ese momento. Cuando se trató de promocionar la tercera película, no me invitaron a la gira. Dijeron que no había suficiente espacio en el avión”, explicó en una entrevista en el podcast Vulnerable.

Monique Coleman en 2006 y 2024.

Desde entonces apenas ha tenido papeles destacados, siendo el más importante en 2025 en Trapped in the Spotlight. También volvió a interpretar a Taylor en la serie de Disney+.