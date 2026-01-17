El filtro de perro de Snapchat, el maquillaje de Kylie Jenner y los ‘skinny jeans’: por qué 2016 sí está de vuelta

Con la llegada del nuevo año, los ‘millennials’ están llenando las redes de recuerdos de hace una década y canciones como ‘Lush Life’, de Zara Larsson, han vuelto al Top 50 Global en Spotify. El sentimiento compartido es que extrañan esa época en la que todo era más casual, espontáneo y orgánico

Acaba de empezar el año y la primera tendencia de 2026 ya circula por las redes sociales. De repente, famosos y anónimos no paran de compartir fotos recordando 2016. Un año nostálgico para los millennials, que hoy tienen entre 30 y 45 años, y parte de la generación Z —entre 14 y 29 años— por tratarse de la época en la que vivieron su adolescencia y primeros años de juventud. Y el último momento de calma para esta generación antes de vivir una pandemia global, ser testigos de lo que muchos consideran un “genocidio” en Palestina y adaptarse a la llegada de la inteligencia artificial o a la de Donald Trump al poder. El de 2026 fue para ellos un periodo marcado por el filtro del perro en Snapchat, las frases motivacionales en Tumblr, la música electrónica, los skinny jeans, la duck face, el maquillaje maximalista...

Se dice que las tendencias no mueren, solo se transforman, y en TikTok ya circulan cerca de 230.000 millones de vídeos con el filtro que lleva el nombre “2016”, que tiene un tono amarillento y que recuerda al de la aplicación Retrica, una app de fotos con efectos retro y analógicos que en ese entonces era muy popular.

La música en esta tendencia también es clave. Hace una década sonaban canciones como Closer, de The Chainsmokers; Work, de Rihanna; Sorry, de Justin Bieber; o Cómo Te Atreves, de Morat; y La bicicleta, de Carlos Vives y Shakira. En Spotify, las estadísticas muestran que, comparado con 2024, en 2025 hubo un incremento del 71% de usuarios que reprodujeron playlists bajo el nombre “2016”. Canciones como Lush Life, de Zara Larsson, que fue de las más escuchadas hace 10 años, han vuelto a entrar en el Top 50 Global en la plataforma, ocupando el puesto número ocho. La canción One Dance, de Drake, también icónica entonces, se posiciona en el número 41 y le sigue en el 42 Let Me Love You, de DJ Snake y Justin Bieber, ambas en ascenso.

@lolalolita Este filtro lo era TODO 2026=2016🫶🏻❤️ el año que empecé en redes ♬ son original - Speedup 💗💸

En 2016 las redes sociales eran muy diferentes: en Instagram todavía no existían los reels, ni el carrusel de fotos y los stories apenas comenzaban. La gente seguía trends como el bottle flip [lanzar una botella al aire y conseguir que caiga de pie] o el mannequin challenge, que consistía en grabar un vídeo donde las personas se quedaban inmóviles, como maniquís, mientras la cámara se movía alrededor con la canción Black Beatles de fondo. TikTok se llamaba Musical.ly, y las influencers, como la española Lola Lolita ―quien hoy tiene cerca de 14 millones de seguidores en la red social― comenzaban a subir contenido en forma de vídeos cortos haciendo lipsync. Los vídeos largos de YouTube eran la forma más exitosa de crear contenido. El sentimiento compartido entre los usuarios es que extrañan las redes de esa época, cuando todo era más casual, espontáneo y orgánico.

Figuras como la poeta Elvira Sastre o las influencers Laura Escanes, Alexandra Pereira y María Pombo se han unido al trend y han compartido en su perfil de Instagram una colección de fotos de ese año. “Volvería un buen rato al 2016, a nuestra época de novios, a mis 21, a cómo funcionaban las redes, a vivir con mis padres y mis hermanas, a independizarme, a viajar por el mundo sin pena, a mis veranos de siempre, a poder fallar, a quedarme un ratito más de fiesta, a mi era de YouTube…”, ha compartido Pombo con sus 3,3 millones de seguidores. Lola Lolita también ha hecho una publicación en Instagram que se dedica a ella misma: “Supongo que esto va por la niña que empezó hace 10 años queriendo divertirse con su hermana. Recap de fotos de 2016!!!!!”.

Jordi San Ildefonso, experto en redes sociales, explica que esta tendencia nace de “el querer volver al antes, cuando todo era más natural, sobre todo con la llegada y casi inundación de la IA en redes sociales”. “Tenemos ganas de compartir lo natural, como el contenido de hace 10 años. Estamos cansados de lo que consumimos actualmente en redes y queremos reivindicar el contenido de antes, el que creemos que es el de verdad, el auténtico”, considera. “Los millennials son los que más están compartiendo sus recuerdos de hace 10 años. Es el grupo demográfico que vio nacer las redes y está viendo el giro hacia algoritmos que muestran sobre todo cuentas que no conocemos”, analiza.

No es casualidad que el reto se centre concretamente en 2016. Ese fue el año en el que Instagram vivió una gran expansión, fue cuando la mayoría de personas de esta generación, y otras, comenzaron a unirse a ella. Figuras como el papa Francisco, Kanye West, Halle Berry, Kirsten Dunst, Kristen Bell y Gerard Butler hacían entonces sus primeras publicaciones. Mientras tanto, celebridades como Selena Gomez y Cristiano Ronaldo se consolidaban como los reyes de la red social (aun lo son) con las fotos con más Me gusta.

Hace 10 años, la moda era lo opuesto al clean look de hoy. La principal rutina de maquillaje consistía en hacerse el cut crease —técnica que define la cuenca del ojo para un efecto dramático—, pintar los labios con colores intensos, definir y rellenar las cejas y una base de cobertura completa. Uno de los iconos de esta moda fue la hermana más pequeña del clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner —o King Kylie, por su apodo en ese entonces—. Una década después, la hoy empresaria ha vuelto a sacar una colección de sus exitosos lip kits, los mismos que la convirtieron en aquella época en la multimillonaria más joven del mundo, según Forbes. Muchos recordarán también que, además del maquillaje colorido, ella llevaba el pelo color rosa, turquesa o una combinación de colores dependiendo de la ocasión.

San Ildefonso asegura que la fuerza de este movimiento ya se está apreciando en moda, música y otros aspectos culturales. “Las marcas cazan tendencias en las redes sociales y cuando ven que el público comparte contenido nostálgico se ponen las pilas para lanzar productos o campañas que les gusten”, afirma. Pero, como cualquier otra tendencia, esta también será pasajera. “Durará apenas dos semanas, ya hubo otra de #10yearschallenge en 2019 a la que se unieron muchas marcas también. En unos días, llegará otro trend y nos olvidaremos de este. Ahora es todo muy efímero”, recuerda el experto en redes.

El filósofo y pedagogo Gregorio Luri explica en conversación telefónica que la nostalgia es un sentimiento de “aquel que no tiene nada en el presente y se dedica a mitificar el pasado diciendo: ‘Yo sí que fui feliz en aquellos años”. Para él, este refugio en el pasado responde a un “miedo al futuro” que considera “un elemento muy actual y preocupante”. “El hombre es futurizador, la salud del hombre está en planificar, en tener esperanza, en programar”, apunta.

El inicio de 2026 se ha visto repleto de episodios dramáticos en el mundo. Hace 10 años Donald Trump ya ganó las elecciones de su primer mandato como presidente de Estados Unidos, pero es ahora, más que nunca, cuando la agenda internacional del republicano está causando ansiedad colectiva. En lo que va de 2026 ya ha dirigido la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También ha mencionado una posible invasión a Colombia, México y Groenlandia. Una situación que causa incertidumbre sobre el futuro en general, de la que los millennials y la Gen Z se refugian en las redes sociales recordando tiempos mejores.