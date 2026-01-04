María Pombo y Pablo Castellano, padres por tercera vez

María Pombo (Madrid, 31 años) y su marido, Pablo Castellano, han dado la bienvenida a su tercera hija. El matrimonio ha anunciado el nacimiento de la pequeña de la familia, Mariana —nombre que la pareja anunció en sus redes sociales el pasado julio—, a través de sus redes sociales. La creadora de contenido lo ha hecho publicando tres stories en su Instagram, en los que asegura haber cumplido con éxito dos de sus metas de 2026 (“parir y sobrevivir”) y haber tenido el “parto soñado”, publicado este 3 de enero por la noche. Comparte también dos fotos: en una de ellas muestra un poco a su hija pequeña y en otra se ve a su padre darle un beso. Esta última foto es la que ha compartido Castellano en sus propios stories; asegurando que “todo ha ido super bien y Meri y Mariana están fenomenal”.

Ella es una de las influencers más seguidas en España —en Instagram acumula 3,3 millones de seguidores—, y cada uno de sus anuncios se convierte en noticia. Pese a intentar controlar la narrativa de su vida —también a través de una docuserie familiar—, María Pombo no pudo evitar que la noticia de su tercer embarazo se filtrase antes por la prensa. Fue la revista ¡Hola! la que publicó el 14 de julio la exclusiva. Un día más tarde, era el matrimonio el que confirmaba la noticia a través de sus redes sociales. “Nuestra exclusiva, para nuestra familia, nuestros amigos y para vosotros (aunque se nos hayan adelantado)”, fue el mensaje con el que compartieron que esperaban su tercer hijo.

Desde entonces, el matrimonio ha ido publicando las novedades del embarazo y cómo lo afrontaba Pombo, quien llegó a afirmar que había resultado más duro que los anteriores. “Suelo dormir increíble y estoy sufriendo mucho este embarazo con el insomnio. Lo de ver que pasan las horas y ver que no consigo dormirme me hace llorar todas las noches”, explicó en noviembre la creadora de contenido. Pero no son los únicos síntomas que ha sufrido durante la gestación: “Estoy saliendo de esta nube negra. He sentido que me han quitado mis sentimientos, por lo menos los buenos. He estado apática, triste...”, explicaba en su perfil de Instagram tras filtrarse la noticia. Y añadía: “Estos días he sentido frustración porque en este embarazo he tenido mucho más miedo. Iba a cada ecografía solo queriendo escuchar el corazón y que me dijesen que estaba todo bien. Lo he pasado mucho peor. Íbamos al ginecólogo por la noche para que todo fuese lo más discreto posible. Todas las precauciones que he tenido... y no ha sido mi noticia”. Durante el embarazo, también protagonizó una de las polémicas más virales del año, al asegurar que quienes leen no son mejores personas.

No fue esta la primera vez que se filtraba la información de uno de sus embarazos, aunque en aquella primera ocasión fue por un despiste suyo. Durante una visita de la influencer a La Resistencia, el programa que David Broncano conducía en Movistar+ antes de dar el salto a TVE con La revuelta, mostró su galería de fotos. Los espectadores más avispados se dieron cuenta de que en una de esas imágenes, en tamaño pequeño, había un test de embarazo. Después, fue ella misma la que no tardó en confirmar su segundo embarazo. Con la llegada de este tercer bebé, la creadora de contenido y el empresario cumplen su deseo de ser familia numerosa. Fue en diciembre de 2020 cuando dieron la bienvenida a su primogénito, Martín —tres días después de anunciar su primer embarazo, reveló que padece esclerosis múltiple, una enfermedad que también sufre su madre—; y en junio de 2023 nacía su segunda hija, Vega.

El matrimonio vivió un 2024 complicado en lo personal. Tal y como ellos mismos mostraron en su docuserie Pombo (Prime Video), decidieron acudir a terapia de pareja tras varias crisis. “Necesitaba intentar entender el porqué de muchas cosas mías que vienen de muy atrás. Nos dan herramientas para mejorar como matrimonio, como pareja y como todo”, explicaba el empresario. Ella añadía: “Hemos elegido tomar ese camino que al principio puede parecer más difícil. Puedes pensar que si estamos mal a tomar por saco, cada uno por su camino... Nosotros, al revés, estamos intentando cuidar lo que realmente queremos, que es estar juntos, que nuestros hijos sean felices y ser lo más felices posible”.