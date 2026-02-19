La Fiscalía de Puebla desmiente que los tamales consumidos por los niños intoxicados tuvieran fentanilo

Las autoridades aseguran que el positivo de una menor a la droga fue resultado de los medicamentos que le suministraron en el hospital para estabilizarla

La Fiscalía de Puebla ha intentado apagar la controversia generada hace días por la intoxicación de siete niños tras comer tamales, con una niña de 10 años positivo a fentanilo. A través de un comunicado este jueves, han informado de que la presencia de la droga en el cuerpo de la menor se debió a los fármacos que los médicos le suministraron para estabilizarla. “Dicho resultado se atribuye a la estancia mayor a 10 horas en el hospital, periodo durante el cual se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo de crisis convulsivas, lo que generó el positivo a la prueba”, se lee en el mensaje.

Las autoridades han detallado que los exámenes toxicológicos realizados a la orina de todas las personas que ingirieron el alimento (tanto adultos como infantes) dieron resultados negativos a distintas drogas y han mencionado que aún se encuentran a la espera de los resultados de los estudios a los tamales, los cuales esclarecerán el origen de la intoxicación. “Actualmente se encuentran en proceso de análisis especializado mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas”, indicaron.

El caso de los menores intoxicados tras comer en un puesto en la vía pública en Huauchinango (en la sierra poblana) cobró notoriedad en los últimos días cuando se conoció que uno de ellos, una niña de 10 años, había dado positivo a fentanilo. La noticia generó gran especulación sobre la procedencia de la droga y llevó a la Fiscalía de Puebla a abrir una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas. En un comunicado, la Secretaría de Salud de ese Estado reveló que los niños, de entre 2 y 11 años, fueron ingresados para su tratamiento por intoxicación, pero que seis de ellos fueron dados de alta y, al martes, solamente la niña de 10 años permanecía hospitalizada.

De acuerdo con familiares, los infantes presentaron síntomas como vómito, deshidratación y convulsiones después de consumir tamales el sábado por la mañana. En un principio, diversos reportes apuntaban a que el fentanilo estaba dentro de los alimentos, pero este jueves por la tarde las autoridades han desmentido esta versión. “La Fiscalía General del Estado de Puebla continúa con las diligencias correspondientes, incluyendo entrevistas, análisis periciales y revisión de indicios, a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a derecho”, sostuvieron.

La polémica llegó esta mañana hasta Palacio Nacional, donde Claudia Sheinbaum aseguró que están revisando el caso: “Le pedí al Gabinete de Seguridad que averiguaran bien, junto con Secretaría de Salud, si realmente fue fentanilo y también cómo es que llegó el fentanilo a los tamales”. La mandataria mexicana ha subrayado la peligrosidad y toxicidad de la droga, que “con muy poquito puede causar incluso la muerte”, pero ha expuesto que aún no han recibido información de la Fiscalía de Puebla.

En entrevista con Radio Fórmula este jueves por la mañana, Rogelio López, alcalde de Huauchinango, ha pedido esperar a las investigaciones de la Fiscalía. En esas declaraciones, horas antes del comunicado de la Fiscalía que rechaza la presencia del fentanilo en los alimentos, el presidente municipal manifestó: “Ese fentanilo no está en esos tamales porque de los mismos tamales comió mucha gente, otras personas también, y no hubo ningún otro intoxicado”. El edil también ha destacado la actitud del tamalero, quien, aseguró, ha estado al pendiente de la salud de los infantes. “La persona de los tamales estuvo siempre al pendiente ahí de los niños en el hospital. Si él tuviera algo que ver, lo primero que hubiera hecho era irse, ¿no?“, comentó.