Más de un millón de niños en México presentan intoxicación por plomo: la mayor fuente de envenenamiento es por el uso de vajillas de barro

El Instituto Nacional de Salud Pública ha alertado de que los más afectados son quienes padecen desnutrición crónica, mayor niveles de carencias y la población indígena

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha publicado un estudio sobre la contaminación de plomo en población pediátrica de 0 a 18 años que alerta de que 1,3 millones de niños de entre uno y cuatro años sufren intoxicación por este metal pesado en México. Entre niños y adolescentes de entre 1 y 14 años, suman 3,3 millones de afectados. El estudio se hizo en 2022 y 2023 y muestra que la población indígena es la más expuesta, con un 29%; así como aquella con desnutrición crónica y con mayores niveles de carencias, un 25%; en zonas rurales y urbanas, 20%, y en zonas metropolitanas, 12%. La mayor fuente de envenenamiento se da a través del uso de loza de barro vidriado con plomo: vajillas como las que se usan tradicionalmente para servir café de olla, por ejemplo.

El INSP también resalta que estos niños tendrán un daño cognitivo severo que se traduciría a una pérdida promedio nacional de 4,14 puntos de cociente intelectual y hasta 6,42 puntos entre las niñas y niños más vulnerables. “Constituye un problema de justicia ambiental porque afecta de manera severa a las poblaciones más desprotegidas”, se lee.

Según el estudio, titulado Intoxicación por plomo en población pediátrica, desde 1887 se identificó que la loza de barro vidriado con plomo era una fuente de alta preocupación. El doctor Gustavo Ruiz y Sandoval, un notable médico oaxaqueño, recomendó a las autoridades prohibir el uso del metal tóxico en utensilios de cocina como solución definitiva para erradicar este problema.

Desde 1994, el Fondo Nacional para el Fomento las Artesanías (Fonart) capacita a artesanos en la producción de alfarería libre de plomo. En 2019, el Consejo de Salubridad General aprobó el Programa de Acción de Aplicación Inmediata para el Control de la Exposición a Plomo en México que integra cinco ejes de acción para enfrentar el problema. Sin embargo, no se ha avanzado en su implementación y el problema de la exposición a plomo persiste, afirma el estudio.

Aunque no existe un nivel seguro de exposición al metal pesado (aun en dosis bajas daña todo órgano y sistema del cuerpo humano en el que se deposita), se considera intoxicación cuando el plomo en la sangre es superior a 5 µg/dL, de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-199-SSA1-2000. “La neurotoxicidad de la exposición a este metal pesado es ampliamente conocida por sus efectos en el sistema nervioso y cerebro, pero la exposición crónica también tiene efectos reproductivos, cardiovasculares, renales, inmunológicos, endócrinos, entre otros”, se lee en el estudio.

Estados como Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala presentan los niveles más altos de toxicidad entre la población: 47%, 37% y 36%, respectivamente. En México, casi una de cada cuatro personas de la población con mayores carencias presenta contaminación en la sangre, y entre los indígenas, uno de cada tres.

El grupo con menor prevalencia de intoxicación, del 3,5%, corresponde a quienes viven en el ámbito metropolitano, no son indígenas, pertenecen al nivel de bienestar con menores carencias, no reporta ninguna fuente de exposición al plomo y no tiene desnutrición crónica,

