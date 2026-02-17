Arranca el juicio contra el joven acusado de matar a su pareja y a un amigo al incendiar la nave de Torrejón donde dormían

En la Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado este martes el juicio con jurado popular contra Said E. A, un joven de 33 años acusado del asesinato de su expareja, Esther F. L de 20 años, y un amigo de ésta, Youssef M., tras provocar un incendio en agosto de 2022 en una nave okupada de Torrejón de Ardoz (Madrid) en la que sabía que se encontraban durmiendo.

Otros dos investigados, Benaissa B. y Zahir E. R, presuntos cómplices de este doble asesinato, se sientan también en el banquillo. La Fiscalía pide 60 años para el presunto autor principal, por las dos muertes y los agravantes de parentesco, género e incendio; y 55 para sus supuestos colaboradores en el crimen. Mientras, el abogado que representa a la Comunidad de Madrid en calidad de acusación popular solicita prisión permanente revisable para los tres presuntos autores por la gravedad del crimen.

Las defensas de los acusados, por su parte, aseguran que no participaron en las muertes y defienden su absolución por falta de pruebas.

Los hechos se remontan al 20 de agosto de 2022 cuando los tres investigados provocaron un incendio en el interior de una nave industrial okupada de Torrejón de Ardoz, en la calle Guadalajara de la localidad madrileña, a sabiendas de que dentro se encontraban juntos Esther y Youssef, que presumiblemente mantenían una relación sentimental. Según el escrito de la Fiscalía, el autor principal y la joven fallecida vivían en esa nave desde hacía años y a lo largo de su relación él había tenido “un comportamiento agresivo y violento” hacia ella. Supuestamente la agredió y llegó a decir que iba a matarla tras enterarse de que había otra persona en su vida.

Tras el suceso, Said hizo unas declaraciones a los medios de comunicación en las que explicaba que los fallecidos eran su novia y un amigo y que él había venido a visitarlos durante unas vacaciones. Llegó a detallar que los tres estuvieron “viendo la tele y fumando porros” hasta que su novia y su amigo se fueron a dormir, cuando él salió a fumar y pasear y se produjo el incendio. Said permanece en prisión provisional desde septiembre de 2022.

Las autopsias revelaron posteriormente que ambos jóvenes fallecieron por asfixia, debido a la inhalación del humo provocado por el incendio.

Este miércoles comenzarán las declaraciones de los testigos, comenzando por los agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo la investigación. Según lo acordado por las partes, y como viene siendo habitual, los tres acusados declararán en último lugar.