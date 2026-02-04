Más de 1.000 arrestos y 47 millones de pastillas de fentanilo incautadas: la DEA saca pecho contra el narco sin aludir a México

La agencia antinarcóticos de Estados Unidos ha destacado en un informe anual los “logros históricos” obtenidos en 2025, entre los que se incluyen la extradición de capos históricos como Rafael Caro Quintero o la detención de ‘El Mayo’ Zambada

El año 2025 concluyó con “logros históricos” para la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Es la conclusión de un informe de balance anual publicado a casi 365 días de la asignación de Terry Cole como su director. El comunicado de la agencia gubernamental saca pecho de los resultados en la lucha contra los carteles en México, entre los que resaltan la detención de 1.300 miembros de organizaciones criminales como las de Sinaloa y del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la incautación de 47 millones de pastillas de fentanilo. Estados Unidos también considera como éxito propio la extradición de 29 narcotraficantes, entre los que se incluía a Rafael Caro Quintero —perseguido por Washington desde hace 40 años—, y la detención de Ismael El Mayo Zambada. Y lo hace sin mencionar a México pese a que el traslado de presos a cárceles estadounidense se hizo como parte de la colaboración bilateral en seguridad.

El informe de la DEA detalla que, en su estrategia por desmantelar los carteles de la droga mexicanos, interrumpir las cadenas de suministro de sustancias químicas y reducir la violencia en EE UU en 2025 resultó en la incautación de más de cuatro toneladas de fentanilo en polvo, 283 toneladas de cocaína, 78 toneladas de metanfetamina y un poco más de una tonelada de heroína.

Según el documento, la agencia antinarcóticos estadounidense está ejerciendo una presión sin precedentes sobre la cadena global de fentanilo mediante operaciones intensificadas de control y mayor inteligencia, obligando a las organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el CJNG a modificar sus prácticas comerciales. “Esto ha generado indicios alentadores de progreso. Las pruebas de laboratorio de la DEA indican que el 29% de las pastillas de fentanilo analizadas durante el año fiscal 2025 contenían una dosis potencialmente letal, una disminución significativa respecto al 76% de las pastillas analizadas tan solo dos años antes, en el año fiscal 2023″, detallan.

Operativo de la DEA en Detroit, el 27 de enero. DEA

Sin mención a México

Sin embargo, en las 14 páginas de extensión del comunicado no se hace mención a los esfuerzos de México y cómo la cooperación con el Gobierno federal ha permitido un fortalecimiento en la estrategia de seguridad bilateral. Un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), fechado en junio de 2025, señalaba que el mercado de fentanilo cayó en Norteamérica debido a las incautaciones de precursores en México.

El documento también hace hincapié en que durante agosto y septiembre pasado, la DEA se centró en los responsables del ingreso de fentanilo a EE UU, señalando específicamente al Cartel de Sinaloa y al CJNG. La agencia da a conocer que, aparte de las más de 1.000 detenciones, se incautaron 664 armas de fuego, casi 30 millones de dólares en ganancias ilícitas y otros 30 millones de dólares en activos.

Pese a la presión de Washington que en enero calificó de “inaceptable” el avance gradual en temas de seguridad, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, centrada en la lucha contra las drogas, ha dado resultados. La Administración de la mandataria echó a andar, en enero de 2025, la Operación Frontera Norte, un plan dirigido puntualmente a combatir a las organizaciones criminales vinculadas al trasiego de drogas a EE UU.

De octubre de 2024 —fecha en que Sheinbaum asumió la presidencia— a la fecha, las agencias de seguridad de México —desde el Ejército y la Marina a la Guardia Nacional y la Fiscalía— han incautado 1,8 toneladas de fentanilo, han destruido casi 1.900 laboratorios de producción de drogas y han capturado a casi 41.000 personas presuntamente vinculadas al crimen organizado, incluyendo a jefes clave del Cartel de Sinaloa y el CJNG, principalmente.

Estas cifras se suman a las del casi centenar de presos enviados a Estados Unidos para enfrentar a la justicia de ese país en el último año, entre los que se incluían a antiguos líderes del cartel de Los Zetas, como Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42, o Abigael González Valencia, alias El Cuini, mano derecha y cuñado del Mencho. La agencia también celebra las sentencias de 30 años para Rubén Oseguera González, alias El Menchito —hijo del líder del CJNG—, y para José González Valencia, hermano de Abigael y cofundador de Los Cuinis.

Un logro “sin esclarecer”

Otro distintivo que la DEA se ha colocado en su vitrina de 2025 es la declaración de culpabilidad de El Mayo, en pasado agosto, ante la justicia de EE UU en una audiencia realizada en una corte federal de Nueva York. El antiguo líder del Cartel de Sinaloa, de 77 años, aceptó dos cargos relacionados con conspiración y la conducción de una empresa de delincuencia organizada para importar y distribuir drogas al norte del Río Bravo. Sin embargo, el comunicado de la DEA no hace mención a la nebulosa que aún permanece alrededor de la detención del histórico capo mexicano.

Su extraña detención en julio de 2024, en el aeropuerto de Santa Teresa, en El Paso (Texas), junto a Joaquín Guzmán López —hijo de su otrora socio Joaquín El Chapo Guzmán—, fueron motivo de controversia hasta el pasado 2 de diciembre, cuando este último, al declararse culpable de dos cargos por narcotráfico y crimen organizado en Chicago, admitió haberlo secuestrado para entregarlo a las autoridades estadounidenses.

El testimonio de Guzmán López ha puesto bajo el escrutinio el involucramiento de EE UU en dicha operación. La Casa Blanca ha negado cualquier tipo de participación y en Palacio Nacional, en México, insisten en que es Washington quien debe dar respuestas. Este miércoles, durante la conferencia Mañanera, Sheinbaum ha vuelto a levantar su reclamo a la Administración Trump. El tema surgió a raíz de una pregunta sobre los índices de violencia en Sinaloa y la guerra que se disputa en ese territorio entre las facciones de los herederos de El Mayo y El Chapo.

“La violencia fue desatada por la división de un grupo delincuencial [el Cartel de Sinaloa] provocada por la entrega de uno de los jefes a Estados Unidos [El Mayo], cosa que nunca quedó muy clara cómo fue”, ha afirmado Sheinbaum. La mandataría ha recalcado que la relación con su vecino del norte es de colaboración y cooperación, pero ha señalado que el Gobierno de EE UU tiene que tener más corresponsabilidad y “hacer su parte” en materia del combate al tráfico de drogas y la violencia de los carteles.