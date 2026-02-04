Sheinbaum responde a los señalamientos de Trump sobre el control del narco en el país: “En México gobierna el pueblo, nadie más”

A pesar de los continuos golpes verbales de Donald Trump a la forma de Gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que la relación es de mutuo respeto. Al ser preguntada este miércoles por los señalamientos del presidente estadounidense, que ha dicho reiteradamente que el país está gobernado por narcotraficantes, la mandataria ha señalado que su homólogo se equivoca. “En México solo gobierna un ente y ese es el pueblo de México. Nadie más”, ha subrayado y ha añadido que eso “no quiere decir que no nos hablemos con respeto”.

Las reiteradas afrentas de Trump a quien tiene el mando en México no han cesado en más de un año. Las primeras llegaron incluso antes de asumir la presidencia de la Casa Blanca, mientras hacía campaña electoral. “El problema es que está petrificado con los carteles, podrían quitar al presidente en dos minutos. Los cárteles son los que administran México”, dijo en una entrevista. Al tomar posesión, emitió un comunicado oficial en el que señalaba que los carteles mexicanos eran los principales traficantes del mundo, los mismos que están aliados con el Gobierno. Ese documento lo ha recuperado Sheinbaum en su rueda de prensa este miércoles para señalar que la prueba que tiene Estados Unidos para esa acusación es el caso contra el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada. “Se equivocaron por lo menos por 13 años”, ha destacado Sheinbaum en una defensa de su estrategia de combate al crimen organizado.

Noticia en desarrollo...