Jornada 24 de La Liga: horarios, resultados y resúmenes de los partidos
El Madrid recibe a la Real Sociedad, el Atlético visita al Rayo y el Barcelona al Girona
Llega la Jornada 24 de la Liga con grandes partidos. El Real Madrid jugará en casa ante una Real Sociedad enrachada y que no ha perdido en la competición este 2026. El Atlético por su parte visitará Vallecas y el Barcelona, que también juega a domicilio, jugará en Montilivi ante el Girona. La jornada la abre un Elche - Osauna el viernes y la cierra el Girona - Barcelona.
MODIFICACIÓN | Cambian los siguientes horarios de la jornada 24 de #LALIGAEASPORTS:— LALIGA (@LaLiga) February 6, 2026
📌 El #GetafeVillarreal se jugará el sábado 14 de febrero a las 16:15.
📌 El #RayoAtleti se jugará el domingo 15 de febrero a las 16:15h. pic.twitter.com/kZGf8ZMMwq
Elche - Osasuna (viernes 21.00, Dazn)
El Elche, a dos puntos del descenso, busca terminar con la mala racha que atraviesa tras el gran inicio de temporada que protagonizó el equipo de Sarabia. Los rojillos por su parte quieren acercarse a los puestos europeos con una victoria.
Espanyol - Celta (sábado 14.00, Movistar+)
Los de Manolo González necesitan los tres puntos para cortar la racha de cuatro derrotas seguidas en la que se encuentran, mientras que el conjunto gallego quiere la victoria para entrar en puestos europeos a costa del equipo perico.
Getafe - Villarreal (sábado 16.15, Dazn)
El Villarreal quiere asentarse todavía más entre los cuatro primeros mientras que los de Bordalás buscan dar la campanada frente a su afición.
Sevilla - Alavés (sábado 18.30, Teledeporte)
Andaluces y vitorianos se enfrentan en el Sánchez Pizjuán en un duelo directo por abandonar la zona peligrosa de la tabla.
Real Madrid - Real Sociedad (sábado 21.00, Movistar+)
Duelo muy atractivo en el Bernabéu entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Los blancos quieren meter presión al Barcelona, al que tienen a un punto. Pero para ello deben ganar a un conjunto donostiarra enrachado y que aun no ha perdido este 2026 desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo.
Oviedo - Athletic (domingo 14.00, Movistar+)
El colista recibe al Athletic en el Carlos Tartiere. Los ovetenses buscan una victoria para empezar a encadenar puntos que les permitan soñar con la salvación que tienen a siete puntos. Los rojiblancos por su parte quieren ganar para no volver a involucrarse en la lucha por el descenso.
Rayo - Atlético (domingo 16.15, Dazn)
El Atlético quiere una victoria para reencontrarse con las buenas sensaciones después de dos partidos sin sumar de tres que le descolgaron de la cabeza. El Rayo, en descenso con un partido menos, quiere ganar para salir del farolillo rojo.
Levante - Valencia (domingo 18.30, Movistar+)
Derbi valenciano en el que ambos equipos están muy necesitados. Duelo directo por el descenso en el que el Valencia marca los puestos de salvación con 23 puntos. Los de Luís Castro poseen 18 en su casillero.
Mallorca - Betis (domingo 21.00, Dazn)
El Mallorca recibe en Son Moix a un Betis que quiere una plaza para la Champions. El conjunto balear necesita los tres puntos para escapar de sus perseguidores por la salvación en Primera.
Girona - Barcelona (lunes 21.00, Dazn)
Derbi catalán en Montilivi. El Barcelona busca continuar una jornada más líder de la Liga ante un Girona que encadena tres partidos sin ganar y que está involucrado en la lucha por el descenso.
