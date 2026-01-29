Exteriores niega la intervención de México en la política estadounidense a través de sus consulados

El comunicado responde a las acusaciones promovidas por la extrema derecha estadounidense sobre la presunta influencia en los comicios de noviembre con el “envío de migrantes”

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha respondido a los ataques que el Gobierno mexicano recibió del consultor Peter Schweizer, sobre el presunto uso de los inmigrantes “como un arma” que promueve la injerencia extranjera en el entorno político de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas afirman que estas aseveraciones se tratan de “falsedades carentes de sustento”, que categóricamente niegan y desmienten.

De acuerdo con Schweizer, las representaciones consulares y la embajada de México buscan que los migrantes, tanto aquellos que tienen condición regular, como aquellos que no, tengan influencia en las decisiones políticas del país. De igual manera, en su libro El golpe invisible afirma que China y “la hermandad musulmana” tienen como una meta declarada “romper” a la sociedad estadounidense.

Estos argumentos, respaldados por los medios de extrema derecha como Breitbart y The Federalist, usan como argumento que los habitantes de estos países tienen pensamientos “más de izquierda” que el resto de la sociedad de Estados Unidos.

En el comunicado emitido por la SRE, sostienen que las labores consulares de México se limitan a brindar ayuda a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en el territorio del país vecino, así como la promoción de las relaciones económicas y culturales con las que ambos países ya cuentan. Así como lo hace Estados Unidos en el territorio mexicano.

Nueva sede de la embajada de Estados Unidos en México, en diciembre de 2024. Mónica González Islas

Los políticos e influencers conservadores en Estados Unidos han replicado el discurso de Schweizer, quien afirma que en su libro cita a diversos políticos y diplomáticos mexicanos como muestra de que la “intervención” es planeada. Además, asegura que la amplia red consular que cuenta el país comprueba que cuentan con una gran estructura para influir en la política.

México es el país que más migrantes aporta a Estados Unidos, con más de 38 millones de ciudadanos, y representan el 57% de la población hispana en el país, de acuerdo con los datos del Pew Research Center. La mayor parte de los latinos que viven en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses nacidos en el país.

El político conservador también asegura que los “diputados migrantes”, que representan a los mexicanos que viven fuera de su territorio en cualquier parte del mundo, organizan protestas violentas en Estados Unidos, aunque en su argumentación no da pruebas de que ninguna de sus acusaciones sean reales.

Una parte de los seguidores de Donald Trump, a quienes se les conoce como movimiento MAGA (Make America Great Again) han respaldado sus dichos. Sin embargo, la SRE recuerda que México cuenta con principios constitucionales que señalan que el país no debe intervenir en la soberanía de las naciones, por lo que el personal diplomático mexicano no promueve ni manifestaciones ni acciones políticas “de forma directa o indirecta” en los países en los que se ubican.

Entre las tareas que la embajada ejecuta en el territorio estadounidense es la ayuda consular, lo cual Schweizer afirma que forma parte de la oposición a las tareas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a los agentes federales que han tomado la labor de expulsar a personas migrantes. En las últimas semanas, los agentes federales han terminado con la vida de dos personas de nacionalidad estadounidense que se oponían a las redadas en Minnesota.

Además, el asesor político argumenta que los libros de texto que México manda para los estudiantes de su país que viven en Estados Unidos, “están diseñados para que los hijos de migrantes se vean como mexicanos antes que estadounidenses”. Estos libros, procurados por la Secretaría de Educación Pública, buscan apoyar los estudios y promover la práctica del español entre los hijos de los migrantes, según lo que explica la propia Secretaría en los comunicados que ha lanzado en el pasado y no lo hacen de manera opaca.