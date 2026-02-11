De un dron del narco mexicano a un globo de fiesta: el cruce de versiones sobre el cierre del espacio aéreo en El Paso

El incidente se atribuye a una falta de comunicación entre la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Defensa, de acuerdo a medios estadounidenses

El repentino anuncio de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos sobre el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, y que, tras nueve horas, fue reabierto, ha dejado muchas dudas. El aviso inicial, emitido sobre la medianoche, se limitó a decir que era debido a “razones especiales de seguridad” y advertía que los vuelos con origen o destino en su aeropuerto internacional, en la zona fronteriza con México, permanecería cerrado por 10 días. En el transcurso de la mañana y con las actividades aeroportuarias reanudadas, el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó que la medida respondió a una incursión de drones de un cartel mexicano en su espacio aéreo, que fueron neutralizados. Sin embargo, con el paso de las horas, la narrativa evolucionó y dio paso a nuevas versiones que han sido difundidas por diversos medios estadounidenses, de todos los espectros ideológicos. Estos han revelado que se habría tratado de un globo de fiesta de cumpleaños utilizado para pruebas de tecnología antidrones realizada por la misma FAA días antes.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, durante su comparecencia este miércoles ante el Congreso por el manejo de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia, aprovechó el espacio público y alimentó la narrativa sobre la presencia de tecnología aérea controlada por organizaciones criminales mexicanas. “Mientras estamos aquí, creo que han visto las noticias esta mañana, nuestros militares están derribando drones de los carteles. Eso es lo que nos debería importar a todos ahora mismo: proteger a Estados Unidos”, afirmó durante su alocución.

Jasmine Crockett, representante demócrata por Texas en el Congreso de EE UU, aprovechó su intervención para citar a medios locales texanos y contradecir a Bondi: “El espacio aéreo de El Paso se reabrió después de que la FAA levantara rápidamente la restricción de vuelos de diez días. Esto se publicó y afirma que se debió a un impasse con el Departamento de Defensa sobre el uso de aeronaves militares no tripuladas, no a drones de carteles mexicanos”.

Aeropuerto Internacional de El Paso, este miércoles. Jose Luis Gonzalez (REUTERS)

Durante su conferencia matutina este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió sobre el tema a medida que la noticia evolucionaba. La mandataria indicó que desde Palacio Nacional no tenían información que indique actividad de drones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. “Si la FAA o cualquier agencia del Gobierno estadounidense tiene información relevante, puede consultar directamente con el Ejecutivo de México”, recalcó.

La cadena CBS, que en los últimos meses ha dado un giro en su línea editorial a favor de Trump, ha reportado que la tecnología antidron que se estaba probando es un “láser de alta energía”. Afirman que el administrador de la FAA, Bryan Bedford, tomó la decisión de cerrar el espacio aéreo este martes por la noche sin alertar a la Casa Blanca, el Pentágono o a responsables de seguridad del Departamento de Estado, de acuerdo con sus fuentes.

El boletín emitido a pilotos y aerolíneas instruía que, por 10 días, no vuelen por debajo de 5.450 metros, una suspensión total de vuelos que no se había utilizado desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El aviso de la FAA advertía que los infractores corrían el riesgo de ser derribados.

Según las fuentes consultadas por la CBS, a principios de esta semana se comenzó a utilizar tecnología antidrones cerca de la frontera sur para derribar lo que parecían ser este tipo de aeronaves que provenían desde México. El equipo volador resultó ser un globo de fiesta. “Un globo fue derribado”, según varias fuentes citadas por el medio.

Unidad de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas. Christian Chavez (AP)

Otros medios de trascendencia, como POLITICO, han dado otra versión, en la que afirman que la restricción se puso en marcha porque el Departamento de Defensa ha estado usando drones y probando cierta tecnología contra estos dispositivos en el espacio aéreo vecino a México, sin compartir información crítica de seguridad sobre dichas operaciones con la FAA.

Incluso medios de tendencia conservadora, como Fox News, han confirmado la misma versión, citando a un alto funcionario dentro de la Administración republicana, que el ejército estadounidense derribó a principios de esta semana lo que “se determinó era un globo de fiesta cerca de El Paso, Texas, después de evaluarlo inicialmente como un posible dron extranjero”, describe el suceso el mencionado portal de noticias. “La identificación errónea finalmente provocó el cierre total del espacio aéreo alrededor del aeropuerto de El Paso”, detalla un párrafo del texto.

Medios que forman parte de la maquinaria mediática del movimiento MAGA (Make America Great Again), como Breitbart, han informado inicialmente sobre el cierre del espacio aéreo en El Paso, pero no han elaborado más sobre este cruce de versiones entre la FAA y el Departamento de Defensa. Ninguna de las dos instituciones ha dado hasta el momento una versión oficial sobre lo sucedido.

El alcalde de El Paso, Renard Johnson, ha dicho que la restricción temporal de vuelos “nunca debió haberse implementado”, calificándola de “innecesaria” y criticando la falta de coordinación con las autoridades municipales, los hospitales y el aeropuerto. Johnson ha afirmado que la medida causó caos y confusión, e incluso obligó a desviar vuelos de evacuación médica a la ciudad de Las Cruces, en el vecino Estado de Nuevo México, a poco más de 70 kilómetros de distancia.

El congresista republicano por Texas Tony Gonzales ha dado a conocer, en una entrevista con un medio local de El Paso, KTSM —una filial de NBC News—, que las incursiones con drones en la frontera no son nada fuera de lo común. “Para quienes vivimos y trabajamos en la frontera, esto es algo cotidiano [...] Estas incursiones con drones ocurren a diario. Nosotros, el Gobierno federal, el Ejército y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, estamos trabajando para combatirlas, pero aún queda mucho camino por recorrer”.