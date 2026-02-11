Estados Unidos cierra durante nueve horas su aeropuerto de El Paso por “razones especiales de seguridad”

Las autoridades de aviación habían anunciado que el cierre repentino duraría diez días en la ciudad fronteriza con México. La decisión se tomó por la presencia de drones del narcotráfico, según la cadena CBS

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos suspendió repentinamente durante nueve horas este miércoles todos los vuelos con origen o destino en su aeropuerto internacional de El Paso (Texas, en la zona fronteriza con México). La decisión se tomó, según la FAA, por “razones especiales de seguridad” no especificadas, aunque altos cargos han explicado a medios estadounidenses que se debió a la presencia de drones del narcotráfico. El aviso inicial, emitido sobre la medianoche, advertía que el cierre del espacio aéreo duraría diez días.

“Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No hay ninguna amenaza contra la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán para volver a la normalidad”, ha anunciado la FAA en un mensaje en redes sociales, nuevamente sin dar mayores explicaciones sobre qué indujo a un cierre insólito.

La decisión de cerrar el aeropuerto se tomó debido a la presencia de drones del narcotráfico mexicano que habían violado el espacio aéreo estadounidense, según explicaron altos cargos a la cadena de televisión CBS. La reapertura se decidió después de que el Pentágono neutralizara los artefactos.

El cierre amenazaba con crear caos en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos -con cerca de 700.000 residentes, es la número 23 por cifras de habitantes- y en la red aérea del país. La extraordinaria medida solo se había aplicado previamente en El Paso después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando las autoridades federales cerraron el espacio aéreo estadounidense después de que terroristas del grupo radical islámico Al Qaeda secuestraran cuatro aviones. Tres de ellos se precipitaron contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en las afueras de Washington. El cuarto, que se cree que se dirigía contra el Capitolio o la Casa Blanca en Washington, cayó sobre un terreno despoblado en Pensilvania después de que los pasajeros se amotinasen contra los secuestradores.

Según había anunciado inicialmente la FAA en un comunicado este miércoles, la clausura del aeropuerto y un área de 16 kilómetros a la redonda entró en vigor a las 23.30 horas locales (6.30 del miércoles, hora peninsular española) y se mantendría hasta las 23.30 del 20 de febrero. La orden de exclusión incluía todos los vuelos en la zona por debajo de los 5.500 metros. Las aeronaves que viajen por encima de esa altura no se vieron afectadas.

El área restringida en torno a El Paso incluía también la comunidad de Santa Teresa, en el sur del Estado vecino de Nuevo México. Pero no Ciudad Juárez, pegada a El Paso al otro lado de la frontera en México.

La orden original estipulaba que los pilotos que no cumplan la prohibición podrán verse “interceptados, detenidos y entrevistados por el personal de seguridad/fuerzas del orden”. También advierte de la posibilidad de utilizar “fuerza letal contra el avión que viole la zona de exclusión, si se determina que representa una amenaza de seguridad inminente”.

En un comunicado, el ayuntamiento de El Paso admitió la prohibición de vuelos e indicó que se encuentra a la espera de “más instrucciones”. “Mientras tanto, se informa a las líneas aéreas comerciales que operan desde El Paso sobre la restricción, que parece estar relacionada con la seguridad”.

“Se recomienda a los pasajeros que se pongan en contacto con su línea aérea para recibir las últimas actualizaciones sobre la situación de su vuelo”, agregaba el comunicado.

Un total de 3,49 millones de pasajeros utilizaron el aeropuerto de El Paso en los once primeros meses de 2025, según el periódico local El Paso Times. Las principales líneas aéreas estadounidenses mantienen vuelos regulares desde o hacia el aeropuerto.