Air Canada suspende los vuelos a Cuba y anuncia que repatriará a unos 3.000 turistas por la falta de combustible en la isla

Air Canada ha anunciado este lunes la suspensión inmediata de sus vuelos a Cuba ante la falta de combustible en los aeropuertos de la isla. La aerolínea, la mayor de Canadá y una de las más importantes de Norteamérica, informó que en los próximos días enviará aviones sin pasajeros para repatriar a cerca de 3.000 clientes que permanecen en Cuba y necesitan regresar a su país. De acuerdo al comunicado de la empresa, los vuelos estacionales de invierno están cancelados para el resto de la temporada, mientras que los vuelos normalmente programados para operar durante todo el año, están suspendidos, con una reanudación provisional, pendiente de revisión, el 1 de mayo.

“Air Canada tomó la decisión tras los avisos emitidos por los Gobiernos con respecto al inestable suministro de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos”, ha explicado la compañía en un comunicado. Para completar los vuelos de regreso, la aerolínea indicó que sus aeronaves transportarán combustible adicional y que realizarán paradas técnicas para repostar “si es necesario”.

La suspensión se produce después de que las autoridades cubanas advirtieran este domingo a las aerolíneas internacionales que, a partir de este lunes, el país se quedaría sin combustible para aviación. La escasez se debe al endurecimiento del cerco petrolero de Estados Unidos, que en las últimas semanas ha intensificado las restricciones para impedir el suministro de crudo y derivados a la isla.

Air Canada opera una media de 16 vuelos semanales a cuatro aeropuertos cubanos —Jardines del Rey (Cayo Coco), Frank País (Holguín), Juan Gualberto Gómez (Varadero) y Abel Santamaría (Santa Clara)— desde Toronto y Montreal. La interrupción de estas rutas supone un golpe significativo para el sector turístico cubano, que depende en gran medida del mercado canadiense. Canadá es, con diferencia, la principal fuente de visitantes extranjeros a la isla: en 2025, unos 754.000 canadienses viajaron a Cuba, un 12,4% menos que el año anterior, según cifras oficiales.

El pasado 4 de febrero, el Gobierno canadiense ya había advertido a sus ciudadanos que extremaran las precauciones si viajaban a Cuba debido al agravamiento de la escasez de electricidad, combustible y bienes básicos, y alertó de que la situación es “impredecible” y podría afectar la disponibilidad de vuelos con poca antelación.

Unas horas antes, Iberia había anunciado que ofrecería la devolución y el cambio de billetes para los vuelos a Cuba aunque mantenía las frecuencias. La decisión de Air Canada generó inquietud entre viajeros y familiares, pero, por el momento, la actividad en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana parecía transcurrir con normalidad este lunes, según testigos que hablaron con la agencia Reuters. Un vuelo de Copa Airlines con destino a Panamá despegó a tiempo, y varias operaciones de aerolíneas estadounidenses estaban programadas para llegar más tarde. American Airlines, Southwest y Delta señalaron que continúan volando a Cuba y que, por ahora, no han sufrido impactos en sus operaciones, ya que sus aeronaves llevan combustible suficiente para el trayecto de regreso.

La isla no recibe crudo ni productos refinados de su principal aliado desde mediados de diciembre, cuando Washington bloqueó las exportaciones venezolanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que Cuba no recibirá más petróleo de Venezuela y ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que envíe combustible a la isla, una advertencia que, en la práctica, ha cerrado el grifo del suministro que dependía entonces en exclusiva de las exportaciones mexicanas.

En este contexto, otras aerolíneas también han ajustado sus operaciones. Air Europa, por ejemplo, anunció que a partir de este martes realizará una parada para repostar en Santo Domingo como parte de su ruta Madrid–La Habana–Madrid. Medidas similares ya se han adoptado en crisis anteriores, cuando compañías optaron por cargar combustible en terceros países como Panamá, República Dominicana o Bahamas. Esta vez, sin embargo, la duración e intensidad del desabastecimiento amenazan con prolongar la incertidumbre sobre el futuro inmediato del transporte aéreo hacia y desde Cuba.