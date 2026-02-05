Cuba anuncia recortes severos similares a los del ‘Período Especial’ para afrontar la asfixia de Estados Unidos

El presidente Díaz-Canel reconoce que la isla atraviesa una crisis económica y energética “compleja”, para lo que aplicará ajustes y racionamiento como el impuesto tras el colapso de la Unión Soviética

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha admitido este jueves que la “asfixia económica de la principal potencia del mundo” pasa factura a la ya grave situación de la isla, por lo que anunció la implementación la próxima semana de un un plan “multisectorial de contingencia” ―recortes― inspirado en los que se aplicaron durante el llamado Período Especial para enfrentar la escasez de combustible, que genera constantes apagones y mantiene casi paralizada la economía cubana. “La persecución energética, la persecución financiera, el recrudecimiento de las medidas coercitivas es tal que sabemos que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear todos esos obstáculos”, afirmó el mandatario.

Díaz-Canel informó sobre las nuevas medidas durante una conferencia de prensa ante medios de prensa nacionales e internacionales para abordar la crítica situación en Cuba, agravada por las presiones de Washington que “afectan el transporte público, los hospitales, las escuelas, la economía y el turismo”, enumeró el presidente. “¿Cómo cultivamos nuestra tierra? ¿Cómo nos desplazamos? ¿Cómo mantenemos a nuestros hijos en clase sin combustible? Vamos a tomar medidas que, si bien no son permanentes, requerirán esfuerzo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Vamos a rendirnos? Hay tanto que defender", advirtió.

Apagón en La Habana, en una imagen de archivo. Ramon Espinosa (AP)

El mandatario, quien es además el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, dijo que desde este jueves se ha reunido el Consejo de Ministros para complementar las nuevas directivas “para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible”. Afirmó que anunciará estas medidas en los próximos días, pero aclaró que se trata de ajustes similares a los que el Gobierno impuso durante el llamado Periodo Especial, cuando Fidel Castro diseñó ajustes dolorosos y también decisiones de apertura tras la caída de la Unión Soviética y el endurecimiento del embargo estadounidense.

Castro impulsó durante ese período iniciado en 1991 un giro económico pragmático y forzado para evitar el colapso total del país. El Gobierno abrió sectores hasta entonces vedados al mercado: legalizó la tenencia del dólar, promovió el turismo internacional como principal fuente de divisas, autorizó la inversión extranjera —especialmente en hoteles y energía— y permitió formas limitadas de trabajo por cuenta propia. También descentralizó parcialmente la agricultura con la entrega de tierras en usufructo y apostó por una reconversión hacia la autosuficiencia alimentaria y energética, marcada por el ahorro extremo y la improvisación cotidiana.

Miguel Díaz-Canel en La Habana, el 3 de enero, Ernesto Mastrascusa (EFE)

“Tenemos problemas en la disponibilidad de combustible no solo ya para la generación eléctrica, sino para actividades básicas, sobre todo las que tienen que ver también directamente con la población”, admitió Díaz-Canel. La situación en Cuba ha empeorado tras la caída de la ayuda de Venezuela, un aliado estratégico para La Habana. El mandatario reconoció que desde el año pasado la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe “ha impedido que barcos venezolanos o barcos de otros países lleguen con combustible venezolano a Cuba, y se recrudece más aún con la orden ejecutiva en días pasados del Gobierno de los Estados Unidos; manipulando a través de la amenaza de los aranceles a los países que suministran petróleo”.

La ayuda venezolana, antes generosa, también se había reducido por la crisis que afecta a ese país. “En otro momento sí cubrían todas las necesidades de combustible de nuestro país, pero en estos tiempos ya no lo cubrían todo, porque recordemos que Venezuela ha estado sometida a sanciones, a medidas coercitivas, a presiones, y eso ha afectado también ese intercambio que se ha mantenido en una medida muy amplia, pero que no siempre ha alcanzado los niveles de otro momento”, dijo.

Filas po compra de gasolina, en Cuba, el 27 de enero. Ramon Espinosa (AP)

Díaz-Canel, que este jueves afirmó que “Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos”, afirmó que su Gobierno hará “todas las gestiones” para lograr obtener el combustible necesario para evitar el colapso económico. “Estamos haciendo todas las gestiones para que el país pueda tener de nuevo abastecimiento de combustibles”, afirmó. “No renunciamos a ser soberanos, es una decisión federal en este país. Y yo creo que es muy condenable que una potencia con la dimensión que tiene Estados Unidos asome una política tan agresiva y tan criminal hacia una pequeña nación”, dijo.

El mandatario advirtió de que las nuevas medidas serán dolorosas para una población ya afligida por la escasez de combustible, los constantes apagones, la falta de alimentos y medicinas. “Hay un Estado que ha tenido que enfrentar, con mucha resistencia, las máximas presiones no de cualquiera, las máximas presiones para la asfixia económica de la principal potencia del mundo, con un basamento imperial y un propósito hegemónico de dominación”, dijo.

“Bajo los signos de esa aflicción económica, siempre hemos tenido carencias, siempre hemos tenido dificultades complejas, siempre hemos tenido que funcionar en medio de vicisitudes y de imposiciones y de presiones que no se le imponen a nadie en el mundo, y mucho menos de una manera tan prolongada”, explicó. El líder comunista hizo a la población un último y desesperado llamado a resistir: “Lo vamos a superar entre todos, con resistencia creativa, con el esfuerzo y con el talento de todos”.