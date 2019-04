Cuba se prepara para afrontar un nuevo periodo de escasez

No son solo las sanciones: los otros males de la economía

Los males de la economía cubana van más allá del recrudecimiento del embargo y las sanciones de EE UU. Estos se deben en gran medida a factores estructurales internos por la baja productividad, trabas burocráticas y escasa eficiencia de las empresas cubanas. Ante el Parlamento, la semana pasada, el presidente Miguel Díaz-Canel y el ministro de Economía, Alejandro Gil, admitieron que las “exportaciones no crecen con la dinámica requerida” y que “tampoco se alcanzan los niveles de inversión extranjera que demanda la economía para su funcionamiento”, lo que ha agravado la falta de liquidez y hará que este año disminuyan las importaciones. “Prevemos que no se va a cumplir el plan de importaciones porque no se logran concretar los créditos debido a, entre otras razones, los atrasos en el pago de deudas [se calcula que la deuda con proveedores a corto plazo supera los 1.000 millones de dólares]”, aseguró Gil, tras explicar que el desabastecimiento de productos y alimentos de primera necesidad, como el pollo, los huevos o la harina, se debe a esa situación.

A la falta de liquidez y las tensiones crónicas de la economía cubana, que desde hace tiempo lleva estancada o con tasas de crecimiento muy bajo —0,5%, en 2016, 1,6% en 2017 y 1,2% el año pasado, cuando diversos economistas estiman que se necesita un crecimiento de entre el 5% y el 6% anual para reactivar la economía—, se une la inestabilidad de Venezuela, su primer socio comercial. Con Chávez Venezuela llegó a concentrar el 44% del volumen total del comercio externo de la isla. Caracas compraba anualmente servicios de profesionales cubanos —médicos, enfermeras, maestros, entrenadores— por 5.000 millones de dólares, 40.000 colaboradores trabajaban en el país sudamericano y la isla recibía 105.000 barriles diarios de petróleo a precios preferenciales, que cubrían el 60% de las necesidades de la isla. Hoy estas cifras han caído a menos de la mitad, aunque Venezuela es aún el primer socio económico de Cuba, con un intercambio comercial superior a los 2.000 millones de dólares, el 12% del PIB de la isla.