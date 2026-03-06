EL PAÍS lanza el ‘Desafío Semanal’, un juego que pone a prueba los conocimientos de actualidad

La sección de juegos de EL PAÍS cuenta, desde hace semanas, con una nueva prueba para sus lectores, el Desafío Semanal . El reto ofrece 10 preguntas sobre temas de actualidad de los últimos siete días, con cuatro posibles respuestas en cada una. La información internacional, política, social, cultural y científica se combina en un cuestionario que pone a prueba al público de la web del diario.

El autor de la idea y responsable de boletines en el equipo de Estrategia Digital del diario, Bernardo Marín, explica que su finalidad es reforzar la interacción e implicación de los lectores con el medio. “Ha habido una alta participación en las dos primeras ediciones del desafío. Además, hemos recibido comentarios, sugerencias e, incluso, propuestas de preguntas. Las opiniones de nuestros lectores son muy valiosas para ir mejorando las pruebas”, detalla.

Para Marín, si hay algo que define este nuevo reto es el trabajo casi artesanal que hay detrás de las respuestas falsas. “Lo que más tiempo lleva es preparar las contestaciones incorrectas y hacerlas verosímiles”, explica. Precisamente, esto es parte del atractivo del formato: que el lector dude, que tenga que releer mentalmente la noticia y que descubra, al final, si su memoria informativa es tan fiable como creía. “La mayor satisfacción es ver que mucha gente falla con una respuesta falsa y pensar: mira cómo me la he currado”, bromea Marín.

El ‘Desafío Semanal’, un proceso complejo

Los primeros jugadores en probar los tests semanales son algunos redactores del periódico. En función de los errores, Marín retoca algunas preguntas para ajustar el nivel. Algunos de sus compañeros, reconoce, suelen decirle que las preguntas son demasiado difíciles. Pero, a tenor de los comentarios de los lectores, ellos no opinan lo mismo. Muchos han pedido incluso que suba la dificultad. El contraste forma parte del experimento.

Tras cada entrega, los datos internos del juego arrojan como de difícil ha sido para los participantes. El periódico puede saber cuántos aciertos y fallos registra cada pregunta, cuál ha sido la más difícil o qué respuesta incorrecta ha despistado a más lectores. De hecho, el juego cuenta con una introducción en la que se comentan los resultados de la edición anterior. La idea es ofrecer, más adelante y en tiempo real, los datos a los lectores que van completando el desafío.

Marín ya estudia hacer una versión especial para América debido a la amplia audiencia con la que cuenta el periódico en el continente. Su objetivo ahora es consolidar el Desafío Semanal como una cita fija cada viernes: “Lo esencial es que los lectores se lo pasen bien y, en la medida de lo posible, aprendan cosas”.