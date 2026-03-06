El Desafío Semanal: enfréntate a nuestro test de actualidad en 10 preguntas

¿Has estado pendiente del ataque a Irán o de la ceremonia de los Goya? Ponte a prueba

El Desafío Semanal es un reto con diez preguntas sobre informaciones publicadas durante los últimos siete días en los distintos canales de EL PAÍS. Anímate a resolverlo cada viernes y déjanos tus observaciones en los comentarios o escribiendo a juegos@elpais.es. También puedes sugerirnos alguna pregunta (con sus posibles opciones) y valoraremos publicarla.

Algunos datos curiosos del desafío de la semana pasada (no los leas si vas a resolverlo):

El test fue algo más difícil que el de la semana anterior . La nota media de los lectores fue 6,7. Siete días antes había sido 7,3.

La pregunta más difícil fue la de quién era el hombre que se dirigía al Papa en una foto (el alcalde de Jabaloyas). Solo la acertó el 34% de los lectores. También costó mucho resolver la de cual era la partida de gasto reducida por primera vez desde la pandemia. El 49% eligió la respuesta “infraestructuras”, que era incorrecta y solo el 36% la real, “vivienda”.

La pregunta con mayor porcentaje de acierto fue la del error de los golpistas el 23F (91%). Y la respuesta menos plausible (que además era falsa), la de que los dos hombres que aparecían en una foto eran futbolistas serbios del Atlético de Madrid: el porcentaje de lectores que la eligió no llegó al 1%.

Vamos ya con el desafío de esta semana: