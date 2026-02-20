El Desafío Semanal: robots, un cuadro y el libro de Cercas
¿Has estado pendiente de la actualidad los últimos siete días? Ponte a prueba con este test de diez preguntas
El Desafío Semanal es un reto para los lectores de EL PAÍS, con diez preguntas sobre informaciones publicadas durante los últimos siete días en los distintos canales del periódico. Anímate a resolverlo cada viernes y déjanos tus observaciones y sugerencias en los comentarios de esta noticia o escribiendo al correo juegos@elpais.es.
