El Desafío Semanal: enfréntate a nuestro test de actualidad en 10 preguntas

¿Has estado pendiente de las noticias los últimos siete días? Ponte a prueba

El Desafío Semanal es un reto con diez preguntas sobre informaciones publicadas durante los últimos siete días en los distintos canales de EL PAÍS. Anímate a resolverlo cada viernes y déjanos tus observaciones en los comentarios o escribiendo a juegos@elpais.es. También puedes sugerirnos alguna pregunta (con sus posibles opciones) y valoraremos publicarla.

Algunos detalles curiosos del desafío de la semana pasada (no los leas si vas a resolverlo):

La pregunta más difícil fue la del libro de Javier Cercas. De hecho, fue la única en la que los acertantes no llegaran a la mitad (35%)

La respuesta (incorrecta) más escogida fue que Cercas se disponía a escribir la historia de EL PAÍS como un riguroso historiador (46%)

Otra respuesta incorrecta que engañó a muchos lectores fue que la frase “siempre estuviste en el lado correcto de la historia” la había pronunciado Kamala Harris en el funeral de Jesse Jackson (36%)

La pregunta más fácil fue la del apodo de los treintañeros de la Consejería de Educación de Madrid (93% de acierto)

