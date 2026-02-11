México aprueba la entrada de 19 militares estadounidenses para temas de formación

El Senado de México ha aprobado este miércoles por unanimidad la entrada de 19 militares estadounidenses al país. El dictamen, que ha sido ratificado por la Comisión de Marina ante una solicitud de la Secretaría de Gobernación, autoriza que Claudia Sheinbaum permita el ingreso de un grupo de élite de la Marina de EE UU para adiestrar a personal mexicano en operaciones especiales, ha informado la Cámara Alta. Durante la discusión, los legisladores han destacado que este tipo de colaboración entre ambos países fortalece la seguridad nacional.

Los militares estadounidenses serán parte del ejercicio “Mejorar la Capacidades de las Fuerzas Operacionales Especiales” que se realizará en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de infantería de Marina en San Luis Carpizo y en el Sector Naval Ciudad del Carmen, en Campeche. Está previsto que los marines aterricen el 15 de febrero y permanezcan en el país hasta el 16 de abril. La aprobación se da a conocer después de que el mes pasado el Senado pospusiera la discusión sobre el ingreso de tropas de EE UU a México, tras el ataque de ese país a Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

A finales del mes de enero, se difundió también el aterrizaje de un avión Lockheed Martin C-130J Super Hércules procedente de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca con elementos militares estadounidenses. En su momento, Sheinbaum le restó importancia al incidente, pese a la polémica levantada a raíz de las tensiones entre México y EE UU derivadas de las recurrentes amenazas de Donald Trump de enviar tropas para combatir a los grupos delictivos. “Fue una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”, zanjó la mandataria.

En el marco de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, Ricardo Trevilla, secretario de Defensa mexicano, y Raymundo Morales, secretario de Marina, se encuentran en Washington para sostener un encuentro multilateral con el Comando Norte. La noticia ha sido difundida este miércoles por Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina. Sobre los objetivos, la mandataria ha manifestado: “Van a escuchar. No llevan ningún posicionamiento más que el que ya conocemos: defensa de la soberanía”. Además, la presidenta ha informado de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, también asistirá “a una serie de reuniones que ya estaban planeadas” en la capital estadounidense “como parte de este entendimiento de seguridad que se tiene” con el vecino del norte.