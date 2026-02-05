Sheinbaum apela a la soberanía en el aniversario de la Constitución: “México no se arrodilla ni se vende”

La presidenta Claudia Sheinbaum ha aprovechado la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución mexicana para hacer una nueva defensa de la soberanía nacional. “México no regresará a ser colonia ni protectorado de nadie y no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, ha dicho en una referencia al contexto de la relación con Estados Unidos ante la amenaza injerencista del presidente Donald Trump, en un acto formal frente a los titulares de los tres poderes de la Unión y una buena parte de la clase política del país, congregados en el Teatro de la República de Querétaro.

Sheinbaum ha suspendido su conferencia matutina de este jueves para concentrar la atención mediática en la ceremonia por el aniversario de la Carta Magna, donde ha resaltado que las más de 20 reformas promovidas por la cuarta transformación en la actual legislatura -detonadas a partir del Plan C de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador- buscan recuperar el sentido social de la Constitución promulgada en 1917. “La cuarta transformación ha recuperado en mucho su esencia”, ha afirmado Sheinbaum después de hacer una crítica directa a las reformas aprobadas por los gobiernos del PRI y del PAN entre 1982 y 2018, “los 36 años de la larga noche neoliberal”.

Sheinbaum ha destacado en su discurso la reforma a los artículos 19 y 40, promovida por ella en febrero de 2025 y aprobada meses después por el Congreso, en la que se refuerza el concepto de soberanía nacional con un párrafo que dice: “El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

Claudia Sheinbaum en Querétaro, el 5 de febrero. César Gómez Reyna (Cuartoscuro)

Antes de la presidenta, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ha pronunciado un discurso en su papel de anfitrión, pero también como político emanado del PAN, la primera fuerza opositora. Kuri ha dado un espaldarazo a la presidenta en defensa de la soberanía, luego de advertir que hoy, como no se había visto desde la época de la Revolución, el país enfrenta la amenaza de la injerencia extranjera. “México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás nuestra dignidad. Ante los Poderes de la Unión y con la representación política de la República, ante la totalidad de los poderes constituidos, le refrendamos, doctora presidenta: no está sola, cuente con nosotros, lleve firme el timón, que juntos vamos a superar la tempestad”, ha dicho el panista.

“Recuperar la esencia de la Constitución”

El 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 también ha servido al régimen para mostrar su fuerza y su simbología. Antes de Sheinbaum, ha tomado la palabra el ministro Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha iniciado su discurso en mixteco, su lengua natal. También han hablado las presidentas de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, la senadora de Morena Laura Itzel Castillo y la diputada panista Kenia López Rabadán. En el acto estaban presentes más de 20 gobernadoras y gobernadores; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; secretarias y secretarios del gabinete presidencial, legisladores y ministros. Ante ellos, Sheinbaum ha hecho una defensa del proyecto que encabeza, en la lógica histórica de las cuatro transformaciones que López Obrador incorporó al discurso oficial desde 2018.

Asistentes a la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución mexicana, César Gómez Reyna (Cuartoscuro)

“México no se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, por su amor por la justicia y por la verdadera democracia, la que representa al pueblo de México. Por ello es pertinente recodar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción”, ha advertido Sheinbaum.

El PAN pide una reforma electoral sin retrocesos

El acto también ha servido para que la oposición panista pida a la presidenta una reforma político-electoral que no regrese a México a un régimen de partido y pensamiento único. Lo han planteado el gobernador Mauricio Kuri y la diputada Kenia López, miembros de un partido que ha solicitado, desde su dirigencia nacional y desde sus grupos parlamentarios, ser considerados en la construcción de la reforma. “Que nuestra historia funja como lección y no como destino. No debemos volver a lo que con tanto esfuerzo superamos: el México del pensamiento único y las elecciones como mero trámite formal”, ha advertido Kuri, “acordemos la mejor reforma electoral, construyamos el consenso; que del diálogo surja un sistema equitativo, sin sesgos ni destinatarios, que de ahí emerja un México más libre y más democrático”.

Mauricio Kuri en el Teatro de la República, en Querétaro. César Gómez Reyna

El panista recordó que la exigencia democrática de “sufragio efectivo, no reelección” fue el origen de la Revolución que concluyó con el Constituyente de 1917, e insistió en que la reforma a las leyes electorales no debe distanciar al país del ideal del sufragio efectivo, sin presiones ni coacciones y con autoridades electorales independientes y confiables.

La presidenta de la Cámara de Diputados ha recordado que, en los últimos 26 años, las elecciones justas y ciudadanas han permitido que el poder cambie de manera pacífica. “La reforma electoral pondrá estos valores a prueba. Respetar la Constitución en su esencia implica cuidar el equilibrio de Poderes, la pluralidad y la representación”, ha dicho Kenia López.

La presidenta Sheinbaum ha evitado referencias a su propuesta de reforma electoral, que ella misma ha anunciado para la segunda semana de febrero y cuya iniciativa aún está en construcción, tanto en la comisión presidencial creada exprofeso, como en la mesa de negociaciones abierta en la Secretaría de Gobernación con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aliados de Morena sin cuyos votos no es posible aprobar reformas constitucionales.