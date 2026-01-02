Angelina Jolie visita el cruce de Rafah como muestra de apoyo a los gazatíes

La oscarizada actriz y activista ha acudido por sorpresa para examinar las condiciones de los palestinos heridos que llegan a Egipto de la franja de Gaza y la entrega de ayuda humanitaria al enclave asediado

La actriz estadounidense Angelina Jolie (Los Ángeles, 50 años) ha visitado por sorpresa este viernes 2 de enero el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta la franja de Gaza con Egipto y que Israel mantiene cerrado, según han recogido medios egipcios e israelíes. Una visita que se produce tres días después de que el Gobierno israelí anunciara que, desde enero, impedirá operar en Gaza y Cisjordania a 37 ONG, entre ellas Médicos sin Fronteras (MSF), Oxfam y ActionAid, y que la intérprete ha realizado para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y seguir in situ las labores humanitarias. Según los medios, tenía como objetivo evaluar la situación de los palestinos que han sido trasladados a Egipto para recibir tratamiento y examinar el flujo de ayuda a la franja de Gaza, devastada por la ofensiva israelí que empezó en octubre de 2023.

En las imágenes del recorrido de la también directora y conocida activista por este paso fronterizo, se la puede ver hablando con autoridades, trabajadores de la Media Luna Roja y con conductores de camiones que transportan ayuda humanitaria. Los principales organismos de derechos humanos y los propios gazatíes han venido denunciando que la entrada de ayuda a Gaza sigue siendo insuficiente por el bloqueo que mantiene Israel, pese a que el acuerdo de alto el fuego recoge su obligación de aumentar la entrada diaria de comida, combustible y medicinas.

La oscarizada intérprete —a mejor actriz de reparto por su papel en Inocencia interrumpida (1999)— trabajó durante dos décadas con la Agencia de las Naciones Unidos para los Refugiados (Acnur), y fue enviada especial de ese organismo entre 2012 y 2022, cuando decidió abandonar su cargo para trabajar directamente con las asociaciones. En esa década de colaboración, Jolie participó en más de 60 misiones sobre el terreno para conocer de primera mano la situación en distintos campos de refugiados de todo el mundo.

En esta ocasión, durante su visita al cruce de Rafah, ha estado acompañada de una delegación estadounidense y conversó con miembros de la Media Luna Roja. Por el momento, ni ella ni las autoridades han comunicado oficialmente nada sobre esta visita.

“Creo en muchas cosas que hace la ONU, sobre todo en las vidas que salva mediante la ayuda de emergencia. [...] Ahora trabajaré con organizaciones dirigidas por las personas más directamente afectadas por los conflictos, que les dan más voz”, anunció en 2022 en sus redes sociales, donde comparte habitualmente reflexiones sobre asuntos humanitarios, como el conflicto palestino-israelí. Desde que Israel comenzara los ataques tras los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023, el balance de muertos en la franja de Gaza supera los 71.000, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Esta es la segunda visita que Jolie realiza a zonas en guerra en los últimos meses. El pasado mes de noviembre, la actriz viajó hasta la ciudad de Jérson, ubicada al sur de Ucrania y una de las zonas más peligrosas del país por los bombardeos diarios que perpetran las tropas rusas. Allí acudió a un hospital de maternidad y de niños y fue fotografiada jugando con los pequeños ingresados. En el primer año de conflicto, visitó la ciudad ucrania de Lviv, en el occidente del país, muy cerca de la frontera con Polonia. Allí se reunió también con niños que fueron heridos en el ataque con misiles a la estación de tren de la ciudad de Kramatorsk.

Angelina Jolie en su visita al paso de Rafah, este viernes 2 de enero de 2026. Ali Moustafa (Getty Images)

Jolie ha sido reconocida por su labor y en 2023 le otorgaron el premio Jean Hersholt Humanitarian Award por su trabajo con organizaciones enfocadas a ayudar a personas desplazadas y mujeres víctimas de violencia sexual.