El Madrid firma un recital contra el campeón Unicaja: 100-70

Copa del Rey - cuartos - jornada 1 Real Madrid 100 70 Finalizado Unicaja

El Real Madrid tumbó al campeón de la Copa para citarse en semifinales con el anfitrión. El conjunto blanco despachó en cuartos al Unicaja Málaga con una solvencia inesperada en cualquier pronóstico y se ha citado este sábado con el Valencia en su caldera del Roig Arena para discutir un puesto en la final. No hubo partido en la reedición del encuentro decisivo del año pasado porque los blancos mandaron de principio a fin y los malagueños apenas dijeron ni mu, muy rebajados por las bajas (Tyson Pérez, Tillie, Kravish) e incapaces de mirar a la cara a un rival muy serio. Ese Madrid-Valencia promete emociones más fuertes en un escenario a la altura.

El boquerón Perry encendió la luz, un espejismo, y pronto encontró la réplica de Hezonja. Scariolo había apostado por Llull para contener de entrada al explosivo Duarte y por Deck como pareja de baile de Tavares. Balcerowski tenía tajo en la pintura después del cruce de declaraciones con el entrenador madridista por el baremo arbitral. El pívot polaco sufrió como tantos otros la ley del gigante de Cabo Verde a la sombra de los dos tableros. El Madrid esprintaba a partir de una grandísima defensa y de la ventaja de mantener altas las revoluciones con la ruleta de cambios: dos piezas titulares como Maledon y Lyles fueron los primeros en saltar del banquillo. También Ibon Navarro agitó el árbol, un ajetreo que es una seña de identidad del equipo verde y morado, aunque la reconstrucción de la plantilla y las lesiones han afeitado el potencial de una unidad B indispensable en los éxitos recientes. A lomos del músculo de Tavares y del gatillo de Lyles, el conjunto blanco rebajó la producción ofensiva de su rival, apenas sostenido por Webb, y puso tierra de por medio en el primer cuarto: 28-12.

Contra el muro, los triples de Webb y Kalinoski concedieron algo de oxígeno al Unicaja en su intento de no perder de vista a un Madrid que seguía ascendiendo el puerto de montaña con una pedalada superior. Más físico, más rápido. Duarte solo cantó su primera canasta pasados los 15 minutos, ahora sujetado por Abalde. La superioridad blanca era tan evidente que Scariolo concedió descanso a Campazzo, Hezonja y Tavares hasta el último tramo del segundo cuarto mientras Ibon Navarro echaba mano del tocado Alberto Díaz buscando una dosis mayor de fortaleza física y mental. No hubo caso porque el Madrid jugaba a otra velocidad sin necesidad de pisar a fondo el acelerador. Ni siquiera asomaba un atisbo de rebeldía en el campeón, demasiado sometido y falto de armas con las que herir a su oponente ni por dentro ni por fuera. Su cosecha de puntos llegado el descanso era un retrato demoledor (50-28).

Cualquier intento de reacción del Unicaja se estrelló contra la realidad igual que el aro escupía sus lanzamientos desde el perímetro. Una, dos, tres veces fallaron los hombres de Ibon Navarro en el sueño de recortar distancias con los bocados más grandes. No podía descontar metros de distancia ni por las bravas y el Madrid ampliaba su renta casi por inercia, bien pertrechado en la pintura con Deck y Tavares y afilado en el remate con las dianas de Lyles y Hezonja. El Unicaja era un juguete en manos del Madrid (73-44).

El objetivo del grupo malagueño al entrar en el último cuarto no era ya permitirse una oportunidad sino maquillar el repaso que estaba sufriendo. Ese acto de amor propio tampoco encontró piedad en los blancos, crecidos en su demostración de poder y con pista libre para que se lucieran los actores secundarios. Es de suponer que otro cuento diferente será chocar en las semifinales con el Valencia en el imponente Roig Arena.