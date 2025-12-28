2026 ya está aquí y estas son sus fechas clave
Efemérides, aniversarios, grandes citas culturales, deportivas, medioambientales y una intensa actividad política dentro y fuera de España, con importantes elecciones, marcarán el nuevo año
Enero
- El año comenzará con el 40º aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. Supuso un paso fuerte hacia la consolidación democrática y un impulso al crecimiento. Hoy, España es la cuarta economía de la UE.
- Barcelona fue designada Capital Mundial de la Arquitectura 2026 por la Unesco-UIA. Eso supondrá un año de conferencias, festivales, visitas a edificios y exposiciones. Anteriormente, esta distinción había sido otorgada solo a Copenhague y Río de Janeiro.
- El 18 de enero se celebrarán elecciones en Portugal. Con el presidente, Rebelo de Sousa, sin posibilidad de reelección, los tres candidatos principales son el ultraderechista André Ventura, el socialista António José Seguro y Luís Marques Mendes, del Partido Social Demócrata.
Febrero
- En 2026 tendrán lugar varias elecciones autonómicas. En Aragón serán el 8 de febrero; en Castilla y León, el 15 de marzo. Luego le tocará el turno a Andalucía.
- Del 6 al 22 de febrero, la localidad italiana de Cortina d’Ampezzo acogerá los Juegos Olímpicos de Invierno.
- En febrero será presentada la nueva reordenación de la colección del Museo Reina Sofía, primera gran iniciativa de Manuel Segade desde que asumió la dirección en 2023.
- El día 9 arrancará el juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por supuestas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz.
- Día 17: publicación de Un himno a la vida (Lumen), las memorias de Gisèle Pelicot.
Marzo
- El 8, Día Internacional de la Mujer, llegará marcado por el debate de los anteproyectos de ley contra la trata de personas y contra la violencia vicaria, y por la polémica sobre la abolición de la prostitución, donde aún no hay acuerdo entre PSOE y Sumar.
- El 24 se cumplirán 50 años del golpe de Estado en Argentina, que dio inicio a la última dictadura militar (1976–1983), autora de la desaparición de 30.000 personas.
- El día 30 llegará a España la gira de Lux, último disco de Rosalía: cuatro shows en Madrid (30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril) y cuatro en Barcelona (13, 15, 17 y 18 de abril). La pregunta del millón: ¿cómo trasladará Rosalía al escenario la complejidad de un disco así?
Abril
- Aunque no han sido convocadas oficialmente, están previstas elecciones parlamentarias en Hungría para este mes. Serán unos comicios clave para la Unión Europea porque pueden significar un cambio en el liderazgo de Viktor Orbán, el más alejado de los consensos del bloque. La última encuesta coloca primero al partido Tisza, de la oposición.
- Con una agenda ambiental debilitada y tras el fracaso de la COP30 de Brasil 2025 para lograr un acuerdo sobre el petróleo, el carbón y el gas, Colombia organizará los días 28 y 29 en Santa Marta una conferencia global sobre los combustibles fósiles, principales causantes de la crisis climática.
- Este mes se cumplirán 20 años desde que Facebook llegó al móvil. En Careless People, publicado este año, la exdirectiva Sarah Wynn-Williams relata cómo aquella promesa de conectar personas y mejorar el mundo se convirtió en un proyecto guiado por el poder, hasta transformar la compañía en una de las más dominantes y controvertidas de nuestro tiempo.
Mayo
- El día 4 EL PAÍS cumplirá medio siglo de compromiso con la información, los valores democráticos y el servicio ciudadano. Desde su fundación en 1976, sus periodistas mantienen las mismas prácticas profesionales, basadas en el rigor informativo y la verificación de fuentes, sin dejar de lado los nuevos formatos ni los retos del periodismo contemporáneo. Tendrán lugar eventos y publicaciones especiales.
- Los días 12, 14 y 16 se celebrará el festival Eurovisión en Viena. Como protesta por la participación de Israel, España ha decidido no concursar y RTVE no lo retransmitirá, aunque el público español podrá verlo y votar a través de internet. También se han sumado al boicot Islandia, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos.
Junio
- El 11 arrancará la Copa Mundial de Fútbol, que se extenderá hasta el 19 de julio. Este año se jugará en Canadá, Estados Unidos y México. El primer partido de España será el 15 contra Cabo Verde.
- El día 14 se cumplirán 40 años de la muerte del escritor Jorge Luis Borges. Alfaguara prepara nuevas ediciones que reunirán cuentos, poesía y ensayos completos.
- El 23 marcará el décimo aniversario de la decisión del Brexit. Boris Johnson, quien tres años después sería primer ministro, fue uno de los máximos impulsores de la campaña a favor de que el Reino Unido abandonara la UE. Tras el referéndum, el jefe del Gobierno, David Cameron, presentó la dimisión.
- La Sagrada Familia proyecta en junio un acto por la finalización de la Torre de Jesucristo, la más alta de la basílica. Además, el día 10 se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. En la Sagrada Familia y en la Casa Batlló se celebrarán eventos conmemorativos del arquitecto nacido en Reus (Tarragona) en 1852.
Julio
- El día 4 Barcelona acogerá la salida del Tour, que se extenderá hasta el 26. Es la tercera vez que la Grande Boucle parte desde España, tras haberlo hecho desde San Sebastián (1992) y Bilbao (2023). El trazado atravesará Cataluña durante las tres primeras etapas.
- Ese mismo día se conmemorarán los 250 años de la independencia de Estados Unidos con actos que han sido planeados con años de antelación: desde 2016, una comisión especial del Congreso estadounidense se encarga de coordinar el evento.
- El 17 de julio se estrenará en España la película La Odisea, de Christopher Nolan, protagonizada por Matt Damon como Odiseo. En el reparto también estarán Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Elliot Page y Mia Goth, entre otros.
Agosto
- El día 12 será la primera vez en el siglo que se pueda ver con garantías un eclipse total en España. En la Península no se había observado uno igual desde 1912, y en Canarias desde 1959.
- El 19 se cumplirán 90 años de la muerte de Federico García Lorca. Antes, entre abril y julio, la Residencia de Estudiantes de Madrid acogerá la exposición Lorca y el archivo. Memoria en movimiento, que recorre su vida y obra. En primavera se estrenará, además, el documental La voz quebrada, de Manuel Menchón Romero, con material de archivo del poeta.
- Oxford Economics anticipa para este año un descenso en la actividad turística durante el mes más intenso de calor en España. Si la predicción se cumple, puede significar el comienzo de un turismo más sostenible.
Septiembre
- Se cumple un cuarto de siglo del 11-S, día en que se produjeron los ataques terroristas de Al Qaeda contra las Torres Gemelas y el Pentágono en EE UU. Algunos efectos fueron la guerra contra el terror, la creación de la cárcel de Guantánamo, el 11-M en España (el atentado más sangriento en territorio europeo del siglo XXI), el surgimiento del ISIS y el aumento exponencial de controles fronterizos.
- Entre el 11 y el 13 llegará por primera vez a Madrid la fórmula 1, en el circuito de Ifema. Será la primera gran capital europea que acogerá un Gran Premio de F1.
- El día 13 tendrán lugar las elecciones parlamentarias en Suecia. Se espera una victoria de la socialdemocracia, por delante de la ultraderecha y del Partido Moderado del actual primer ministro, Ulf Kristersson.
Octubre
- Con el exmandatario Jair Bolsonaro inhabilitado, el día 4 se llevarán a cabo elecciones generales en Brasil. El presidente, Lula da Silva, es elegible para un cuarto mandato y encabeza casi todas las encuestas, pero aún es una incógnita si se vuelve a presentar o no.
- También Israel celebrará elecciones parlamentarias. Serán el día 27 y las últimas encuestas colocan en primer lugar a Likud, el partido que lidera el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien aspira a la reelección. En parte, estos comicios servirán como termómetro social del apoyo ciudadano a la guerra de Israel en Gaza.
- El día 20 se cumplirán 15 años desde que ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista a través de un vídeo. Una fecha que abrió un nuevo capítulo en la historia de España.
Noviembre
- El día 3 se celebrarán en Estados Unidos elecciones de medio término para renovar un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes. Desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, ambas Cámaras han estado bajo mayoría republicana. Las últimas encuestas apuntan a una mayoría de votos a favor de los demócratas.
- Los días 4 y 5 Madrid albergará la XXX Cumbre Iberoamericana, en la que los jefes de Estado y de Gobierno celebran reuniones para fortalecer la cooperación. Con Felipe VI como anfitrión por primera vez, se espera que sea más exitosa que la última, que terminó antes de lo planeado.
- El 13 se cumplirán 20 años desde que YouTube pasó a formar parte de Google. Hoy, como segunda página más visitada del mundo y plataforma líder de entretenimiento, se ha convertido en la forma en que toda una generación consume información.
Diciembre
- El 22 están previstas las primeras elecciones generales de Sudán del Sur desde su independencia en 2011. Tras varios aplazamientos, estos comicios son una deuda con los ciudadanos, que después de una guerra civil también acogen desde 2023 a refugiados de Sudán, donde se desencadena la mayor crisis humanitaria del mundo.
- El día 29 se conmemorará un siglo de la muerte del poeta Rainer Maria Rilke. Lumen lanza una nueva edición de Sonetos a Orfeo, con poemas y cartas inéditas.
- Con el fin de 2026 terminará el plazo de ejecución de los fondos Next Generation UE, el paquete de ayudas más grande impulsado por la Unión Europea, proyectado en 2020 para la recuperación de la covid-19 y financiado con deuda comunitaria.
Especial Tendencias para 2026 de 'El País Semanal'
