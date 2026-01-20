Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, confiesa haber transportado kilos de marihuana a tan solo dos semanas de su juicio por cuatro violaciones, entre otras imputaciones

La familia real Noruega acabó el año con el empeoramiento de la fibrosis crónica de la princesa Mette-Marit, quien podría ser sometida a un trasplante de pulmón, y no ha empezado mejor este 2026. A poco del inicio del juicio por cuatro delitos de violación y otros 28 cargos al que se enfrentará el hijo mayor de la futura reina, Marius Borg Høiby el próximo 3 de febrero, se le une ahora otra confesión del joven, de 29 años, que ha admitido haber transportado varios kilos de marihuana.

A dos semanas del inicio del juicio, Borg Høiby añade así nuevas imputaciones a la causa contra él: “Admite la culpa de este episodio antiguo, en el que en una única ocasión transportó marihuana de ‘A’ a ‘B’ sin ganar una corona. Y también admite los otros puntos nuevos de la acusación”, ha reconocido su abogada, Ellen Holager Andenæs, a la agencia noruega NTB a través de un escrito. De acuerdo con NTB, que ha visto el texto de la acusación, el primogénito de Mette-Marit, fruto de una relación previa a su enlace con el príncipe heredero Haakon de Noruega, recibió tres kilos y medio de marihuana en julio de 2020 y se los llevó a otra persona en Tønsberg, al sur de Oslo.

La Fiscalía noruega ha confirmado a la televisión pública NRK y al diario Aftenposten que, aparte de un delito de drogas, se han añadido a la acusación otros de tráfico y por quebrantar la prohibición de acercarse a una persona. Según esos mismos medios, antes de navidades, Marius Borg fue interrogado de nuevo y la Policía registró su piso en la capital noruega.

La imputación del joven llegó a finales de junio de 2025, por una veintena de delitos que aumentaron a 32 cuando se hizo pública la acusación formal, en el mes de agosto. La lista incluye cuatro casos de violación y varios de maltrato a sus parejas, además de daños, alteración del orden público y grabación de los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento ni consentimiento. La policía informó de que más de una decena de personas figuran como agraviadas en el caso, entre ellas varias de sus exparejas.

Sobre los cargos de Marius Høiby, el fiscal Sturla Henriksbø dijo el pasado 18 de agosto: “Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años”.

Marius Borg Høiby y el príncipe Haakon de Noruega asisten a un almuerzo navideño benéfico en Oslo, en 2017. Nigel Waldron (WireImage)

El hijo de Mette-Marit ha sido detenido tres veces hasta ahora desde que en agosto de 2024 fue arrestado unas horas por agredir a una mujer. “Es un asunto serio, ya que la policía está involucrada, pero no sería correcto que entrara en detalles”, dijo entonces sobre este episodio el príncipe Haakon al rotativo VG. Más tarde, en noviembre de 2024, le fue decretada prisión preventiva después de haber sido arrestado por violación. De la lista inicial, ha reconocido delitos de violencia contra una mujer y amenazas a un hombre, pero no las violaciones, aunque ha admitido tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer problemas psíquicos.

En septiembre de 2024, y antes las graves acusaciones que empezaban a impactar en la reputación de la casa real noruega, se acometió un lavado de cara de la web de la monarquía en la que Marius pasó a aparecer únicamente mencionado como hijo de Mette-Marit dentro de la sección de la princesa, aunque sin apartado propio, como había tenido previamente. También sobre la situación judicial del joven se pronunciaron las pasadas navidades Harald de Noruega y Mette-Marit. El actual rey aprovechó su discurso en un especial navideño para solidarizarse con “todos los afectados”, mientras que su madre aseveró, durante el mismo programa: “Quizá lo que más me molesta es que me critiquen por cómo lo hemos gestionado como padres. Que no nos lo hayamos tomado en serio”.

El hijo de Mette-Marit estudió Finanzas en California, Diseño en Milán y trabajó en diversos sectores, sin terminar de encontrar su camino y siempre bajo el escrutinio de la prensa de su país. Aunque no tiene compromisos oficiales, está integrado en la familia real, formada por su madre y el príncipe Haakon, y los dos hijos que ha tenido la pareja: los príncipes Ingrid Alexandra, segunda en la línea de sucesión, y Sverre Magnus.