Último adiós a Irene de Grecia en Atenas

La Familia Real española, casi al completo, y la helena se despiden de la princesa en un funeral marcado por las ausencias del rey Juan Carlos I y la princesa Marie-Chantal

La catedral Metropolitana de Atenas se ha vestido de luto este lunes para dar el último adiós a la princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado 15 de enero a los 83 años. Sus restos mortales se trasladaron hasta la capital griega el domingo por la tarde, después del responso celebrado un día antes en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid. Hoy se cumple su última voluntad: ser enterrada en el cementerio real de Tatoi, junto a sus padres y su hermano, el rey Constantino.

A primera hora de la mañana se ha instalado el velatorio en la capilla de Agios Eleftherios, con el objetivo de que los atenienses pudieran despedirse de ella antes del comienzo del funeral. Una hora antes del inicio de la misa, el féretro ha sido trasladado a la catedral Metropolitana de Atenas, donde ha sido recibido por algunos de los sus familiares más cercanos. Ha sido el príncipe Pablo de Grecia, jefe de la casa real helena, el primero en llegar al templo religioso. Minutos después han llegado al lugar sus hermanos, Nicolás y Felipe de Grecia, que han acompañado al féretro hasta el interior del templo ante la atenta mirada de los curiosos que se han acercado hasta la céntrica plaza de la capital griega.

Por parte de la Familia Real española, la primera en llegar ha sido la reina Sofía —hermana mayor de Irene—, y lo ha hecho acompañada de sus hijas, las infantas Cristina y Elena, y dos de sus nietos, Irene y Miguel Urdangarin. Después ha sido el turno de Pablo Urdangarin y Victoria Federica de Marichalar. También ha estado presente la reina Ana María de Grecia, que ha sido la última en llegar. Lo ha hecho acompañada de su hija, la princesa Alexia, que sí que estuvo presente en el responso de Madrid.

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, han sido recibidos por Pablo de Grecia a las puertas del templo entre vítores y aplausos de los presentes. Antes de su llegada, los cuatro han atendido a los medios españoles que se han desplazado a Atenas. “Estamos preocupados todos. Esperemos que se recuperen lo antes posible”, ha dicho el rey Felipe VI sobre el accidente ferroviario ocurrido este domingo 18 de enero. “Estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo. La prioridad ahora mismo es atender, acompañar, ayudar y asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal”, ha afirmado la reina Letizia. Después de las exequias, los reyes Felipe VI y Letizia viajarán de nuevo a España, antes de lo previsto, debido a la tragedia ferroviaria en Adamuz ocurrida este domingo 18 de enero. Ya han cancelado su agenda para ir este martes a la zona del accidente y trasladar su apoyo y solidaridad de los españoles a las familias de las víctimas y a los heridos.

El rey Felipe VI saluda a Pablo de Grecia. Mariscal (EFE)

A la ya sabida ausencia del rey Juan Carlos en Atenas, tampoco ha acudido hoy la princesa Marie-Chantal. Tal y como informó su esposo Pablo de Grecia este fin de semana, su mujer no iba a poder asistir a la cita “debido a la reciente operación quirúrgica de su madre en Nueva York”. También justificó la ausencia de dos de sus hijos: el príncipe Odysseas, por estudios, y la princesa Olympia, debido a compromisos laborales que no podían ser modificados. Como estaba previsto y pudo confirmar EL PAÍS el pasado viernes, por consejo médico el rey Juan Carlos I tampoco ha viajado a Grecia para despedirse de su cuñada, con quien vivió en el palacio de la Zarzuela desde la década de los ochenta y hasta su marcha a Abu Dabi.

Después del funeral, la comitiva se trasladará hasta el cementerio real de Tatoi, situado a unos 20 kilómetros al norte de Atenas, para darle sepulcro. Ahí descansa la familia real helena desde que los terrenos fuesen adquiridos por el rey Jorge I en 1872 para construir un palacio y una finca en la que pudiesen descansar durante la época estival.

“Mientras recorría penosamente a pie los cientos de metros de un camino tortuoso que conduce al cementerio, sentí que se cerraba un capítulo de la historia de una dinastía griega con un destino agitado y triste”, afirmaba el rey Juan Carlos en su libro de memorias Reconciliación, publicado el pasado mes de noviembre, sobre la última vez que subió a la colina del cementerio de Tatoi para el entierro de Constantino de Grecia, en enero de 2023.

La reina Sofía acompañada de su hija, la infanta Elena, y su nieta, Irene Urdangarin, el domingo 18 de enero. Mariscal (EFE)

Horas después de aterrizar en Atenas, la familia más directa de la princesa Irene de Grecia se reunió en una simbólica cena, convocada por la reina Sofía, como antesala del funeral. La reina emérita llegó acompañada a la cita del brazo de su nieta, Irene Urdangarin. Junto a ellas también llegaron las infantas Elena y Cristina y sus hijos, Victoria Federica de Marichalar, Miguel y Pablo Urdangarin. Como ya ocurrió en la misa del sábado en Madrid, los ausentes han sido de nuevo los primogénitos de ambas: Felipe Juan Froilán y Juan Urdangarin. Pocos minutos después, llegaban los Reyes junto a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Es la primera vez, de manera oficial, que ambas se dejan ver públicamente en la tierra natal de su abuela. Ninguna de las dos acudió al funeral del rey Constantino II de Grecia en 2023; tampoco lo hicieron a la misa en su homenaje organizada un año después en la capilla de San Jorge en Windsor.