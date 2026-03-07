España cierra su embajada en Teherán y evacúa al personal diplomático por falta de seguridad

Más de 4.000 de los 31.000 españoles que estaban en Oriente Próximo al inicio de la guerra han salido ya de la región, según Exteriores

España ha decidido cerrar temporalmente su embajada en Teherán y evacuar a su personal diplomático por considerar que no se dan las condiciones mínimas de seguridad. La capital iraní está sometida desde el pasado sábado a intensos bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel. España sigue así el camino de otros países europeos, como Italia, que clausuró su legación diplomática este jueves.

El embajador iraní ante la República Islámica, Antonio Sánchez-Benedito, ha cruzado la frontera con Azerbaiyán con otras nueve personas; entre ellos, tres miembros del personal de la Embajada, dos residentes españoles en Irán y cuatro familiares. Todos ellos se encuentran ya a salvo, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a través de las redes sociales.

El convoy ha salido de Irán por vía terrestre, recorriendo los más de 500 kilómetros que separan la capital iraní de la frontera, un viaje de unas ocho horas por carretera a través de un país militarizado y objeto de continuos ataques. Es la misma ruta que siguió el pasado miércoles un grupo de 22 españoles, que luego prosiguió viaje por vía aérea a Madrid desde la capital azerí, Bakú, con escala en Estambul. En junio pasado, salieron de la República Islámica unos 40 españoles en una primera evacuación. En Irán quedan poco más de un centenar de conciudadanos que, según Exteriores, han preferido no abandonar el país.

España ha reforzado el personal de las embajadas españolas en Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos (EUA) y Baréin para apoyar la repatriación de españoles. De los alrededor de 31.000 que se encontraban en Oriente Próximo al inicio de la guerra, más de 4.000 han conseguido ya abandonar la región, según Exteriores; en su mayoría transeúntes que se encontraban en la zona por razones de trabajo o turismo y se vieron atrapados por el cierre del espacio aéreo de la mayoría de los países. El Ejército del Aire ha enviado dos aviones a Omán y las embajadas han organizado convoyes por vía terrestre, además de apoyar el embarque de españoles en los escasos vuelos comerciales, como los que este sábado se han reanudado desde Qatar, según fuentes diplomáticas.