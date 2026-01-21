La capilla ardiente de Valentino en Roma, en imágenes

10 fotosValentino GaravaniLa capilla ardiente de Valentino en Roma, en imágenesEl PaísEFEMadrid - Roma - 21 ene 2026 - 13:02CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa capilla ardiente de Valentino se ha abierto al público este miércoles 21 de enero en el PM23, centro cultural de la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti en Roma. Ubicado en el número 23 de la Piazza Mignanelli de la capital italiana, quienes quieran podrán despedirse del diseñador hoy y mañana, pues su funeral tendrá lugar el próximo viernes, 23 de enero.MASSIMO PERCOSSI (EFE)Giancarlo Giammetti (en el centro), su expareja y socio inseparable del diseñador durante muchos años, en las puertas del PM esperando la llegada del féretro de Valentino. Ambos mantuvieron una relación personal y profesional que se prolongó durante más de seis décadas y que fue clave en la construcción del imperio creativo y cultural de Valentino.Matteo Minnella (REUTERS)Giammetti recordaba al diseñador el pasado martes como un creador que “enseñó a respetar a la mujer” y a entender la moda como una expresión de belleza sin artificios ni excesos. “Enseñó a no ridiculizar nunca a la mujer con vestidos que no le pertenecían o que eran una especie de disfraz”, afirmó, y subrayó que para Valentino la moda debía reconocerse “por lo que aporta a la mujer, no por lo que el diseñador quiere contar”. Unas declaraciones que hizo a la prensa ante la Fundación Valentino-Giammetti mientras se ultimaban los preparativos de la capilla ardiente.Matteo Minnella (REUTERS)Bruce Hoeksema, compañero de Valentino desde 1982, a su llegada a la capilla ardiente en Roma.Matteo Minnella (REUTERS)Alessandro Michele, director creativo de Valentino desde marzo de 2024, tras presentar sus respetos a Valentino en la capilla ardiente.Andrew Medichini (AP)Con un amplio despliegue de seguridad y de medios de comunicación de todo el mundo, el acceso del público comenzó de manera ordenada, en grupos de 10 personas, alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles.Matteo Minnella (REUTERS)El recorrido, cuidadosamente guiado, conducía a los visitantes hasta la primera planta del palacio donde se ubica la firma italiana, flanqueado por macetas con flores blancas, donde se encontraba un libro de condolencias, según ha constatado la agencia Efe. Al acceder a la sala, el ambiente era solemne, con una iluminación tenue y una alfombra blanca que marcaban el camino hasta el féretro, cerrado, presidido por un retrato del diseñador en blanco y negro. A ambos lados, jarrones con flores blancas y, suspendido del techo, un arreglo floral cuadrado del mismo tono completaban la escena, acompañada de una música de fondo de tono fúnebre. Matteo Minnella (REUTERS)La bailarina Eleonora Abbagnato a su llegada a la capilla ardiente. Valentino realizó para el Teatro de la Ópera de Roma algunas de sus últimas creaciones, como el vestuario para una espectacular 'La Traviata' de 2016 dirigida por Sofia Coppola. Andrew Medichini (AP)El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, a su llegada para despedirse del que era reconocido como el último emperador de la moda italiana.Andrew Medichini (AP)La bandera tricolor italiana ondea a media asta sobre la 'boutique' de la firma de la plaza de España, frente a la 'maison' y los escaparates cubiertos de negro con su famosa frase escrita en inglés en letras blancas: "I love beauty, it's not my fault" (Amo la belleza, no es culpa mía). Una máxima que, según Giammetti, sintetizaba su filosofía creativa y vital, centrada exclusivamente en la búsqueda de la belleza.Andrew Medichini (AP)