La capilla ardiente de Valentino en Roma, en imágenes

Giammetti recordaba al diseñador el pasado martes como un creador que “enseñó a respetar a la mujer” y a entender la moda como una expresión de belleza sin artificios ni excesos. “Enseñó a no ridiculizar nunca a la mujer con vestidos que no le pertenecían o que eran una especie de disfraz”, afirmó, y subrayó que para Valentino la moda debía reconocerse “por lo que aporta a la mujer, no por lo que el diseñador quiere contar”. Unas declaraciones que hizo a la prensa ante la Fundación Valentino-Giammetti mientras se ultimaban los preparativos de la capilla ardiente.

Matteo Minnella (REUTERS)