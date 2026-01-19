La vida de Valentino, el dueño y señor del color rojo, en imágenes

En 1999, Pier Paolo Piccioli y Maria grazia Chiuri entraron en Valentino como directores su línea de accesorios. En un movimiento poco usual en la moda, que siempre premia a estrellas ya famosas en el sector, el diseñador decidió cederles el testigo tras su jubilación en 2008, al fin y al cabo eran los que mejor conocían qué se vendía y qué no en la marca. No se equivocó. Juntos firmaron las colecciones más aclamadas de la pasada década, mezclando el legado de Valentino con referencias profundamente italianas que iban desde el arte grecorromano a las películas de Pasolini. En 2016 Chiuri entró en Dior como directora creativa, puesto que abandonó el pasado año. Piccioli permanació en la enseña, haciéndola propia pero honrando el legado de su mentro, también hasta 2024, cuando firmó como director creativo de Balenciaga. su despedida de Vlentino fue de las más emotivas que se recuerdan, con su equipo de costureras casi al completo despidiéndolo en el patio de las oficinas.

WWD (Penske Media via Getty Images)