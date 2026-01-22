Victoria Beckham lidera por primera vez las listas musicales tras viralizarse por su supuesto baile “inapropiado” con Brooklyn en su boda

Las redes sociales se han llenado de contenido que parodia el momento que el primogénito de la diseñadora ha descrito como el “más incómodo” de su vida. Los británicos han ido más allá con una campaña para “solucionar la tragedia nacional” que consideraban su escaso éxito como solista

Los Beckham están en boca de todos después de que Brooklyn, el mayor de los cuatro hijos de David y Victoria, publicase el lunes en su Instagram un contundente texto en el que confirma que se ha enemistado con el resto de su familia y que no tiene ninguna intención de reconciliarse con ellos. El primogénito detallaba en su extenso escrito las diferentes formas en las que, según su versión, ha sido atacado, despreciado y humillado por sus padres. Pero hay un extracto concreto que se ha convertido en claro favorito de los usuarios de redes sociales. “Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba previsto que fuera mi baile romántico con mi esposa. En cambio, mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”, escribió Brooklyn. Como era de esperar, las redes se han llenado de contenido comentando, imaginando y parodiando ese supuesto baile inapropiado de la ex Spice Girl. Pero lo que nadie esperaba es que, gracias a la viralidad que la rodea estos días, la ahora diseñadora se haya colado por primera vez en el número uno de las listas musicales.

I’m Not Such an Innocent Girl, la canción que Victoria Beckham sacó en solitario en 2001 tras la disolución del grupo que la lanzó a la fama, se ha colocado en el primer puesto en la lista de iTunes del Reino Unido e Irlanda. “Nada representa tanto la cultura británica como decidir colectivamente llevar a Posh [Pija, el apodo que le dieron en las Spice Girls] a la cima de las listas de éxitos porque su hijo la ridiculizó en Instagram. Imaginen sus caras”, dice una publicación viral en Instagram. “He visto más promociones musicales de VB [por Victoria Beckham] en las últimas 24 horas que en los últimos 20 años y estoy obsesionado. ¡Consigámosle el número 1 para el giro inesperado del año!”, ha escrito ese mismo usuario británico, que ha promovido una campaña en internet para “solucionar la tragedia nacional” de que Victoria fuera, hasta ahora, la única de la banda sin un número uno musical en solitario.

Ella fue la última de las Spice Girls en lanzarse como solista, pero, a pesar de las campañas promocionales de principios de los 2000, no logró igualar el éxito en solitario de sus compañeras, Geri Halliwell —que lo petó con su primer sencillo, Mi Chico Latino—, Melanie Chisholm —con Never Be the Same Again, entre otros—, Mel B —y su I Want You Back— y Emma Bunton —que lo logró por primera vez con What Took You So Long?—. A la Spice Pija, en cambio, le arrebató su gran momento estelar Kylie Minogue, que logró colocar su Can’t Get You Out Of My Head en lo más alto de las listas de éxitos aquel septiembre de 2001.

La matriarca del clan Beckham por el momento ha vuelto a publicar en sus redes sociales pero aún no se ha pronunciado sobre las explosivas declaraciones de Brooklyn, en las que la acusaba, por ejemplo, de invitar a sus exnovias a quedadas familiares para incomodarlos a él y a su mujer, Nicola Peltz, o de cancelar la confección del vestido de novia de esta a última hora. “Durante la planificación de la boda, mi madre llegó a llamarme ‘malvado’ porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera Sandra y a la niñera de Nicola en nuestra mesa, ya que ninguna de ellas tenía marido. Nuestros padres tenían sus propias mesas igualmente adyacentes a la nuestra”, le reprochaba también. Mientras tanto, Victoria Beckham, que no ha sido vista en público en toda la semana, usa sus redes para felicitar el cumpleaños a su excompañera Emma Bunton o para promocionar la carrera musical de su hijo menor, Cruz.

El que sí se ha dejado ver estos días es David Beckham, que intervino en el Foro Económico Mundial de Davos el martes, menos de 24 horas después de la viral publicación de su primogénito. El exfutbolista se negó a responder preguntas directas sobre la disputa familiar, pero pronunció una frase sobre el buen y mal uso de las redes sociales que muchos interpretaron como una reacción a dichos reproches y acusaciones. “He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero los niños tienen derecho a cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles. A veces también hay que dejar que cometan esos errores”, aseguró.