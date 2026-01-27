La familia Beckham reaparece unida en París para arropar a Victoria una semana después de la ruptura con Brooklyn

Victoria Beckham, acompañada por David Beckham y seguida por sus hijos, a la salida del Hotel La Réserve para acudir al Ministerio de Cultura y ser nombrada Oficial de las Artes y las Letras en París, el 26 de enero de 2026.

La diseñadora ha sido condecorada en la capital francesa como Oficial de las Artes y las Letras, y el clan británico ha aprovechado para mostrarse públicamente como un frente unido tras las acusaciones del primogénito sobre el control que han ejercido sus padres en su vida

“Gracias a mis padres y a mis hijos que siempre creen en mi visión”, declaró Victoria Beckham este lunes 26 de enero por la tarde, durante su discurso de agradecimiento tras ser condecorada con el título de Oficial de las Artes y las Letras en París. La diseñadora estuvo arropada durante la ceremonia por su marido, David, y casi todos sus hijos: Romeo (23 años), que fue acompañado de su novia, Kim Turnbull; Cruz (20 años), que también fue con la suya, Jackie Apostel; y la pequeña, Harper (14 años). El que ni estuvo ni se le esperaba es Brooklyn Beckham (26 años), quien justo una semana antes compartió un explosivo mensaje en Instagram en el que cortaba públicamente sus lazos familiares después de meses de especulaciones sobre su distanciamiento. “No quiero reconciliarme con mi familia”, confirmó el primogénito del matrimonio Beckham, quien ha dejado claro que ya no cree en la visión de su madre, a la que tampoco apoya más públicamente.

Después de siete días de bombardeo mediático sobre ellos, en los que algunos miembros de la familia se han dejado ver públicamente y otros no, el clan —casi— al completo ha elegido el gran día de la matriarca para su primera aparición conjunta, en la que se han mostrado todos muy unidos y cariñosos. “Ser reconocida aquí [en París] y abrazada de esta manera es un profundo privilegio, que refleja décadas de compromiso y dedicación. Mi sincero agradecimiento a la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, por este honor. Gracias también a los socios de negocios que creyeron en mí, en mi familia, y especialmente en David, mi marido, e inversor original. No podría estar más agradecida, eres mi todo”, ha escrito Victoria en su última publicación de Instagram (donde tiene 33,5 millones de seguidores), en la que muestra una recopilación de fotos del evento, incluido un posado familiar que David también ha compartido en su perfil (con 88,5 millones de seguidores). “Orgulloso de ti, mamá”, ha escrito Cruz sobre esa foto, que ha compartido más tarde en sus stories.

Mientras medio mundo apunta a la enemistad entre Victoria Beckham y la mujer de Brooklyn, Nicola Peltz, como uno de los detonantes de la ruptura familiar, la pareja de Cruz, Jackie Apostel, presumió de la condecoración de la diseñadora en las stories de su Instagram y de la buena relación que tiene con su suegra. “Tu empuje, creatividad, resiliencia, pero sobre todo, tu amabilidad y respeto hacia quienes te rodean son algunas de las muchas razones por las que mereces esto y más. Nos animas constantemente y es tan hermoso ver que se reconoce tu arduo trabajo. ¡Te queremos!”, escribió.

La distinción le fue entregada por la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, quien presentó a la ex Spice Girl con un efusivo discurso. “Ofreciste a millones de jóvenes una nueva representación de sí mismas. Para muchas fuiste un verdadero modelo a seguir, inspirando a todas y cada una de nosotras a probar la libertad y la audacia”, dijo sobre su talento para la moda. Victoria Beckham, por su parte, también elogió el país en cuya capital estos días se celebra la semana de la alta costura. “Estoy muy orgullosa de ser británica, pero Francia es uno de los pocos lugares donde la moda se trata con la seriedad que merece como forma de arte”, aseguró durante un discurso durante el que, según The Times, “David sonrió ampliamente, en marcado contraste con Victoria, que ha convertido la falta de sonrisa en su sello personal”.

Entre los otros asistentes hubo personalidades influyentes de la industria de la moda —que también son amigos del matrimonio—, como la todopoderosa Anna Wintour, exeditora de la edición estadounidense de Vogue y actual directora global de contenidos de Condé Nast; François-Henri Pinault, presidente de Kering, grupo propietario de marcas como Gucci y Saint Laurent; y Antoine Arnault, CEO de Christian Dior y cuyo padre, Bernard Arnault, es el director ejecutivo de LVMH, que incluye, entre otras, a Louis Vuitton. La última figura de la moda británica en recibir la Orden de las Artes y las Letras francesas antes que Victoria fue Naomi Campbell, en 2024.

La ceremonia marcó la primera aparición pública del clan Beckham desde la declaración condenatoria de Brooklyn, con la familia mostrando un frente muy unido. Durante estos días, han mantenido un silencio estoico después de que el primogénito anunciase que ha sido “controlado por una familia que valora la promoción pública por encima de todo” y asegurase que, desde que está con Nicola, ha encontrado “paz y alivio” tras años de luchar contra “una ansiedad paralizante”.