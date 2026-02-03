Condenan a tres años de prisión a uno de los ladrones que intentó entrar en la habitación de Anya Taylor-Joy

La actriz Anya Taylor-Joy (Miami, 29 años) estaba con su esposo, el músico Malcolm McRae, en su mansión de Londres cuando sobre la una de la madrugada dos ladrones enmascarados irrumpieron su hogar. Era 12 de febrero de 2023, y la pareja reaccionó rápido atrincherándose en su dormitorio durante el robo a mano armada, según informó la fiscalía al tribunal Wood Green Crown Court, en Londres. Los ladrones intentaron abrir la puerta de la habitación hasta que McRae gritó “Tengo un arma” y huyeron de la escena con las manos vacías. Uno de ellos fue identificado como Kirk Holdrick, de 43 años, un ladrón reincidente que, según se ha conocido este miércoles, ha sido condenado a tres años de prisión por el delito.

Según el Crown Prosecution Service, la principal agencia pública encargada de procesar casos penales investigados por la policía en Inglaterra y Gales, la forma en que Kirk Holdrick y otro hombre enmascarado intentaron entrar al dormitorio de la estrella, en lugar de robar artículos costosos en la casa, sugería que tenían la intención de atacar personalmente a Taylor-Joy y su esposo, con quien se casó en una boda secreta celebrada en abril de 2022.

Todo comenzó cuando el esposo de la actriz escuchó que un vidrio de una puerta lateral de la casa se había roto. McRae fue a investigar y vio a los dos hombres, con pasamontañas y guantes, intentando entrar en la casa y les gritó: “Oigan, paren” antes de subir corriendo a su habitación. Él le dijo a su esposa que se escondiera detrás de la cama y agarró una lámpara, lo único que tenía al alcance, para prepararse para un encuentro con los ladrones. Tras la huida de Holdrick y su cómplice, pronto llegaron oficiales de la Policía Metropolitana. La pareja aún tenía miedo de salir de la habitación, y les contaron que habían quedado traumatizados y que temían volver a ser atacados en el futuro.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se ve a los ladrones escalando la pared de la casa para ingresar a la propiedad de la actriz, que saltó a la fama por su papel protagonista en la serie Gambito de dama, que le valió un Globo de Oro. Además, el ADN de Holdrick fue encontrado en una de las puertas laterales y las huellas de sus zapatillas quedaron fuera de la puerta del dormitorio. Este hombre fue arrestado en abril de 2023 tras desembarcar en Liverpool de un ferri procedente de Belfast, y negó haber estado involucrado en el delito. Justificó que había salido con uno de los miembros del elenco del reality The Only Way Is Essex y que su ADN estaba ahí por una fiesta en la mansión a la que habían asistido. Pero en diciembre del año pasado cambió su versión y se declaró culpable de robo.

Nueve días después del frustrado intento de robo en la casa de Anya Taylor-Joy, Holdrick volvió a robar en la mansión del rico rico empresario Mark Aitchison en Sandbanks. Junto a su cómplice, se disfrazaron de policías y ataron a la esposa del Aitchison —que no se encontraba en la casa— y la amenazaron de muerte si no abría una caja fuerte. La hija de la pareja también fue violentada cuando llegó por sorpresa en mitad del robo. Los ladrones huyeron con más de 200.000 libras en artículos de lujo y dinero en efectivo.

Holdrick, conocido también por el alias Aaron Evans, acumula condenas por varios delitos y en 2005 fue condenado a cadena perpetua por atracos a mano armada contra un furgón de seguridad que transportaba dinero y contra una joyería. Él se encontraba en libertad condicional tras haber cumplido el periodo mínimo de su condena cuando cometió estos robos. El pasado mes de noviembre ya fue condenado a 12 años de cárcel por el atraco en casa de la familia del empresario, a los que se suman ahora los tres años por el robo en la lujosa residencia de Anya Taylor-Joy y su esposo.