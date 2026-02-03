Halle Berry sobre enfrentarse a la realidad después de ganar un Oscar: “A la mañana siguiente seguía siendo una mujer negra”

La actriz, con más de tres décadas de carrera, ha conversado con ‘The Cut’ sobre los obstáculos que ha enfrentado en la industria del cine y su trabajo para visibilizar la menopausia

Halle Berry (Ohio, 59 años) fue la primera mujer negra en ganar el Oscar a mejor actriz. Fue en 2002, por su papel en Monsters’s Ball. Para la mayoría, hacerse con la preciada estatuilla viene acompañado de nuevas oportunidades en las pantallas, pero para la intérprete fue diferente. “El Oscar no cambió necesariamente el curso de mi carrera. Después de ganarlo, pensé que iba a aparecer algo así como un camión lleno de guiones aparcado frente a la puerta de mi casa”, recuerda en reciente entrevista con The Cut quien sigue siendo la única mujer negra en ganar en esa categoría. “Aunque estaba inmensamente orgullosa, a la mañana siguiente seguía siendo una mujer negra. Los directores seguían diciendo: ‘Si ponemos a una mujer negra en este papel, ¿qué significa eso para toda la historia? ¿Tengo que elegir a un hombre negro? Entonces es una película negra. Las películas negras no se venden en el extranjero”, añade.

La actriz considera que a lo largo de su carrera se ha sentido muy incomprendida y marcada por sus relaciones románticas —se ha divorciado en tres ocasiones—, que han ocupado titulares sensacionalistas en numerosas ocasiones por encima de su trabajo. Berry, que el próximo mes de agosto cumplirá 60 años, ha conversado con The Cut sobre su larga trayectoria en el mundo del cine, sobre hacerse mayor en la industria y sobre la menopausia.

Berry considera que su carrera le costó más trabajo por ser una mujer negra, y precisamente por su experiencia se animó a darle un consejo a la actriz Cynthia Erivo, quien ha estado tres veces nominada al Oscar y dos veces a mejor actriz, las últimas en la pasada temporada de premios por su papel de Elphaba en la primera entrega de Wicked: “Te lo mereces, pero no sé si te va a cambiar la vida. No puede ser la validación de lo que haces”.

La actriz, que acumula 45 películas en su filmografía, está a punto de estrenar su último filme, Ruta de escape. Una película en la que ha decidido hablar a través de su personaje de otro aspecto de la vida a la que se enfrentan las mujeres: la menopausia. Berry interpreta a una sexy corredora de seguros llamada Sharon Coombs, que exhibe su escote para cerrar tratos con clientes multimillonarios. En una escena, el jefe de Sharon se burla de su edad. “Su personaje me resultó muy real. Llegas a una edad en la que sientes que te están marginando, que te devalúan. Lo notas en el trabajo. Lo notas en la sociedad”, dice en la conversación con The Cut. “Pero he decidido firmemente que no voy a permitirme ser borrada. Por eso estoy en mi misión de la menopausia. Voy a ser más ruidosa que nunca”.

La actriz piensa dedicar su “segundo acto” a esta causa. En 2020 fundó una plataforma de salud centrada en el cuidado de la menopausia, que en 2025 evolucionó a Respin. “Es una start-up, así que básicamente soy yo desangrándome en tiempo y dinero", relata. “Pero las mujeres están tan confundidas como yo en este viaje de la mediana edad y sentí que tenía que hacer algo”. “Respin Health Clinic ofrece orientación sobre terapia hormonal por parte de expertos autorizados y capacitados en menopausia: 100% virtual, no se necesita seguro médico”, se lee en su página web.

La actriz quiere normalizar los síntomas de esta etapa vital, como la sequedad vaginal: “Mira, le pasa a más del 60% de las mujeres a medida que envejecemos. ¡Todo se seca! Si hablamos de ello y nos reímos, ya no hay vergüenza ni bochorno”, explica en la revista. Ella fue mal diagnosticada de herpes por un dolor parecido a una infección urinaria, después de mantener relaciones sexuales. Tres días después le confirmaron que no era una infección de transmisión sexual, sino una falta de estrógenos que le provocaba atrofia vaginal. Una historia que ha contado en la televisión en diferentes ocasiones y con la que busca normalizar y hablar más de esta etapa.

Sobre esta estrategia ni ella ni su equipo estuvieron muy seguros al principio y les preocupaba que compartir su recorrido pudiera perjudicar su carrera. “Mi primera reacción fue: ‘Pero como mujer negra, siempre ha sido una batalla cuesta arriba’, ¿no? No tuve ningún miedo. ‘Hagámoslo’, pensé“. “Como mujer negra, ahora con casi 60 años, todavía puedo trabajar en el cine y hacer lo que me apasiona”, dice. “Estoy triunfando”.