Cher recoge su Grammy honorífico vestida por el diseñador español Luis de Javier, próximo jurado de ‘Maestros de la costura’

La artista recibió el premio a toda su trayectoria en la música con un dos piezas del catalán, un nombre cada vez más presente en la moda internacional y sustituto de Palomo Spain en el ‘talent’ de costura de TVE

Fueron variados los estilismos que se vieron anoche en la alfombra roja de los Grammy 2026, de las transparencias de Karol G a las plumas de Lady Gaga. Muchas caras reconocidas de la música desfilaron por ella camino de la ceremonia de los premios más importantes de la industria, celebrados en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. En una gala marcada por las críticas a la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos —encarnadas, entre otros, por un reivindicativo Bad Bunny—, también hubo espacio para sorpresas amables, como la aparición en el escenario de Cher para recoger el premio honorífico a toda su trayectoria.

Ovacionada por el público, ante el que pronunció un discurso en el que aludió a las dificultades a las que ha tenido que enfrentarse durante su carrera —“A principios de los ochenta, la cosa empeoró tanto que tuve que ir a Las Vegas”, explicó—, la artista fue también la encargada de entregar un premio a Kendrick Lamar y SZA a la grabación del año por el tema Luther, un momento muy comentado por su equivocación: al nombrar al ganador se confundió y dijo “Luther Vandross”, el fallecido cantante cuya obra inspiró la canción ganadora. Y todo esto lo hizo vestida con un dos piezas negro de falda y americana ideado por Luis de Javier, un joven diseñador catalán que, aunque aún no es una cara del todo reconocible en España, está haciéndose un hueco en el mundo de la moda internacional y, próximamente, lo hará en la televisión pública como sustituto de Palomo Spain en el programa de TVE Maestros de la costura.

Cher, en los 68º premios Grammy, celebrados el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)

Él mismo ha celebrado el hito que supone para su incipiente carrera el haber vestido a Cher en un momento tan significativo. En una publicación en su cuenta de Instagram, en la que acumula casi 80.000 seguidores, De Javier ha compartido un carrusel de fotos que muestran a la artista estadounidense, que el próximo 20 de mayo cumple los 80 años, luciendo su creación en el escenario de los Grammy, además de otras fotos del mismo diseño, en color blanco, llevado por una modelo. Junto a las imágenes, en las que se aprecian las pronunciadas hombreras de la chaqueta, los jirones de la falda y el elegante tejido de encaje que va por debajo de ambas, el diseñador ha escrito: “Cher recibe su premio Grammy a toda una carrera con un vestido totalmente personalizado de LDJ [Luis de Javier]. Muchísimas gracias a mi madre de la moda, Patti Wilson [estilista y consultora], y a todo mi equipo. Empezamos 2026 con fuerza. El pequeño gay Luis está gritando”.

El mensaje del diseñador ha sido comentado y celebrado en Instagram, entre otros, por el actor Brays Efe, la estilista Helena Tejedor y desde el perfil en la red social de Maestros de la costura. Sin fecha de estreno aun para la próxima edición del talent, que llegará próximamente en su versión celebrity —con, entre otros, Mario Vaquerizo, Blanca Paloma y Jaydy Michel—, el programa muestra ya a su nuevo fichaje en las fotos promocionales, en las que se le puede ver junto a los veteranos jurados del espacio sobre moda, Lorenzo Caprile y María Escoté, y su presentadora, Raquel Sánchez Silva.

Nacido en Sitges en 1996, Luis de Javier se estrenó en la semana de la moda de París en septiembre de 2024, cuando debutó en la capital francesa apadrinado por Riccardo Tisci y con una colección primavera-verano 2025 que reinventaba el imaginario español. Se formó en la Universidad de Westminster, en Londres, y trabajó durante una temporada junto a Vivienne Westwood.

En octubre de 2025, le contó a Vogue España los detalles sobre su firma de moda, asegurando: “No somos una gran casa. Luis de Javier somos: mi madre —que me ayuda con las cuentas—, un equipo que vale oro en Barcelona, otro en Londres, y mucho amor”. Antes que Cher ya conquistó a otra cantante: Rosalía se puso su famoso corsé de toro impreso en 3D en 2022, para una de las portadas de Motomami.

El diseñador español Luis de Javier abraza a una modelo tras su desfile Womenswear primavera-verano 2025, celebrado en el marco de la semana de la moda de París, el 24 de septiembre de 2024. Thierry Chesnot (Getty Images)

Cuando en julio de 2025 anunciaron su incorporación al concurso de moda de TVE, desde el programa lo presentaron como “un referente internacional, respetado y codiciado por las grandes figuras de la música y del espectáculo. Su estética, que desafía las normas y celebra la diversidad, ha cautivado a artistas nacionales e internacionales de la talla de Beyoncé, Rihanna, Rosalía, Doja Cat, Julia Fox, Kim Kardashian y Lady Gaga, gracias a sus espectaculares diseños que evocan libertad, identidad y transgresión”. También desde su perfil de Instagram, han querido felicitar a su compañero en una publicación, asegurando estar “completamente fascinados”: “El diseño de la temporada SS25 ha sido la elección de Cher para recoger el premio Grammy a su trayectoria. Un vestido naked con capas de cuero negro dispuestas de forma deconstruida. Un servicio de categoría para el ícono atemporal“.