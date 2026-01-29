Chris Hemsworth protagoniza ‘Ruta de escape’

Disfruta antes que nadie de esta película en un preestreno exclusivo para EL PAÍS

Cartel promocional de la película 'Ruta de escape'

El próximo 13 de febrero se estrena en cines Ruta de escape, un elegante thriller escrito y dirigido por Bart Layton y protagonizado por Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Halle Berry, entre otros.

Por ser lector de EL PAÍS, puedes ver esta película antes que nadie en un pase exclusivo para EL PAÍS, que tendrá lugar el miércoles 11 de febrero en la Sala de Proyecciones de Sony Pictures Spain, en Madrid. ¡Participa para conseguir una entrada doble!

Sinopsis

Davis es un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. Davis está planeando su mayor golpe, con la esperanza de que sea el último, cuando se cruzan en su camino Sharon, una desilusionada ejecutiva de seguros con la que se ve obligado a trabajar, y Orman, un ladrón rival con métodos mucho más inquietantes que los de Davis.

A medida que se acerca el golpe multimillonario, el implacable teniente Lubesnik se acerca a la operación, aumentando considerablemente el riesgo de lo que está en juego y difuminando la línea entre cazador y presa. Pronto, cada uno tendrá que aceptar el coste de sus decisiones asumiendo que no hay vuelta atrás.

Más Información Miércoles 11 de febrero a las 19:00. Sala de Proyecciones de Sony Pictures Spain: C. de Álvarez de Baena, 9, Chamartín, 28006 Madrid La película se proyectará en versión original con subtítulos en español.