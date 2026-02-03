Cierra la entidad benéfica de Sarah Ferguson tras revelarse más correos que demuestran su estrecho vínculo con Epstein

Sarah’s Trust ha tomado la decisión tras un profundo debate sobre su continuidad, después de que nueva correspondencia fechada en 2009 y 2010 pruebe que la exduquesa y el pedófilo seguían siendo buenos amigos a pesar de la condena del magnate por delitos sexuales

La organización benéfica de Sarah Ferguson, exmujer de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, ha comunicado su cierre días después de que hayan salido a la luz nuevos detalles sobre la amistad de la antigua duquesa de York con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. La entidad benéfica Sarah’s Trust ha indicado que la decisión se ha tomado tras un profundo debate sobre su continuidad. “Nuestra presidenta, Sarah Ferguson, y el consejo directivo han acordado, con pesar, que la organización benéfica cerrará próximamente”, señaló la entidad en un comunicado compartido en la noche del lunes 2 de febrero.

Sarah’s Trust se creó en 2020 para apoyar, según su página web, los trabajos para atajar crisis humanitaria y ambiental, “la crisis del hambre y los problemas que perpetúan los ciclos de pobreza extrema”. “Seguimos muy orgullosos del trabajo de la organización en los últimos años. Hemos colaborado con más de 60 organizaciones benéficas en más de 20 países, brindando educación, atención médica, respuesta a crisis y proyectos ambientales. Entregamos más de 150.000 paquetes de ayuda durante la pandemia de covid, proporcionamos asistencia médica y formación a los afectados por la guerra en Ucrania y brindamos educación a más de 200 niños en Ghana”, agregó anoche en su escrito.

El pasado septiembre, cuando también salieron a la luz otros correos electrónicos que la ahora exduquesa había intercambiado con el pedófilo —en los que, entre otras cosas, le describía como “amigo fiel”—, varias fundaciones benéficas (Julia’s House, Teenage Cancer Trust o Prevent Breast Cancer, entre otras) con las que colaboraba desde hace años le retiraron los patronatos. “Nos perturbó leer sobre la correspondencia de Sarah con Jeffrey Epstein. Era mecenas, pero, a la luz de las recientes revelaciones, hemos decidido que no sería apropiado que siguiera asociada a la organización”, compartieron, por ejemplo, los fundadores de Allergy Research Foundation.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó la semana pasada nuevos correos electrónicos del caso Epstein, que aparentemente demostraban que Sarah Ferguson continuó el contacto con el millonario mientras él estaba en prisión por solicitar relaciones sexuales a una menor. En los correos publicados en EE UU, había mensajes de Ferguson en los que le informaba a Epstein sobre las posibles oportunidades que se habían abierto para sus marcas comerciales. “En tan solo una semana, después de tu almuerzo, parece que la energía ha aumentado. Nunca me ha conmovido tanto la amabilidad de un amigo como tu cumplido delante de mis hijas. Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado”, escribió en uno de los correos fechados en 2009 —Epstein fue liberado de prisión el 22 de julio de 2009 tras cumplir 13 meses de una condena de 18—.

El escándalo que desde hace años afronta la familia real británica por los vínculos de Andrés Mountbatten-Windsor con Epstein también salpica cada vez más a Ferguson, quien, según se revela en otro de los correos, incluso le ofreció matrimonio. “Eres una leyenda. Realmente no tengo palabras para describir mi cariño, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Estoy a tu servicio. Cásate conmigo”, escribió la exmujer de Andrés en un intercambio de correos electrónicos con Epstein fechados en 2010 —dos años después de que el magnate se declarase culpable de solicitar y procurar a una menor para la prostitución y fuese encarcelado por ello; volvió a la cárcel en 2019, año en el que fue hallado muerto en su celda—.

Sarah Ferguson y el entonces todavía príncipe Andrés en la misa de réquiem por Catalina, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster, el 16 de septiembre de 2025 en Londres. Max Mumby/Indigo (Getty Images)

El pasado fin de semana, Andrés también volvió a ser acusado por una mujer de haber organizado en 2010 —cuando él tenía 50 años— el viaje de una joven de 20 años a su residencia de Royal Lodge, en los terrenos de la finca del castillo de Windsor. El abogado de la mujer —cuya identidad se mantiene en el anonimato— le dijo a la cadena BBC que en ese supuesto encuentro, el entonces príncipe y duque de York —ahora despojado de sus títulos por su hermano debido a su probado vínculo con el pedófilo— pasó la noche con la joven y al día siguiente la acompañó a tomar té en el mismo palacio de Buckingham. Además, los medios divulgaron el fin de semana una fotografía comprometedora donde Andrés aparece arrodillado en el suelo junto a una mujer que yace a su lado.

A finales de octubre de 2025, cuando Buckingham anunció la decisión del rey Carlos III de retirar a su hermano Andrés todos sus títulos y honores, también se reveló que debería abandonar cuanto antes Royal Lodge, la residencia que ha sido su hogar y el de Sarah Ferguson durante décadas, pues vivían juntos a pesar de estar divorciados. Fuentes cercanas a la expareja consultadas por The Times dan por hecho que esta vez no se mudarán juntos, aunque todavía se desconoce cuál será el futuro hogar de cada uno.