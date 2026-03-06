Lindsey Vonn ya entrena en el gimnasio tras su terrible accidente en los Juegos: “Va a ser difícil y doloroso, pero quiero recuperar la salud”

Contó Lindsey Vonn poco después de pasar por quirófano que su cirujano, Tom Hackett, presente en la ladera de las Tofane durante los Juegos Olímpicos de invierno para monitorizar su ya de por sí maltrecha rodilla, le había salvado de que le amputaran la pierna tras el fatal accidente sufrido en la final olímpica de descenso. “Si no hubiera llegado con el ligamento roto a Cortina, Tom no hubiera estado allí y no podría haberme salvado de la amputación en el hospital”, celebró, agradecida por la casuística, la esquiadora estadounidense.

Vonn fue operada de urgencia en el hospital Ca’Foncello de Treviso, a unos 100 kilómetros de las nevadas laderas de Cortina d’Ampezzo, y el 17 de febrero recibió luz verde para volar de vuelta a las Montañas Rocosas de Colorado, donde reside a más de 2.000 metros de altitud. Fue entonces, una semana después de la brutal caída, y con los Juegos aún en marcha, cuando la leyenda del esquí alpino comenzó su larga y tediosa recuperación.

“Me sentó muy bien salir del hospital y volver a dormir en mi propia cama, no lo voy a negar, pero sabía que la realidad a la que me enfrentaba desde ese preciso instante era muy dura”, comentó la norteamericana, a la que todavía le quedan semanas en silla de ruedas. “Mi lesión fue mucho más que una simple pierna rota, así que sé que no va a ser fácil, pero esta es mi realidad y tengo que saber afrontarla”.

Durante la noche de este jueves, Vonn, de 41 años, compartió por primera vez algunas imágenes de su rehabilitación. En el vídeo, un compilado de medio minuto de duración difundido a través de su cuenta de Instagram, la esquiadora de Minnesota fortalece con máquinas de gimnasio la zona isquiotibial, el tren superior con mancuernas y el abdomen —o core, por su terminología en inglés, extendida en cualquier disciplina deportiva— con balones medicinales. Además, con el objetivo de restablecer la flexibilidad del músculo, favorecer la circulación y recobrar la propiocepción, la norteamericana también recibe masajes y tratamientos de electroestimulación en ambas piernas.

“Va a ser un proceso difícil y muy doloroso, pero trabajo duro cada día para cumplir mi único objetivo, que no es otro que recuperar la salud”, advierte Vonn, que, con ayuda de una columna, se llega a poner en pie en la última toma del vídeo, aderezado en redes con It’s a great day to be alive (Es un gran día para estar vivo), canción del mito del country Travis Tritt.

Muestras de apoyo y la retirada como incógnita

“Tu determinación inspira a todos los deportistas del mundo a seguir luchando por sus sueños, Lindsey”, comentó el ultrafondista Kilian Jornet en la publicación de la esquiadora. “Los verdaderos campeones se definen por los momentos en los que ganan y por los momentos en los que se niegan a rendirse”, añadió Cristiano Ronaldo; “las montañas que has conquistado nunca han sido tan grandes como tu fuerza para luchar, Lindsey”.

“Siempre vas a ser una inspiración para nosotras”, replicó la heptacampeona olímpica Allyson Felix, algo a lo que también se sumaron personalidades tan dispares como Carlos Alcaraz, Nadia Comaneci, Novak Djokovic, Natalie Portman o Marc Márquez. “El único fracaso es no intentarlo”, escribió el vigente campeón de MotoGP, que en 2022 se operó por cuarta vez del húmero para abordar un último asalto al campeonato aun con el riesgo de perder la funcionalidad de su brazo. “Tú puedes con todo, Lindsey”, concluyó este viernes LeBron James; “trabajando en lo pequeño se consiguen cosas gigantes. ¡A por ello!”.

La esquiadora de Minnesota, eso sí, no ha despejado la nebulosa que cubre su retirada de la élite. ¿Sigue en activo? ¿Ha sido este el último baile? “Mi hija tiene 41 años y sí, este ha sido el punto y final de su carrera”, sentenció Alan Kildow. Vonn, sin embargo, no ha terminado de aclararlo. “No quiero que la gente sienta compasión por mí”, advirtió en redes sociales. “No me arrepiento por nada de lo que he hecho. Es más, sigo esperando con ansia el momento en el que pueda volver con los esquís a la cima de una montaña. Y lo haré. Tengo claro que lo haré”.