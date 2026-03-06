Feijóo tilda a Vox de “estafa” tras votar contra Guardiola en Extremadura pero insta a pactar: “Las urnas han determinado que deben gobernar PP y Vox”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado un pacto entre su partido y Vox tras conocerse que los ultras votan de momento contra su candidata extremeña, María Guardiola. El dirigente gallego ha asegurado este viernes por la tarde en La Bañeza (León) que “las urnas han determinado que deben gobernar PP y Vox” y ha acusado a la extrema derecha de “bloquear” el designio del electorado además de afearles el tacticismo de hacerlo también en el caso de las elecciones de Castilla y León “por la estrategia extremeña” Además, el líder del PP ha anticipado que los ultras lo volverán a hacer en esta comunidad antes de la siguiente cita electoral, en Andalucía. En el mitin, Feijóo ha cargado también contra la política exterior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien “prioriza sus intereses personales sobre los de los españoles”. “Como siempre, Sánchez miente”, ha resumido.

Feijóo ha arropado y ha reivindicado a su candidato autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que tenía otro evento en Valladolid, y ha pedido confiar en él para proseguir los 38 años de Gobierno del PP, siete con Mañueco al mando. Pero el discurso del líder popular se ha alejado geográficamente de la comunidad y ha viajado a Extremadura, donde se ha registrado la primera negativa de Vox a Guardiola en la Cámara autonómica.

Feijóo ha aludido a la segunda votación en la comunidad extremeña y se ha preguntado “si se aceptaba o no el resultado de las urnas y que el PP ha ganado con el 43% de los votos, el doble que el PSOE y triple que Vox”. “Nos presentamos para gobernar y no para bloquear”, ha insistido, para vilipendiar la actitud del resto de partidos. “Hay que tener cuajo para sumar los votos de Podemos, PSOE y Vox para bloquear al PP, es una pinza y una estafa”, ha clamado el líder de la oposición, que ha pedido que se elija entre un gobierno del PP o “impedir que lo haga votando al PSOE”. Vox y PSOE, ha venido a decir, son lo mismo a los efectos de frustrar a su partido. “Esto ha ocurrido en Extremadura”, ha asegurado, lamentando que pese a haberse votado antes de Navidad aún no hay un Ejecutivo operativo, una falta de “respeto” a los extremeños.

“Vox está a la deriva”

No han acabado ahí sus pullas al partido que los populares tienen a su derecha. “Vox está a la deriva y los españoles necesitamos rumbo”, ha exclamado, para desear “estabilidad política” como “obligación” de su formación con la ciudadanía, reclamando “aceptar el resultado de las urnas, y si es una victoria contundente del PP, una derrota del PSOE y una consolidación de Vox como tercera fuerza, han determinado que gobierne PP con Vox”, ha indicado. “Votemos en consecuencia”, ha pedido: “No somos lo mismo pero estamos obligados a un pacto de estabilidad, tenemos un pacto común como alternativa. El PP no le va a fallar a Extremadura a pesar de lo votado por Vox”.

El expresidente de la Xunta de Galicia ha tildado de “vergüenza” la política exterior del Gobierno a cuenta de la guerra en Irán iniciada con bombardeos de Estados Unidos, a la que España se ha opuesto con apoyo de gran parte de la comunidad internacional. “España no es fiable, tenemos un presidente que prioriza sus intereses personales sobre los nacionales”, ha despachado. “En cuatro palabras ha definido su política exterior”, ha criticado sobre el presidente del Gobierno y su “no a la guerra”, sustituyéndolo él por “como siempre, Sánchez miente”. Feijóo ha asegurado que “Sánchez usa la paz para enfrentarse con todo el mundo, busca pelea con los aliados y no respeta a los españoles”.

El presidente del PP ha acudido a La Bañeza con Juan Carlos Suárez-Quiñones, jefe de la gestora que comanda el partido en León y cuestionado consejero de Medio Ambiente, y de la leonesa Ester Muñoz, portavoz en el Congreso. Allí ha ensalzado las políticas de Mañueco y lo ha contrapuesto con un PSOE en la oposición desde 1987 y los dos años de acuerdo con Vox, roto por los de Santiago Abascal en 2024. “El alcalde de Soria no renuncia a la Alcaldía aunque quiera ser presidente y dice que tiene que gobernar el que gana. ¡Que venga y me lo diga, que estoy de acuerdo!”, ha aseverado sobre Carlos Martínez, aspirante socialista, que ha tardado casi un año en anunciar que dejaría su Ayuntamiento después de las elecciones. Mañueco, previo a las de 2019, dejó la de Salamanca varios meses antes. En aquella cita perdió con el PSOE, fuerza más votada, pero ascendió al poder gracias a Ciudadanos.

“¡Solo se le puede ocurrir decir a un señor de Valladolid decir que el AVE está pasando el mejor momento!”, ha reprobado sobre Óscar Puente, ministro de Transportes y exalcalde vallisoletano. “Vox no habla de que estuvo en la Junta”, ha condenado sobre su espantada en 2024 tras aliarse en 2022, primer gobierno con los ultras en una comunidad europea. “Gobernar con serenidad es lo más revolucionario”, ha manifestado, entre alusiones a la “migración descontrolada”, la “corrupción” socialista, los “separatistas” y definiéndose como mejor opción “para no gastar más de lo que debemos ni endeudar a los ciudadanos”.

La Bañeza se ha convertido en clave para la campaña por sus acontecimientos negativos recientes: el cierre de la planta de La Azucarera, motor económico y los incendios. Abascal acudió hace unos días con una gran afluencia. Feijóo se ha hecho fotos con jóvenes que lucían pulseras de Vox o a Abascal como fondo de pantalla. El gallego ha recibido una exclamación desde un bar: “¿Dónde estabais cuando se quemaba el monte?”.