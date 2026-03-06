El gigante mediático Axel Springer compra el histórico ‘The Daily Telegraph’ por unos 660 millones de euros

El grupo alemán se impone al rival ‘Daily Mail’ en la lucha por el legendario diario conservador del Reino Unido

Cuando Matias Döpfner, el director ejecutivo del gigante mediático alemán Axel Springer, intentó adquirir hace más de 20 años la legendaria cabecera del Reino Unido The Daily Telegraph, fue derrotado por la multimillonaria oferta de los hermanos Barclay, dos gemelos aventureros y multimillonarios, con hoteles, casinos y fábricas de cerveza, que tomaron las riendas de una institución periodística clave para entender la turbulenta década del Brexit.

Ahora, en un giro del destino, Döpfner, que ya había renunciado públicamente a su sueño, ha logrado hacerse con las riendas de un periódico que se hallaba en constantes problemas desde que un embargo forzó a los gemelos a deshacerse de él. Axel Springer, propietario de medios legendarios como Bild o Die Welt, pero también de nuevos formatos digitales como Politico o Business Insider que ha revolucionado con aire fresco y éxito el panorama internacional periodístico, pagará 575 millones de libras esterlinas (unos 664 millones de euros) por el diario referencia de los conservadores británicos, y refuerza así una oferta editorial de centroderecha, defensora del libre mercado, fuertemente partidaria de la Alianza Atlántica y del Gobierno de Israel.

“Hace más de 20 años intentamos adquirir el Telegraph y no lo logramos. Hoy nuestros sueños se cumplen. Ser propietarios de esta institución de periodismo británico de calidad es un privilegio y una responsabilidad“, ha dicho Döpfner.

La dirección de Axel Springer se ha comprometido a preservar la independencia editorial del diario y, de momento, se mantendrán en sus puestos el director, Chris Evans; el director de la edición dominical, el Sunday Telegraph, Allister Heath, y la directora ejecutiva de Telegraph Media Group (TMG), propietaria de la cabecera, Anna Jones.

La batalla por el diario

Los gemelos Barclay perdieron la propiedad del Telegraph en 2023, como consecuencia de la ingente deuda de más de 1.850 millones de euros que acumulaban con el banco Lloyds.

El fondo RedBird IMI, controlado en un 75% por el jeque Mansur bin Zayed Al Nayan, vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos y propietario del club de fútbol Manchester City, asumió el control del diario tras liquidar la deuda con Lloyds.

El Gobierno británico, sin embargo, le forzó a vender la cabecera, al aprobar una ley que prohibía la adquisición de medios británicos por parte de gobiernos extranjeros, o de individuos vinculados a ellos y que actuaran como intermediarios. Se impuso para estos actores económicos un límite de propiedad del 15%.

RedBirdIMI ha estado manteniendo contactos con Daily Mail & General Trust (DMGT), propietario de medios como el Daily Mail o Metro, y presidido por Jonathan Hamsworth, ‘lord Rothemere’, un magnate de la prensa británica. La oferta que había puesto sobre la mesa, 500 millones de libras (unos 577 millones de euros), parecía suficiente para adquirir la cabecera y ampliar un conglomerado de prensa puramente británico de clara tendencia conservadora.

La sorpresa ha venido con el golpe de mano de Axel Springer. Döpfner, de 63 años, se sienta también en el consejo de administración de Netflix y Warner Music. Empezó como periodista musical, llegó a dirigir la legendaria publicación Die Welt y desde 2002 es el director ejecutivo del gigante mediático.

Al invertir en The Telegraph, ha explicado, Axel Springer aspira a convertir el diario “en el medio líder de centroderecha en el mundo de habla inglesa”, con la intención de expandir su presencia en Estados Unidos, ayudado por la experiencia acumulada ya por dos aventuras de éxito como Politico y Business Insider.

“La independencia editorial es sacrosanta en Axel Springer”, ha dicho Döpfner. “Creemos que el mejor modo de salvaguardarla es a través del éxito económico y financiero, y vemos un potencial de crecimiento masivo para TMG. La excelencia tecnológica y la transformación, con las mejores herramientas de la IA, serán claves en nuestra misión”, ha señalado.