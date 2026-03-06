Antonio Romero, de Los del Río, lamenta que Trump use ‘Macarena’ en un vídeo de ataques en Irán: “La hice para alegrar la vida, no para esto”

La Casa Blanca difunde en sus redes sociales un ‘remix’ del éxito español para promocionar una guerra que ya ha dejado más de 1.300 muertos, y que coincide con el ataque del presidente estadounidense a España, por ser “un socio terrible”

Antonio Romero, miembro del dúo musical Los del Río y autor de la celebre Macarena, ha lamentado este viernes que la Casa Blanca utilice un remix de su canción en un vídeo que muestra imágenes de los bombardeos de Estados Unidos a Irán de los últimos días, que ya han matado a más de 1.300 personas. “Se me ponen los pelos de punta”, ha dicho Romero en una intervención en Canal Sur Televisión, “la compuse para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo”.

El vídeo de la Casa Blanca, publicado hace tres días y que ya tiene casi 400.000 me gusta en Instagram, muestra aviones de combate, misiles volando por los cielos y edificios destruyéndose. La remezcla no incluye las letras de la canción, pero sí el pegajoso y muy reconocible ritmo. “La gente puede hacerla suya a su antojo”, ha dicho Romero sobre su himno que 33 años después sigue siendo “la canción más popular del mundo”, pero se ha preguntado “¿Por qué tienen que utilizar una cosa tan simpática para eso?”. También ha bromeado imaginando la posibilidad de que, después del uso hecho de ella por la Administración estadounidense, “la pongan de moda en los tanatorios”.

Donald Trump parece ser experto en acompañar sus polémicos vídeos con canciones famosas, sin dar aviso a sus creadores. Por eso, sus campañas se han enfrentado a objeciones generalizadas y sin precedentes por parte de mucho de ellos. El primer damnificado fue Neil Young. Cuando este supo que su tema Rockin’ in the free world era utilizado en los mítines del republicano, mandó un comunicado exigiendo que aquello no volviera a suceder. En la última campaña electoral siguieron los Rolling Stones y su You can’t always get what you want, a pesar de que sus autores se han mostrado abiertamente en contra de su uso por parte del presidente. Por ahí también han pasado Céline Dion, ABBA, Ozzy Osbourne o Kesha.

La aparición de la canción española coincide además con las declaraciones del presidente estadounidense acusando a Pedro Sánchez de ser un socio “terrible” y de amenazarlo con un “embargo” comercial por no permitir el empleo de las bases de uso compartido de Morón y Rota para su guerra en Irán. La Macarena es, probablemente la canción española más internacional de todos los tiempos. Todo el mundo se rindió a ella en 1996, tres años después de su enorme éxito en España. Un remix de Bayside Boys que la convirtió en un pop bailable y con la voz añadida de una mujer que cantaba partes en inglés permaneció aquel verano durante 14 semanas en lo más alto del Billboard Hot 100, la lista de sencillos más importante e influyente del mundo. Una hazaña que solo fue superada en 2017 por Luis Fonsi y Daddy Yankee tras alistar a Justin Bieber en una versión spanglish de Despacito.

También tuvo un enorme recorrido en Estados Unidos, desde luego. Hace un cuarto de siglo sonó en la Convención Nacional Demócrata y fue usada por la selección femenina de gimnasia de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Además, entre otros logros, el dúo que completa Rafael Ruiz la interpretó el 26 de enero de 1997 al inicio de la Super Bowl ante un público de más de 70.000 espectadores.

Romero ha terminado su intervención en el programa de televisión reivindicando que esta canción “es de la tierra de María Santísima”, y que él le ha echado “mucha culpa del éxito” de la misma “a la Esperanza Macarena”, la Virgen cuya talla “está en San Gil”, la parroquia de Sevilla donde se ubicaba esta imagen antes de su traslado a la basílica en la que se venera actualmente. Y se ha preguntado “qué culpa” tienen Los del Río si la canción Macarena “es la más popular del mundo y la coge la gente para utilizarla en lo que le da la gana”.